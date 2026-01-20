Accident grav în Chiajna: mașină lovită de tren. Un bărbat, scos inconștient din autoturism

17:10

Pentru prima dată în ultimul secol, armata canadiană a simulat o invazie ipotetică a teritoriului țării de către Statele Unite. Informația a fost publicată de The Globe and Mail, citând surse guvernamentale de rang înalt care au dorit să rămână anonime. Sursele au subliniat că este vorba de un model teoretic, nu de un plan operațional real.