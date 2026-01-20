Surpriză totală la BCE: Miniştrii de finanţe din zona euro l-au ales pe guvernatorul băncii centrale a Croaţiei, Boris Vujčić, în funcţia de viitor vicepreşedinte al Banca Centrală Europeană

07:45

La finele primei şedinţe de tranzacţionare a săptămânii de la Bursa de Valori Bucureşti, indicele de referinţă BET afişa o depreciere de 1,7%, la 26.912,4 puncte, iar asta după ce piaţa a marcat multiple maxime istorice în primele două săptămâni din 2026; este doar a doua scădere de anul acesta, după cea de 0,05% din data de 13 ianuarie.