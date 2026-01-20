Construcţiile au avut în primele 11 luni din 2025 un avans de 8,5% la nivel naţional, dar în noiembrie volumul lucrărilor s-a redus an la an cu 1,9%, după scăderi la construcţiile inginereşti şi creşteri la clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale

00:15

Pentru milioane de oameni din Occident, Coreea de Sud a fost multă vreme asociată cu serialul american MASH 4077, a cărui acţiune se desfăşura în timpul războiului din Coreea (1950-1953), sau cu restaurante exotice. Transformarea ţării devastate de război şi de dictatura militară într-a patra mare economie a Asiei şi într-una dintre cele mai puternice democraţii din regiune este o sursă de mândrie imensă pentru populaţie.