Premierul Ilie Bolojan a propus angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, pe 29 ianuarie, pentru pachetul de reformă a administraţiei publice centrale şi locale, dar şi pe un pachet de măsuri pentru relansare economică

10:30

Un raport de analiză publicat pe 19 ianuarie de Goldring indică o potenţială stagnare pentru acţiunile companiei naţionale de transport al energiei electrice Transelectrica (simbol bursier TEL), care au încheiat anul trecut cu o apreciere de 98,9%, la care se adaugă dividende de 280 mil. lei pentru investitori. De la minimul din aprilie 2025, cotaţia a urcat cu aproximativ 120%.