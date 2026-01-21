BNR ține dobânda cheie la 6,5%: Ce se întâmplă cu ratele românilor și cu prețurile
Adevarul.ro, 22 ianuarie 2026 00:00
Menținerea dobânzii cheie la 6,5% are ca obiectiv principal controlul inflației și protejarea puterii de cumpărare, într-un context în care majorarea de taxe și impozite constituie reale provocări fiscale pentru consumatori.
• • •
Acum 5 minute
00:15
22 ianuarie, ziua în care președintele american Woodrow Wilson a pledat pentru o pace fără victorie în Europa # Adevarul.ro
La 22 ianuarie 1917, președintele american Woodrow Wilson a cerut o „pace fără victorie” în Europa, în plin Prim Război Mondial, un apel care a influențat decisiv viziunea asupra păcii și a noii ordini internaționale a secolului XX.
00:15
Topul investitorilor străini în România, după țara de origine. Ce afaceri au cumpărat în 2025 # Adevarul.ro
Piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) a înregistrat o dinamică pozitivă în 2025, numărul tranzacțiilor crescând cu 3% față de anul anterior, până la 275 de operațiuni, printre care și achiziția rețelei de sănătate Regina Maria și a unei părți din Therme.
Acum 30 minute
00:00
Acum o oră
23:45
Șeful DNA, despre ce nu funcționează și ce trebuie schimbat la instituția pe care o conduce. „Decontăm inclusiv soluțiile care s-au dat de către instanțele judecătorești în materia prescripției” # Adevarul.ro
Marius Voineag a declarat la Antena 3 că principalele probleme din justiție țin de instabilitatea legislativă și de incapacitatea instituțiilor de control de a trimite suficiente sesizări către DNA.
23:30
Dezastru în Educație: Clasamentul THE 2026 confirmă prăbușirea universităților românești. „Sistem făcut să dea de lucru, nu să producă” # Adevarul.ro
A fost publicat clasamentul Times Higher Education pentru 2026, în funcție de domeniile de studiu. Doar în unul singur, România a reușit să se plaseze în prima jumătate a clasamentului.
23:30
Primarul care a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani, plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au respins propunerea DIICOT de arestare preventivă # Adevarul.ro
Tribunalul Giurgiu a respins, miercuri, propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani.
Acum 2 ore
23:15
O mașină în care se afla comandantul parașutiștilor ruși a sărit în aer. Generalul ar fi rămas invalid # Adevarul.ro
O mașină în care se afla generalul rus Ruslan Evdokimov, comandantul Diviziei 98 Aeropurtate a armatei de ocupație ruse, a sărit în aer. Incidentul a avut loc săptămâna trecută în regiunea Herson.
23:00
Ilie Bolojan anunță că deficitul României a scăzut cu un procent sub pragul de 8,4 % asumat. Care este ținta pentru 2026 # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la construcţia bugetului de stat pe anul 2026, pe "baze realiste", subliniind că obiectivul este "un buget al relansării şi al investiţiilor".
22:45
Incident stânjenitor pentru Kremlin: rachetă rusă greșește ținta și lovește civili. Moscova dă vina pe drone ucrainene # Adevarul.ro
Un nou episod stânjenitor pentru armata rusă scoate la iveală haosul din spatele apărării aeriene a Kremlinului.
22:45
Roboți de bucătărie 2026: Top 7 modele care economisesc timp și te ajută să gătești ca un profesionist – pe eMAG # Adevarul.ro
Descoperă cei mai buni roboți de bucătărie 2026: top 7 modele care economisesc timp, simplifică gătitul și te ajută să obții rezultate ca un chef profesionist. Vezi ofertele disponibile acum pe eMAG!
22:45
Proiectul privind introducerea telemedicinei în România va fi supus aprobării Guvernului. Rogobete a explicat cum va funcționa # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că proiectul privind introducerea telemedicinei în România urmează să fie supus aprobării Guvernului, cel mai probabil săptămâna viitoare.
22:30
Răspunsul lui Grindeanu pentru cei care vor să „împingă” PSD afară din actuala coaliţie. „Poate PNL-ul şi USR-ul doresc să facă coaliție cu AUR” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a menţionat că social-democraţii doresc să facă parte din actuala coaliţie, ”dar nu pe post de ridicători de mână”.
Acum 4 ore
22:15
Trump face un pas înapoi. Anunță că nu mai impune taxe vamale ţărilor pe care le-a ameninţat în tensiunile privind Groenlanda # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că a elaborat „cadrul unui viitor acord” cu şeful NATO şi că nu va impune taxe vamale pe 1 februarie ţărilor pe care le ameninţase cu o asemenea măsură pentru că se opun planurilor sale de preluare a Groenlandei.
