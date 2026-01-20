Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat”
Digi24.ro, 20 ianuarie 2026 23:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că acțiunile desfășurate de ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, aceste venituri având un rol important în procesul de echilibrare bugetară. În acest context, oficialul a făcut referire și la controalele derulate în zona de ridesharing.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
23:40
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că se înţelege bine cu liderii Franţei şi Marii Britanii, dar nu va participa la o reuniune a G7 la Paris joi, comentariile sale survenind în pline tensiuni cu puterile europene din cauza ameninţării republicanului de a prelua Groenlanda, scriu Reuters şi AFP.
23:40
Craiova, din nou fără căldură: furnizarea agentului termic va fi reluată abia peste 30 de ore # Digi24.ro
Municipiul Craiova a rămas, marţi seara, din nou fără căldură pentru 30 de ore din cauza unei avarii la instalaţiile energetice. Potrivit Electrocentrale Craiova S.A., producătorul de agent termic, marţi seara, ca urmare a unei avarii la instalaţiile energetice s-au redus parametrii de furnizare a agentului termic în municipiul Craiova.
23:40
Donald Trump: Consiliul Păcii să înlocuiască Națiunile Unite. „ONU ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, că preconizatul Consiliu al Păcii pe care intenţionează să îl înfiinţeze ar putea înlocui Organizaţia Naţiunilor Unite, pe care o consideră ineficientă, relatează BBC şi CNN, scrie News.ro.
Acum 30 minute
23:30
Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că acțiunile desfășurate de ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, aceste venituri având un rol important în procesul de echilibrare bugetară. În acest context, oficialul a făcut referire și la controalele derulate în zona de ridesharing.
23:30
Accident grav în Chiajna: mașină lovită de tren. Un bărbat, scos inconștient din autoturism # Digi24.ro
Un autoturism aflat pe linia ferată a fost lovit de un tren, marți seară, în localitatea Chiajna, județul Ilfov. În urma impactului, un bărbat de aproximativ 30 de ani a rămas încarcerat și a fost scos inconștient din vehicul de echipele de intervenție.
23:30
Vicepreședintele JD Vance și soția lui, Usha Vance, au anunțat marți că așteaptă al patrulea copil.
Acum o oră
23:10
Cum l-a înfuriat NATO pe Trump din greșeală - o cronologie a tensiunilor privind Groenlanda # Digi24.ro
Când Yvette Cooper, secretarul de Externe al Marii Britanii, a aterizat în Norvegia, săptămâna trecută, cu un elicopter al Marinei Regale, mesajul a fost clar: NATO ar trebui să „dubleze” eforturile în ceea ce privește securitatea arctică pentru a apăra regiunea de agresiunea rusească. Însă, în timp ce vizita comandourile Marinei Regale la temperaturi de până la minus 16 grade Celsius, confuzia a crescut în rândul oficialilor americani cu privire la o misiune în Groenlanda, scrie The Times.
23:00
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la un an de mandat şi înainte de a pleca spre Europa, la Forumul de la Davos, că ar dori ca lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să se „implice” într-o anumită măsură în conducerea ţării, relatează CNN.
23:00
Discuții „constructive” între emisarul lui Putin și negociatorii SUA despre războiul din Ucraina. Dmitriev: Poziția Rusiei este corectă # Digi24.ro
Negociatorul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că a purtat discuții „constructive” cu oficialii americani privind încheierea războiului din Ucraina, în timp ce participa marți la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează Kyiv Post.
22:50
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite acceptă invitația lui Donald Trump privind „Consiliul pentru Pace” # Digi24.ro
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se va alătura „Consiliului pentru Pace” propus de preşedintele american Donald Trump pentru a contribui la soluţionarea conflictelor, a anunţat marţi Ministerul de Externe al EAU despre iniţiativa liderului de la Casa Albă, considerată de unii comentatori ca fiind mai degrabă o încercare de a crea o instituţie paralelă Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi menită să urmărească realizarea intereselor SUA, relatează agenţiile EFE şi AFP, citate de Agerpres.
