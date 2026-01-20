Unu din trei absolvenţi de liceu agricol nu a făcut nicio oră de practică, deşi 75% din fermieri spun ca i-ar primi şi că duc lipsă de personal. „Pentru a atrage tinerii în agricultură este nevoie de un efort conjugat al profesorilor, al guvernului şi al mediului de afaceri”
Jaful care a umilit securitatea muzeelor europene: Olanda plăteşte 5,7 milioane de euro pentru tezaurul românesc furat din Muzeul Drents, coiful de aur de la Coţofeneşti rămâne dispărut, iar ancheta scoate la iveală un raid violent, breşe grave de securitate şi inculparea mai multor suspecţi # Ziarul Financiar
ZF Live Olga Juverdeanu, CEO. Global Records a avut un business de 50 mil. euro în 2025, cu un ebitda de 10 mil. euro, într-o piaţă muzicală evaluată la 75-80 mil. euro, fiind cel mai mare jucător independent din Europa Centrală şi de Est # Ziarul Financiar
De la un label independent în industria muzicală, pornit de Ştefan Lucian în 2008, tocmai când se aşeza criza pe economia României, şi care a crescut lent în primii ani, Global Records a ajuns acum lider de piaţă.
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA, râde de răspunsul Europei faţă de tarifele anunţate de preşedintele Trump împotriva ţărilor care au trimis trupe în Groenlanda: Îmi imaginez că vor forma mai întâi temutul grup de lucru european, care pare să fie cea mai puternică armă a lor # Ziarul Financiar
Uniunea Europeană pregăteşte schimbări seismice: Antreprenorii vor putea înregistra o companie în orice stat membru în 48 de ore, complet online. Vor beneficia de acelaşi regim de capital peste tot în UE. ”Avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri şi să se finanţeze la fel de uşor ca în SUA sau China” # Ziarul Financiar
Lucian Popovici, Bridging Innovation: Clienţii nu mai vor contracte de outsourcing pe 2-3 ani. Vor proiecte mici, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe # Ziarul Financiar
Companiile din România îşi schimbă comportamentul de achiziţie în IT: în locul contractelor de outsourcing pe 2-3 ani cu echipe de 20 de oameni, cer proiecte scurte, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe cu bugete mici.
Vânzările de locuinţe au scăzut cu 5% în 2025. Când vom vedea şi primele scăderi de preţuri? „Oraşele vor deveni din ce în ce mai inaccesibile pentru oamenii cu venituri medii“. Peste 159.800 de unităţi individuale au fost tranzacţionate în România în 2025, în scădere cu 5,4% faţă de anul anterior, potrivit datelor ANCPI # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Rezultatul vine după un an marcat de turbulenţe politice şi de modificări fiscale care au afectat semnificativ comportamentul cumpărătorilor de pe piaţa rezidenţială.
Cum vede Ioan Nistor, economistul-şef al Băncii Transilvania, următorii ani din punct de vedere economic: „România intră într-o nouă fază de creştere bazată pe investiţii”, cu fonduri UE de peste 50 mld. euro şi deficit bugetar în scădere. Economia este setată să livreze creştere # Ziarul Financiar
România se află într-o nouă etapă de creştere structurală, una bazată pe investiţii, fonduri europene şi realocarea capitalului, dincolo de „zgomotul pe termen scurt”, a spus Ioan Nistor, economist-şef al Băncii Transilvania, în cadrul unui panel dedicat României organizat la Viena, la FT Live – The Central & Eastern European Forum. Where CEE Markets Thrive.
Preşedintele Trump va organiza o serie de întâlniri pe tema Groenlandei la Davos. „Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, în legătură cu Groenlanda. Aşa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este esenţială pentru securitatea naţională şi globală. Nu poate exista cale de întoarcere” # Ziarul Financiar
Bursă. Pensia facultativă a prins viteză: Pilonul 3 a adus în 2025 câştiguri record pe fondul evoluţiei spectaculoase a bursei şi a trecut de 1 milion de participanţi # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private facultative, Pilonul 3, au înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria sistemului, cu un randament mediu de 19,6% şi active nete de 7,4 miliarde de lei, în creştere cu 33% faţă de finalul lui 2024, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
Bursă. WSJ: ETF-urile „mănâncă” industria investiţiilor, cresc rapid în detrimentul fondurilor clasice, dar ascund riscuri tot mai greu de ignorat # Ziarul Financiar
ETF-urile (exchange-traded funds) au devenit principalul motor al industriei globale de investiţii, în detrimentul fondurilor mutuale tradiţionale, arată o analiză Wall Street Journal.
Renault pregăteşte producţia Duster în India şi ar putea deschide calea pentru extinderea Dacia pe noi pieţe, pe măsură ce brandul francez urcă spre segmentul premium. Ce spune Fabrice Cambolive, chief growth officer şi CEO al mărcii Renault # Ziarul Financiar
Grupul Renault pregăteşte lansarea SUV-ului Duster în India, unde va fi produs la uzina din Chennai într-o versiune adaptată pieţei locale, cu potenţial de a genera sinergii cu producţia europeană de la Mioveni, a declarat Fabrice Cambolive, chief growth officer şi CEO al mărcii Renault, în cadrul evenimentului Renault Tech Tour organizat la Seul, în Coreea de Sud.
Bursă. După ce s-au dublat în 2025, acţiunile Transelectrica ar urma să stagneze în următorul an, estimează brokerii de la Goldring # Ziarul Financiar
Un raport de analiză publicat pe 19 ianuarie de Goldring indică o potenţială stagnare pentru acţiunile companiei naţionale de transport al energiei electrice Transelectrica (simbol bursier TEL), care au încheiat anul trecut cu o apreciere de 98,9%, la care se adaugă dividende de 280 mil. lei pentru investitori. De la minimul din aprilie 2025, cotaţia a urcat cu aproximativ 120%.
Doar 2% dintre tinerii români lucrează şi studiază în acelaşi timp, faţă de media europeană de 25%. De unde vine această discrepanţă? Ana, 27 de ani: În timpul licenţei programul nu îţi permite să te angajezi, iar la master deja ţi se cere experienţă. Fără puţin noroc, sunt slabe şanse să te angajezi din timpul facultăţii # Ziarul Financiar
Alexandru Chiriţă, CEO, Electrica: Bucureştiul este cea mai scumpă capitală europeană din 33 de capitale la preţul electricităţii raportat la puterea de cumpărare. Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. Bucureşti. Asta este realitatea # Ziarul Financiar
Bucureştiul a devenit în decembrie, anul trecut, cea mai scumpă capitală, din 33 de analizate, la preţul energiei plătite de consumatorul casnic, conform unei statistici realizate de Household Energy Price Index (HEPI). Statistica este menţionată de Alexandru Chiriţă, directorul general al Electrica, unul dintre cei mai puternici jucători din sistemul energetic local, într-o postare pe reţeaua de socializare LinkedIn.
Mai este loc de creştere în retail? În 2024, doar investiţiile unui singur jucător au ajuns la 160 mil. euro. Ce spun acum Jose Alberto - Lidl, Ionuţ Ardeleanu - Auchan şi Gilles Ballot - Carrefour # Ziarul Financiar
Pentru giganţii din retail, piaţa românească s-a dovedit a fi una foarte puternică, consumatorii fiind atraşi atât de calitatea, cât şi de diversitatea produselor. Totodată, principala cheie de înţelegere a industriei este cea a investiţiilor, consideră unii dintre liderii retailului modern din România.
