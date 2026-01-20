Fortim Trusted Advisors: Investiţiile în proprietăţi comerciale au ajuns anul trecut la 579 milioane de euro, investitorii români având cea mai mare pondere, cu o treime din valoarea tranzacţiilor

Ziarul Financiar, 20 ianuarie 2026 14:30

Fortim Trusted Advisors: Investiţiile în proprietăţi comerciale au ajuns anul trecut la 579 milioane de euro, investitorii români având cea mai mare pondere, cu o treime din valoarea tranzacţiilor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
14:45
Ce se mai întâmplă cu tezaurul dacic furat? Olanda plăteşte asigurarea de 5,7 milioane de euro după furtul din Muzeul Drents. Coiful de aur de la Coţofeneşti rămâne în continuare dispărut Ziarul Financiar
14:45
Călin Mitică a preluat funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie la Remarul „16 Februarie” din Cluj Ziarul Financiar
14:45
(P) Prisum Healthcare îşi continuă expansiunea geografică prin achiziţia strategică a companiei Vitabiotics Turcia Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:30
Preşedintele Trump ameninţă Franţa cu tarife vamale uriaşe de 200% asupra şampaniei şi vinului francez, după ce Parisul a refuzat să se alăture ”consiliului păcii” din Gaza Ziarul Financiar
14:30
Fortim Trusted Advisors: Investiţiile în proprietăţi comerciale au ajuns anul trecut la 579 milioane de euro, investitorii români având cea mai mare pondere, cu o treime din valoarea tranzacţiilor Ziarul Financiar
14:30
Jaful care a umilit securitatea muzeelor europene: Olanda plăteşte 5,7 milioane de euro pentru tezaurul românesc furat din Muzeul Drents, coiful de aur de la Coţofeneşti rămâne dispărut, iar ancheta scoate la iveală un raid violent, breşe grave de securitate şi inculparea mai multor suspecţi Ziarul Financiar
Acum o oră
14:15
ZF Live Olga Juverdeanu, CEO. Global Records a avut un business de 50 mil. euro în 2025, cu un ebitda de 10 mil. euro, într-o piaţă muzicală evaluată la 75-80 mil. euro, fiind cel mai mare jucător independent din Europa Centrală şi de Est Ziarul Financiar
De la un label independent în industria muzicală, por­nit de Ştefan Lucian în 2008, tocmai când se aşeza criza pe economia României, şi care a crescut lent în primii ani, Global Records a ajuns acum lider de piaţă.
14:15
Trump aprinde fitilul unui nou război economic: Şampania Franţei, ameninţată cu tarife de 200%, Macron sfidează „consiliul păcii”, Putin este invitat la masa marilor puteri, iar Europa fierbe între Gaza, Groenlanda şi G7 Ziarul Financiar
14:00
Unu din trei absolvenţi de liceu agricol nu a făcut nicio oră de practică, deşi 75% din fermieri spun ca i-ar primi şi că duc lipsă de personal. „Pentru a atrage tinerii în agricultură este nevoie de un efort conjugat al profesorilor, al guvernului şi al mediului de afaceri” Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:45
Criza din Groenlanda: Dolarul scade puternic, iar acţiunile de pe Wall Street se îndreaptă spre pierderi masive Ziarul Financiar
13:45
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA, râde de răspunsul Europei faţă de tarifele anunţate de preşedintele Trump împotriva ţărilor care au trimis trupe în Groenlanda: Îmi imaginez că vor forma mai întâi temutul grup de lucru european, care pare să fie cea mai puternică armă a lor Ziarul Financiar
13:45
Dacia pregăteşte o revoluţie în gamă şi o avalanşă de modele noi: “SUV-ul nu mai e singura soluţie” Ziarul Financiar
13:30
Schimbare totală de paradigmă în UE. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Lumea trece printr-o schimbare seismică. Este timpul să construim o nouă Europă, independentă. Europa trebuie să se schimbe pentru totdeauna. Nostalgia nu va readuce vechea ordine Ziarul Financiar
13:30
PNL a aprobat propuneri pentru şefia Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior. Cine sunt nominalizaţii Ziarul Financiar
13:30
Uniunea Europeană pregăteşte schimbări seismice: Antreprenorii vor putea înregistra o companie în orice stat membru în 48 de ore, complet online. Vor beneficia de acelaşi regim de capital peste tot în UE. ”Avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri şi să se finanţeze la fel de uşor ca în SUA sau China” Ziarul Financiar
13:15
Lucian Popovici, Bridging Innovation: Clienţii nu mai vor contracte de outsourcing pe 2-3 ani. Vor proiecte mici, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe Ziarul Financiar
Companiile din România îşi schimbă comportamentul de achiziţie în IT: în locul contractelor de outsourcing pe 2-3 ani cu echipe de 20 de oameni, cer proiecte scurte, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe cu bugete mici.
