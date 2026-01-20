Eurostat: România a încheiat anul 2025 cu cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, de 8,6%, faţă de doar 2,3% media UE în decembrie. Inflaţia lunară este însă similară cu cea din zona euro, de 0,2%

18:45

Piaţa hotelieră a crescut datorită antreprenorilor locali, fiind puţini investitori instituţionali sau străini care au intrat în această piaţă. Mai mult, până recent, piaţa a crescut, în special în privinţa standardelor, datorită câtorva antrepre­nori care au pornit în acest sector şi au dezvoltat piaţa când alţii nici nu vedeau potenţial, precum George Copos, Radu Enache, dar şi alţii.