Acum 2 ore
22:40
„Faliment global al apei”. ONU avertizează că lumea a ajuns la un „punct fără întoarcere” # Digi24.ro
Lumea a intrat într-o eră de „faliment global al apei”, avertizează Organizația Națiunilor Unite, într-un raport care arată că resursele se epuizează mai rapid decât pot fi regenerate de natură, pe fondul supraexploatării, poluării și schimbărilor climatice. Potrivit documentului, numeroase sisteme hidrice au depășit deja un „punct fără întoarcere”, iar efectele sunt vizibile la nivel global, de la retragerea lacurilor și dispariția zonelor umede până la declinul pânzelor freatice folosite pentru apă potabilă și irigații, relatează AFP și Agerpres.
22:30
Ce au observat jurnaliștii BBC despre Donald Trump, la conferința susținută de președintele SUA la un an de mandat # Digi24.ro
Donald Trump a ieşit marţi într-o conferinţă de presă la Casa Albă pe care o susţine la un an de când a redevenit preşedintele SUA şi înainte de a pleca spre Europa, unde este aşteptat la Forumul Economic de la Davos.
22:30
O fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare din familia sa în tragedia feroviară din Spania: „Un miracol” # Digi24.ro
O fetiță de șase ani care călătorise la Madrid pentru a vedea un musical este singurul membru al familiei sale care a supraviețuit accidentului feroviar de duminică din sudul Spaniei, în care și-au pierdut viața 42 de persoane, printre care părinții, fratele și vărul ei, relatează The Guardian.
22:20
Dezinformare rusă: Danemarca vrea înapoi avioanele F-16 transferate Ucrainei pentru a le desfășura în Groenlanda # Digi24.ro
Propagandiștii ruși au falsificat pista audio a unui videoclip difuzat de un canal de televiziune local danez, informează Ukrinform.
22:00
Mesajul lui Donald Trump cu o zi înainte de a merge la Davos: „Dacă nu aş fi venit eu, astăzi NATO nu ar mai fi existat!” # Digi24.ro
Cu o zi înainte de a-și face apariția la Davos, președintele american Donald Trump a susținut marți că „nicio persoană, sau niciun președinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât el. Mesajul este adresat țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice, unele dintre ele fiind amenințate cu taxe vamale dacă se opun planurilor SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, relatează AFP și EFE.
22:00
Sediul agenţiei ONU din Ierusalimul de Est, demolat de Israel. UNRWA este interzisă de statul evreu # Digi24.ro
Israelul a început marţi demolarea sediului UNRWA din Ierusalimul de Est, după adoptarea unei legi care interzice activităţile agenţiei Naţiunilor Unite pentru refugiaţii palestinieni. Forţele de poliţie, alături de agenţii de aplicare a legii din cadrul Autorităţii Funciare Israeliene, au sosit la complex cu buldozere şi echipamente de inginerie şi au început demolarea complexului, potrivit imaginilor obţinute de CNN, transmite News.ro. Autoritatea Funciară Israeliană a declarat într-un comunicat că forţele de ordine „au asigurat posesia deplină a proprietăţii şi au început curăţarea sediului”.
Acum 4 ore
21:40
Indianul devenit erou după ce a salvat fetița din lacul înghețat din Craiova a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni” # Digi24.ro
Cetățeanul indian care a sărit în lacul înghețat din Parcul Nicolae Romanescu pentru a salva o fetiță de 5 ani căzută în apă a fost externat. Gestul său a fost răsplătit de oameni, aceștia mobilizându-se și strângând o sumă foarte mare de bani.
21:20
„Când negociem bilateral cu un hegemon, o facem dintr-o poziție de slăbiciune”. Premierul Canadei, discurs tranșant la Davos # Digi24.ro
Premierul Mark Carney afirmă că statul canadian „se opune ferm” impunerii de tarife vamale țărilor care se opun anexării Groenlandei de către SUA și că angajamentul Canadei față de principiul apărării colective al alianței militare NATO — articolul 5 — este „de neclintit”. Carney a îndemnat „puterile medii” să se unească și să „trăiască în adevăr”.
