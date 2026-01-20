Raiffeisen Bank şi InnovX lansează un proiect pentru antreprenorii sub 30 de ani, fondatori de companii cu afaceri între 100.000 de euro şi 1 mil. euro, care vor să-şi extindă businessul pe pieţe externe
Ziarul Financiar, 20 ianuarie 2026 13:00
Raiffeisen Bank şi InnovX lansează un proiect pentru antreprenorii sub 30 de ani, fondatori de companii cu afaceri între 100.000 de euro şi 1 mil. euro, care vor să-şi extindă businessul pe pieţe externe
• • •
Lucian Popovici, Bridging Innovation: Clienţii nu mai vor contracte de outsourcing pe 2-3 ani. Vor proiecte mici, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe # Ziarul Financiar
Companiile din România îşi schimbă comportamentul de achiziţie în IT: în locul contractelor de outsourcing pe 2-3 ani cu echipe de 20 de oameni, cer proiecte scurte, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe cu bugete mici.
Vânzările de locuinţe au scăzut cu 5% în 2025. Când vom vedea şi primele scăderi de preţuri? „Oraşele vor deveni din ce în ce mai inaccesibile pentru oamenii cu venituri medii“. Peste 159.800 de unităţi individuale au fost tranzacţionate în România în 2025, în scădere cu 5,4% faţă de anul anterior, potrivit datelor ANCPI # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Rezultatul vine după un an marcat de turbulenţe politice şi de modificări fiscale care au afectat semnificativ comportamentul cumpărătorilor de pe piaţa rezidenţială.
Cum vede Ioan Nistor, economistul-şef al Băncii Transilvania, următorii ani din punct de vedere economic: „România intră într-o nouă fază de creştere bazată pe investiţii”, cu fonduri UE de peste 50 mld. euro şi deficit bugetar în scădere. Economia este setată să livreze creştere # Ziarul Financiar
România se află într-o nouă etapă de creştere structurală, una bazată pe investiţii, fonduri europene şi realocarea capitalului, dincolo de „zgomotul pe termen scurt”, a spus Ioan Nistor, economist-şef al Băncii Transilvania, în cadrul unui panel dedicat României organizat la Viena, la FT Live – The Central & Eastern European Forum. Where CEE Markets Thrive.
Preşedintele Trump va organiza o serie de întâlniri pe tema Groenlandei la Davos. „Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, în legătură cu Groenlanda. Aşa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este esenţială pentru securitatea naţională şi globală. Nu poate exista cale de întoarcere” # Ziarul Financiar
Bursă. Pensia facultativă a prins viteză: Pilonul 3 a adus în 2025 câştiguri record pe fondul evoluţiei spectaculoase a bursei şi a trecut de 1 milion de participanţi # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private facultative, Pilonul 3, au înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria sistemului, cu un randament mediu de 19,6% şi active nete de 7,4 miliarde de lei, în creştere cu 33% faţă de finalul lui 2024, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
Bursă. WSJ: ETF-urile „mănâncă” industria investiţiilor, cresc rapid în detrimentul fondurilor clasice, dar ascund riscuri tot mai greu de ignorat # Ziarul Financiar
ETF-urile (exchange-traded funds) au devenit principalul motor al industriei globale de investiţii, în detrimentul fondurilor mutuale tradiţionale, arată o analiză Wall Street Journal.
Renault pregăteşte producţia Duster în India şi ar putea deschide calea pentru extinderea Dacia pe noi pieţe, pe măsură ce brandul francez urcă spre segmentul premium. Ce spune Fabrice Cambolive, chief growth officer şi CEO al mărcii Renault # Ziarul Financiar
Grupul Renault pregăteşte lansarea SUV-ului Duster în India, unde va fi produs la uzina din Chennai într-o versiune adaptată pieţei locale, cu potenţial de a genera sinergii cu producţia europeană de la Mioveni, a declarat Fabrice Cambolive, chief growth officer şi CEO al mărcii Renault, în cadrul evenimentului Renault Tech Tour organizat la Seul, în Coreea de Sud.
Bursă. După ce s-au dublat în 2025, acţiunile Transelectrica ar urma să stagneze în următorul an, estimează brokerii de la Goldring # Ziarul Financiar
Un raport de analiză publicat pe 19 ianuarie de Goldring indică o potenţială stagnare pentru acţiunile companiei naţionale de transport al energiei electrice Transelectrica (simbol bursier TEL), care au încheiat anul trecut cu o apreciere de 98,9%, la care se adaugă dividende de 280 mil. lei pentru investitori. De la minimul din aprilie 2025, cotaţia a urcat cu aproximativ 120%.