13:15
Schimbare de paradigmă în Europa. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Lumea trece printr-o schimbare seismică. Este timpul să construim o nouă Europă, independentă. Europa trebuie să se schimbe pentru totdeauna. Nostalgia nu va readuce vechea ordine Ziarul Financiar
13:00
Raiffeisen Bank şi InnovX lansează un proiect pentru antreprenorii sub 30 de ani, fondatori de companii cu afaceri între 100.000 de euro şi 1 mil. euro, care vor să-şi extindă businessul pe pieţe externe Ziarul Financiar
13:00
Premierul Ilie Bolojan a propus angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, pe 29 ianuarie, pentru pachetul de reformă a administraţiei publice centrale şi locale, dar şi pe un pachet de măsuri pentru relansare economică Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:45
Grecii de la PPC Renewables România şi-au majorat capacităţile instalate la peste 1,5 GW, după ce au adăugat aproximativ 200 MW în 2025. ”Vom continua proiectele noastre pentru a atinge un nivel de 2GW în capacităţi de producţie în România până la sfârşitul acestui an” Ziarul Financiar
12:30
Surpriză totală la BCE: Miniştrii de finanţe din zona euro l-au ales pe guvernatorul băncii centrale a Croaţiei, Boris Vujčić, în funcţia de viitor vicepreşedinte al Banca Centrală Europeană Ziarul Financiar
12:15
Finlandezii de la Hesburger deschid al 15-lea restaurant din România în Cosmopolis Plaza, cel mai mare retail-park din nordul Capitalei. Investiţia ajunge la 1 milion de euro Ziarul Financiar
12:15
Vânzările de locuinţe au scăzut cu 5% în 2025. Când vom vedea şi primele scăderi de preţuri? „Oraşele vor deveni din ce în ce mai inaccesibile pentru oamenii cu venituri medii“. Peste 159.800 de unităţi individuale au fost tranzacţionate în România în 2025, în scădere cu 5,4% faţă de anul anterior, potrivit datelor ANCPI Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească a în­che­iat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tran­­zacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de lo­cu­inţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Rezultatul vine după un an marcat de turbulenţe politice şi de mo­difi­cări fiscale care au afectat semnificativ com­portamentul cumpărătorilor de pe piaţa rezidenţială.