21:10
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi # Digi24.ro
Astăzi, pe măsură ce Groenlanda devine din nou un obiectiv strategic, istoria pare să se repete, scrie în The Conversation Ludovic Slimak, arheolog și cercetător la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS), Universitatea din Toulouse, într-un articol care prezintă succint drama unei populații indigene de pe uriașa insulă arctică aflată în centrul intereselor geostrategice ale SUA.
21:10
Primarul din Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă. El a încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren agricol # Digi24.ro
Primarul din comuna Izvoarele, județul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. Edilul este acuzat că a solicitat unei fete de 13 ani imagini cu caracter sexual explicit, iar ulterior a încercat să determine părinții minorei să nu sesizeze autoritățile, oferindu-le în schimb un teren agricol, potrivit unui comunicat oficial al instituției.
21:10
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie # Digi24.ro
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, scrie Agerpres.
21:00
Germania va lua în considerare boicotarea Cupei Mondiale din SUA. Și nu doar ea: „Mi-e greu cred că ţările europene vor participa” # Digi24.ro
Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională (FIFA) vor decide în mod „autonom” dacă vor boicota sau nu Cupa Mondială organizată în această vară în mare parte în Statele Unite, a declarat guvernul german pentru AFP, după apelurile în acest sens ca răspuns la ameninţările lui Donald Trump.
20:30
„Ochiul tigrului”. Povestea din spatele ochelarilor de soare ai lui Emmanuel Macron de la Davos # Digi24.ro
Emmanuel Macron a urcat pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator. Președintele francez, care a vorbit marți la forum, se luptă cu o afecțiune oculară despre care a spus că este „complet inofensivă”, dar care i-a făcut ochiul drept roșu și umflat, scrie The Independent.
20:30
Netflix a anunţat marţi o ofertă revizuită în numerar pentru achiziţionarea activelor care includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery (WBD) şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru a contracara oferta rivalei Paramount Skydance.
20:30
Furnizarea căldurii în București, amânată din nou. Disfuncționalități pe site-ul Termoenergetica. Lista imobilelor deficitare # Digi24.ro
Furnizarea căldurii în București a fost din nou amânată. Conform site-ului Termoenergetica, perioada de „echilibrare a sistemului” a fost prelungită cu alte patru zile, din 19 ianuarie, în 23 ianuarie.
19:50
„Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev. Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a fost invitată să se alăture „Consiliului Păcii” propus de Donald Trump, însă a transmis că o eventuală participare ridică dificultăți majore, în special în contextul în care Rusia ar putea face parte din această inițiativă, relatează News.ro.
Acum 6 ore
19:40
Lukașenko a semnat acordul de aderare la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Taxa de 1 miliard de dolari - „o minciună sfruntată” # Digi24.ro
Aleksandr Lukașenko a semnat marți un acord de aderare la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, cea mai recentă măsură de apropiere de Washington după ani de izolare internațională, relatează Reuters.
19:40
Ce crede un fost consilier al lui Donald Trump despre declarațiile președintelui din ultimele zile: „Groenlanda va rămâne Groenlanda” # Digi24.ro
Donald Trump nu va putea forța Groenlanda să-și schimbe proprietarul, a declarat pentru BBC un fost consilier de vârf al președintelui SUA. Gary Cohn consideră că invadarea unei țări care face deja parte din NATO este „puțin exagerată”.
19:30
„Să cumpărăm California”. Petiție satirică a danezilor pentru achiziționarea statului american: „Dacă Trump vrea să vândă, vinde” # Digi24.ro
O petiție daneză pentru cumpărarea statului american California a depășit 280.000 de semnături, în contextul în care furia din Europa crește față de planul lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, potrivit The Independent.
19:20
ANAF Sibiu a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului # Digi24.ro
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a câştigat marţi, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, şi cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul preşedinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român reprezentat tot de Fisc, potrivit informaţiilor publicate pe portalul de justiţie.
