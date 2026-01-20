Preşedintele CNAS, discuţie cu directorii caselor judeţene: „Mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple”

00:00

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, marţi seară, un mesaj pe tema bugetului pentru 2026, „un buget echilibrat, onest şi realist, în limitele a ceea ce ne putem permite”. El a multumit tuturor celor care, deşi sunt nemulţumiţi de măsurile care s-au luat până acum, au înţeles cât de complicat este momentul bugetar pe care îl traversează România. „Vom reuşi pe deplin doar dupa ce vom înlocui combinaţiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiţi, pilele cu meritocraţia”, a transmis ministrul USR pe Facebook.