12:15
Cristina Tudoran şi Sebastian Calancea, Filip&Company: „Employee-sharing”, o soluţie practică pentru partajarea unui angajat de către mai multe companii din acelaşi grup Ziarul Financiar
12:00
Raiffeisen Bank vine cu o nouă serie de obligaţiuni în euro, de 500 mil. euro, cu dobândă fixă de 4,136%/an în primii 5 ani. Emisiunea a atras peste 180 de investitori instituţionali internaţionali şi locali, în principal fonduri de investiţii, asigurători şi fonduri de pensii Ziarul Financiar
11:45
PwC CEO Survey 2026. Şefii de companii din România, mai pesimişti la început de an: doar o treime se aşteaptă la accelerarea economiei în 2026, iar încrederea în creşterea veniturilor scade Ziarul Financiar
11:45
Premierul Franţei, Sébastien Lecornu, a cedat unui nou set de cereri venite din partea socialiştilor: Franţa va creşte iar taxele pentru marile corporaţii, încercând să pună la punct bugetul pentru 2026 Ziarul Financiar
11:30
Producătorul de brânzeturi De Colţeşti a terminat anul 2025 cu o cifră de afaceri estimată la 30 milioane de lei, plus 12% ”În 2026 investim prudent” Ziarul Financiar
11:30
ROBOR la 3 luni continuă să scadă şi este cotat marţi la 5,97%. Titlurile de stat cu scadenţa la 10 ani au dobânzi în uşoară creştere, la 6,77% pe piaţa secundară Ziarul Financiar
11:30
Reţeaua PartnerVet se extinde în Ilfov prin preluarea clinicii veterinare Vet Zone din Pipera Ziarul Financiar
11:15
Cum vede Ioan Nistor, economistul-şef al Băncii Transilvania, următorii ani din punct de vedere economic: „România intră într-o nouă fază de creştere bazată pe investiţii”, cu fonduri UE de peste 50 mld. euro şi deficit bugetar în scădere. Economia este setată să livreze creştere Ziarul Financiar
România se află într-o nouă etapă de creştere structurală, una bazată pe investiţii, fonduri europene şi realocarea capitalului, dincolo de „zgomotul pe termen scurt”, a spus Ioan Nistor, economist-şef al Băncii Transilvania, în cadrul unui panel dedicat României organizat la Viena, la FT Live – The Central & Eastern European Forum. Where CEE Markets Thrive.
11:15
Barometrul de Încredere Edelman 2026 are un mesaj tulburător: Societatea Occidentală, populaţia, se izolează tot mai mult, fiecare trăieşte în bula lui şi există tot mai puţină încredere în oameni, instituţii şi organizaţii. ”Ne orientăm spre naţionalism” Ziarul Financiar
11:15
Bursa nu are încă o direcţie clară după prima oră de tranzacţionare. Banca Transilvania, ETF-ul BET Patria-TradeVille şi Transgaz, cele mai tranzacţionate simboluri Ziarul Financiar
11:15
Preşedintele Trump va organiza o serie de întâlniri pe tema Groenlandei la Davos. „Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, în legătură cu Groenlanda. Aşa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este esenţială pentru securitatea naţională şi globală. Nu poate exista cale de întoarcere” Ziarul Financiar
11:15
​Aeroportul Otopeni a fost tranzitat de peste 17 milioane de pasageri în 2025, plus 7%, un număr record pentru cel mai mare terminal din ţară Ziarul Financiar
11:15
Piaţa de M&A în 2025: Valoarea tranzacţiile a rămas constantă, estimată la 6,7 mld.dolari, iar sectorul de imobiliare, ospitalitate şi construcţii este pentru al treilea an cel mai activ Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Pensia facultativă a prins viteză: Pilonul 3 a adus în 2025 câştiguri record pe fondul evoluţiei spectaculoase a bursei şi a trecut de 1 milion de participanţi Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private facultative, Pilonul 3, au înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria sistemului, cu un randament mediu de 19,6% şi active nete de 7,4 miliarde de lei, în creştere cu 33% faţă de finalul lui 2024, potrivit cal­culelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
11:00
Ce carte îţi recomandă Violeta Balint, director general al fabricii Sennheiser din Braşov, sucursala de pe piaţa locală a producătorului german de căşti şi sisteme audio profesionale Sennheiser Ziarul Financiar
11:00
Bursă. Romgaz depune 400 mil. lei la BRD SocGen şi alte 50 mil. lei la CEC Bank Ziarul Financiar
11:00
Şefii de companii din România, mai pesimişti la început de an: doar o treime se aşteaptă la accelerarea economiei în 2026, iar încrederea în creşterea veniturilor scade Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:45
Bursă. WSJ: ETF-urile „mănâncă” industria investiţiilor, cresc rapid în detrimentul fondurilor clasice, dar ascund riscuri tot mai greu de ignorat Ziarul Financiar
ETF-urile (exchange-traded funds) au devenit principalul motor al industriei globale de investiţii, în detrimentul fondurilor mutuale tradiţionale, arată o analiză Wall Street Journal.