19:10
Primarul Vitali Kliciko a declarat marţi agenţiei France Presse că aproximativ 600.000 de locuitori s-au refugiat din Kiev, de frig, din 9 ianuarie, deoarece loviturile ruseşti asupra infrastructurii energetice i-au lăsat fără încălzire.
19:00
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus” # Digi24.ro
Diana Șoșoacă a transmis Ambasadei Rusiei și ulterior a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare oficială de protest, manifestându-și indignarea față de declarațiile Mariei Zaharova pe tema suveranității Republicii Moldova. Totodată, ea a postat pe rețele sociale și un clip. În argumentația sa, Șoșoacă face apel chiar la citate din Vladimir Putin.
18:50
Replica UE pentru Trump: Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial negociat anul trecut cu SUA # Digi24.ro
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial încheiat de UE cu Statele Unite ale Americii în iulie anul trecut, tranbsmite site-ul postului francez de televizune BFMTV. Președinta grupului S&D din legislativul european, Iratxe Garcia Perez, a declarat că grupurile politice din PE au ajuns la „acord majoritar”.
18:50
Ryanair, în vizorul lui Elon Musk după ce l-a numit pe șeful companiei „idiot”. Sondaj pe X: „Ar trebui să cumpăr?” # Digi24.ro
Elon Musk a lansat ideea de a cumpăra compania aeriană low-cost Ryanair, intensificând disputa publică cu șeful companiei aeriene irlandeze, Michael O'Leary, relatează The Guardian.
18:50
„Timpul linguşelilor s-a terminat. Trebuie să schimbăm strategia”. Fostul şef al NATO, atac la adresa lui Trump # Digi24.ro
Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, avertizează că Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa, pe fondul amenințărilor formulate de Donald Trump în legătură cu Groenlanda. El cere Europei să schimbe radical abordarea față de președintele american, susținând că a venit momentul să renunțe la „lingușeli”. „Singurul lucru pe care Trump îl respectă este forţa, fermitatea şi unitatea”, a declarat acesta.
18:40
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații către Rusia de manipulare istorică: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus” # Digi24.ro
Diana Șoșoacă a transmis Ambasadei Rusiei și ulterior a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare oficială de protest, manifestându-și indignarea față de declarațiile Mariei Zaharova pe tema suveranității Republicii Moldova. Totodată, ea a postat pe rețele sociale și un clip. În argumentația sa, Șoșoacă face apel chiar la citate din Vladimir Putin.
18:20
Încep lucrările la noul stadion Dinamo. Fanii și-au luat „la revedere”. Care este cea mai frumoasă amintire pentru Ionel Dănciulescu # Digi24.ro
Încep lucrările pentru noul stadion Dinamo din Ștefan cel Mare. Vechea construcție va fi demolată, iar în locul ei va fi ridicată o arenă multifuncțională. Lucrările vor dura trei ani. Suporterii au mers marți să-și ia „la revedere” de la vechiul stadion și să ia cu ei un „suvenir”.
18:20
Cu amenințarea PSD de debarcare a premierului, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare de la PNL, a fost întrebat dacă i-ar putea lua locul în fruntea Executivului. Nazare a evitat răspunsul, în schimb a subliniat că rezultatele economice bune cu care s-a încheiat anul 2025 i se datorează lui Ilie Bolojan.
18:20
Metrorex a anunţat că scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa. Tunelul realizat până acum a trecut de 2km # Digi24.ro
Metrorex a anunţat, marţi, că scutul de forare „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou.
18:10
(P) Cum faci un retur online? Iată ghidul pas cu pas pentru cea mai ușoară metodă disponibilă # Digi24.ro
(P) Cum faci un retur online? Iată ghidul pas cu pas pentru cea mai ușoară metodă disponibilă
18:00
Grindeanu critică lipsa lui Nicușor Dan de la Davos și spune că România trebuie să devină parte a Consiliului pentru Pace al lui Trump # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că e o greşeală că preşedintele nu a mers la Davos. Despre invitarea României, de către Trump, în Consiliul pentru Pace, el a afirmat că aici nu-i cu semne de întrebare şi cu altceva ci răspunsul trebuie să fie răspicat, da, adăugând că nu crede că a pus cineva în discuţie parteneriatul strategic şi faptul că Statele Unite sunt principalul furnizor de securitate, nu doar pentru România, ci pentru Europa.
