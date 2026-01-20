Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia

18:00

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că e o greşeală că preşedintele nu a mers la Davos. Despre invitarea României, de către Trump, în Consiliul pentru Pace, el a afirmat că aici nu-i cu semne de întrebare şi cu altceva ci răspunsul trebuie să fie răspicat, da, adăugând că nu crede că a pus cineva în discuţie parteneriatul strategic şi faptul că Statele Unite sunt principalul furnizor de securitate, nu doar pentru România, ci pentru Europa.