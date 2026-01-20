Doar 2% dintre tinerii români lucrează şi studiază în acelaşi timp, faţă de media europeană de 25%. De unde vine această discrepanţă? Ana, 27 de ani: În timpul licenţei programul nu îţi permite să te angajezi, iar la master deja ţi se cere experienţă. Fără puţin noroc, sunt slabe şanse să te angajezi din timpul facultăţii