18:00
Posturile radio din portofoliul DIGI, în topul preferințelor, cu peste 2 milioane de ascultători zilnic # Digi24.ro
Portofoliul radio Campus Media TV, ce cuprinde stațiile Digi FM, Pro FM, Dance FM și Digi24 FM, se bucură de rezultate solide la început de 2026. Potrivit studiului realizat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 1 septembrie - 14 decembrie 2025, peste 2 milioane de români, la nivel național, ascultă zilnic frecvențele trustului. Digi FM a avut parte de o majorare considerabilă a audienței, Digi24 FM și-a dublat cifrele pe segmentul său, Dance FM a continuat să atragă publicul pasionat de muzică electronică, iar Pro FM și-a menținut popularitatea în rândul fanilor săi.
18:00
Donald Trump este un „T-Rex”, iar liderii „patetici” trebuie să-l înfrunte, susține guvernatorul Californiei, Gavin Newsom # Digi24.ro
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, i-a calificat marți pe liderii mondiali drept „patetici” pentru că nu l-au contestat pe președintele american Donald Trump, relatează Politico.
17:50
Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, iar creșterea economică este estimată la 1% # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, 10 ianuarie, că ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, aceasta urmând să fie stabilită în forma finală după încheierea discuțiilor privind elaborarea bugetului de stat și consultările cu Comisia Europeană. Totodată, a precizat că proiecția de creștere economică pentru 2026 este de aproximativ 1%, iar PIB-ul estimat se ridică la circa 2.045 de miliarde de lei.
Acum 8 ore
17:40
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, într-un comunicat de presă, că salută inițiativa lui Donald Trump privind promovarea păcii și că în prezent analizează implicațiile Cartei acestui consiliu pentru a stabili compatibilitatea inițiativei cu obligațiile existente ale statului român.
17:30
„Nu poți băga duhul înapoi în lampă”. Un fond important de pensii din Danemarca face o mișcare economică importantă în SUA # Digi24.ro
Fondul danez de pensii AkademikerPension intenționează să se retragă din obligațiunile Trezoreriei SUA până la sfârșitul lunii, pe fondul îngrijorărilor că politicile președintelui Donald Trump au creat riscuri de credit prea mari pentru a fi ignorate, potrivit Bloomberg.
17:30
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu Reza Pahlavi. „Nu îndreptați armele spre popor” # Digi24.ro
Hackerii au întrerupt transmisiile prin satelit ale televiziunii de stat iraniene pentru a difuza imagini în sprijinul prințului moștenitor exilat al țării și pentru a solicita forțelor de securitate să nu „îndrepte armele către popor”, informează Politico.
17:20
Sorin Grindeanu spune că Nicușor Dan nu poate face referendum pe justiție: Probabil că îşi doreşte să ia un puls al magistraţilor # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că preşedintele Nicuşor Dan nu poate face referendum pe justiţie, el arătând că e mai degrabă „un soi de consultare” şi probabil că şeful statului îşi doreşte să ia pulsul magistraţilor, în acest moment.
17:20
Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că acțiunile desfășurate de ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, aceste venituri având un rol important în procesul de echilibrare bugetară. În acest context, oficialul a făcut referire și la controalele derulate în zona de ridesharing.
17:10
Canada a simulat o invazie din partea SUA, pentru prima dată într-un secol. Concluziile militarilor # Digi24.ro
Pentru prima dată în ultimul secol, armata canadiană a simulat o invazie ipotetică a teritoriului țării de către Statele Unite. Informația a fost publicată de The Globe and Mail, citând surse guvernamentale de rang înalt care au dorit să rămână anonime. Sursele au subliniat că este vorba de un model teoretic, nu de un plan operațional real.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.