10:30
Ungurii de la MOL semnează un acord pentru preluarea pachetului majoritar pe care ruşii de la Gazprom în deţin la sârbii de la NIS. Compania NIS Petrol din România deţine staţiile Gazprom locale şi 6 acorduri petroliere Ziarul Financiar
10:30
Renault pregăteşte producţia Duster în India şi ar putea deschide calea pentru extinderea Dacia pe noi pieţe, pe măsură ce brandul francez urcă spre segmentul premium. Ce spune Fabrice Cambolive, chief growth officer şi CEO al mărcii Renault Ziarul Financiar
Grupul Renault pregăteşte lansarea SUV-ului Duster în India, unde va fi produs la uzina din Chennai într-o versiune adaptată pieţei locale, cu potenţial de a genera sinergii cu producţia europeană de la Mioveni, a declarat Fabrice Cambolive, chief growth officer şi CEO al mărcii Renault, în cadrul evenimentului Renault Tech Tour organizat la Seul, în Coreea de Sud.
10:30
Bursă. După ce s-au dublat în 2025, acţiunile Transelectrica ar urma să stagneze în următorul an, estimează brokerii de la Goldring Ziarul Financiar
Un raport de analiză publicat pe 19 ianuarie de Goldring indică o potenţială stagnare pentru acţiunile companiei naţionale de transport al energiei electrice Transelectrica (simbol bursier TEL), care au încheiat anul trecut cu o apreciere de 98,9%, la care se adaugă dividende de 280 mil. lei pentru investitori. De la minimul din aprilie 2025, cotaţia a urcat cu aproximativ 120%.
10:30
O fuziune de 1,3 mld. lei în agrobusinessul românesc: Bunge România, deţinut de investitori americani, absoarbe Viterra România şi Viterra Romsiloz Ziarul Financiar
10:15
Analiză Sierra Quadrant: Finalul anului 2025 a adus o degradare accentuată a disciplinei de plată. Octombrie şi noiembrie, luni critice pentru blocajul financiar Ziarul Financiar
10:00
Construcţiile au avut în primele 11 luni din 2025 un avans de 8,5% la nivel naţional, dar în noiembrie volumul lucrărilor s-a redus an la an cu 1,9%, după scăderi la construcţiile inginereşti şi creşteri la clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale Ziarul Financiar
10:00
Doar 2% dintre tinerii români lucrează şi studiază în acelaşi timp, faţă de media europeană de 25%. De unde vine această discrepanţă? Ana, 27 de ani: În timpul licenţei programul nu îţi permite să te angajezi, iar la master deja ţi se cere experienţă. Fără puţin noroc, sunt slabe şanse să te angajezi din timpul facultăţii Ziarul Financiar
09:45
Rezultate Dacia pe 2025: Bigster a salvat anul Dacia: fără noul SUV, vânzările mărcii ar fi scăzut Ziarul Financiar
09:30
Alexandru Chiriţă, CEO, Electrica: Bucureştiul este cea mai scumpă capitală europeană din 33 de capitale la preţul electricităţii raportat la puterea de cumpărare. Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. Bucureşti. Asta este realitatea Ziarul Financiar
Bucureştiul a devenit în decembrie, anul trecut, cea mai scumpă capi­tală, din 33 de analizate, la preţul energiei plătite de consumatorul casnic, conform unei statistici realizate de Household Energy Price Index (HEPI). Statistica este menţionată de Alexandru Chiriţă, directorul general al Electrica, unul dintre cei mai puter­nici jucători din sistemul energetic local, într-o postare pe reţeaua de socializare LinkedIn.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.