Doar 2% dintre tinerii români lucrează şi studiază în acelaşi timp, faţă de media europeană de 25%. De unde vine această discrepanţă? Ana, 27 de ani: În timpul licenţei programul nu îţi permite să te angajezi, iar la master deja ţi se cere experienţă. Fără puţin noroc, sunt slabe şanse să te angajezi din timpul facultăţii # Ziarul Financiar
Alexandru Chiriţă, CEO, Electrica: Bucureştiul este cea mai scumpă capitală europeană din 33 de capitale la preţul electricităţii raportat la puterea de cumpărare. Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. Bucureşti. Asta este realitatea # Ziarul Financiar
Bucureştiul a devenit în decembrie, anul trecut, cea mai scumpă capitală, din 33 de analizate, la preţul energiei plătite de consumatorul casnic, conform unei statistici realizate de Household Energy Price Index (HEPI). Statistica este menţionată de Alexandru Chiriţă, directorul general al Electrica, unul dintre cei mai puternici jucători din sistemul energetic local, într-o postare pe reţeaua de socializare LinkedIn.
Mai este loc de creştere în retail? În 2024, doar investiţiile unui singur jucător au ajuns la 160 mil. euro. Ce spun acum Jose Alberto - Lidl, Ionuţ Ardeleanu - Auchan şi Gilles Ballot - Carrefour # Ziarul Financiar
Pentru giganţii din retail, piaţa românească s-a dovedit a fi una foarte puternică, consumatorii fiind atraşi atât de calitatea, cât şi de diversitatea produselor. Totodată, principala cheie de înţelegere a industriei este cea a investiţiilor, consideră unii dintre liderii retailului modern din România.
ZF IT Generation. Investor Watch. Dragoş Metea, Qubiz: Am alocat un buget nou de 1,5 mil. euro pentru investiţii de tip „tech for equity“ în start-up-uri. Vrem să marcăm primele exituri în 2026 # Ziarul Financiar
Compania de dezvoltare software Qubiz din Oradea, cu o prezenţă de 17 ani pe piaţă şi o echipă de peste 350 de specialişti, îşi accelerează activitatea de investiţii în start-up-uri tehnologice printr-un buget nou de 1,5 milioane de euro alocat pentru perioada următoare, până în 2027.
Bursă. Revenirea Raiffeisen Bank la Bursa de Valori Bucureşti readuce brokerajul de retail în prim-plan, cu accent pe promovarea acţiunilor româneşti. Cristian Sporiş, vicepreşedinte Raiffeisen, spune că banca vizează democratizarea accesului la piaţa de capital # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank revine în mod oficial în calitate de participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti, marcând o reintrare pe segmentul de brokeraj prin care extinde accesul clienţilor persoane fizice şi juridice la acţiunile şi obligaţiunile listate local, dar şi la instrumente tranzacţionate pe pieţe internaţionale. Revenirea are loc
Polonezii de la Answear au găsit un nou manager pentru operaţiunile din România: Ruxandra Geantă a preluat funcţia de Country Manager, după o perioadă de interimat asigurat de la sediul central # Ziarul Financiar
Retailerul polonez de fashion online Answear, unul dintre cei mai importanţi jucători din regiune, a numit-o pe Ruxandra Geantă în funcţia de Country Manager pentru România începând cu luna decembrie 2025, ea preluând mandatul într-un moment cheie pentru companie.
Bursa deschide săptămâna în scădere de 1,7%, pe un fundal roşu în vestul Europei. Luni, Banca Transilvania, Petrom, Romgaz au fost cele mai tranzacţionate acţiuni # Ziarul Financiar
La finele primei şedinţe de tranzacţionare a săptămânii de la Bursa de Valori Bucureşti, indicele de referinţă BET afişa o depreciere de 1,7%, la 26.912,4 puncte, iar asta după ce piaţa a marcat multiple maxime istorice în primele două săptămâni din 2026; este doar a doua scădere de anul acesta, după cea de 0,05% din data de 13 ianuarie.
Fondurile UE devin motor de creştere major pentru economia Poloniei. Anul acesta este previzionat a fi unul record # Ziarul Financiar
Economia poloneză se află într-o fază de redresare, fondurile UE devenind unul dintre principalele sale motoare. După o perioadă de tranziţie mai slabă, economiştii de la Credit Agricole Bank Polska prevăd că 2026 va fi un an de vârf, când fluxul de bani dinspre Bruxelles va atinge nivelul maxim, notează Business Insider Polska.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Laurenţiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman: Autostrada Moldovei este cheia echilibrării dezvoltării economice regionale. Înseamnă acces rapid la pieţele naţionale şi internaţionale, scăderea costurilor de transport, creşterea atractivităţii pentru investiţii # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei este cheia echilibrării dezvoltării economice regionale, iar pentru oraşul Roman înseamnă acces rapid la pieţele naţionale şi internaţionale, scăderea costurilor de transport, creşterea atractivităţii pentru investiţii industriale, logistice şi de servicii şi, implicit, crearea de locuri de muncă bine plătite, potrivit primarului.