22:15
„Cine a gândit că este potrivit acum?”. Val de critici în Ucraina după lansarea unui cântec despre „lipsa luminii”. Reacția artistei # Adevarul.ro
Un fragment muzical interpretat de celebra artistă ucraineană Tina Karol a provocat un val de critici și ironii pe rețelele sociale.
22:15
Legea energiei se schimbă radical, fiind reglementate noi definiții și obligații pentru persoanele fizice care produc și stochează energie electrică (prosumatori), astfel încât legea românească să se alinieze reglementărilor europene și să îndeplinească obligațiile asumate prin jaloanele 116 și 128.
22:00
Internauții, cuceriți de ochelarii stil „Top Gun" purtaţi de președintele Franței la Davos. „Trump: fii atent...Macron este aici" # Adevarul.ro
Ochelarii de soare tip aviator ai preşedintelui francez Emmanuel Macron au atras atenţia utilizatorii reţelelor de socializare care s-au lansat în dezbateri cu privire la alegerea sa pentru un look gen "Top Gun".
22:00
Potrivit Horoscopului de joi, 22 ianuarie, Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară.
21:45
Oportunitate strategică pentru SUA în Groenlanda: investiții coordonate, nu achiziții sau intervenții # Adevarul.ro
Statele Unite au o oportunitate majoră de a-și aprofunda legăturile strategice cu Groenlanda nu prin achiziții sau intervenții, ci prin investiții coordonate, arată o analiză a Centrului pentru Studii Strategice Iternaționale (CSIS) , unul dintre think tankurile cele mai influente la Washington.
21:45
O furtună extremă a lovit miercuri Grecia, autoritățile emise avertizări cod roșu pentru mai multe regiuni și au îndemnat populația să își limiteze deplasările.
21:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a îndemnat pe liderii europeni, în cadrul discursului său la Forumul Economic Mondial de la Davos, să rămână concentrați asupra Ucrainei, în ciuda tensiunilor crescânde cu privire la cine ar trebui să controleze Groenlanda.
21:30
O legendă a Rapidului a făcut scandal, după ce a produs un accident auto. Poliția a luat măsuri dure împotriva lui # Adevarul.ro
Nicolae „Nae” Stanciu (52 de ani) a intrat în vizorul Poliției.
21:15
„Simțeam că toți așteptam doar să fim invadați”. Mesajul unei mame din Groenlanda pentru Trump # Adevarul.ro
Planurile președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au stârnit frică și indignare printre locuitorii insulei autonome din cadrul Regatului Danemarcei.
21:15
Televiziunea publică din Iran a anunţat câți oameni au murit în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale # Adevarul.ro
Televiziunea de stat iraniană a anunţat miercuri că 3.117 persoane au fost ucise în timpul amplei mişcări de contestare începute pe 28 decembrie şi reprimate sângeros de autorităţi.
21:00
Trump a menționat originile sale germane și scoțiene în discursul său despre Europa: „Trebuie să se distanțeze de cultura din ultimii zece ani” # Adevarul.ro
„După război, am returnat Groenlanda. Cât de proști am fost să facem asta? Dar am făcut-o. Cât de nerecunoscători sunt acum?”, a spus Donald Trump la Forumul Mondial de la Davos, insistând că, în lipsa intervenției SUA în al Doilea Război Mondial, Europa ar vorbi acum „germană” „și puțină japoneză”.
21:00
Grindeanu, despre viitorul coaliției: „Evaluarea internă a PSD durează până după buget. Nu putem rămâne pasivi” # Adevarul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, subliniază că deciziile privind participarea partidului la guvernare vor fi clarificate după adoptarea bugetului, iar păstrarea măsurilor de stânga este condiția pentru a rămâne în coaliție.
20:45
Dan Neculăescu, actual ambasador al României la NATO, este luat în calcul pentru a deveni viitorul ambasador în SUA.
20:30
Ministrul de Externe spune că Nicuşor Dan a primit cu bucurie invitația să se alăture Coaliţiei pentru Pace, dar este încă sub analiză # Adevarul.ro
Țoiu a precizat că este improbabil ca mai multe ţări din lume să poată finanţa şi să poată acţiona în două structuri cu misiuni similare care ar acţiona în paralel, de exemplu, ONU.
20:30
În Konstantinovka, o femeie în vârstă a scris o cerere de ajutor în zăpadă, iar un soldat i-a aruncat provizii alimentare dintr-o dronă # Adevarul.ro
Într-un oraș prins între fronturi, unde liniștea este o excepție, iar frigul iernii mușcă din case și din oameni, o femeie în vârstă din Konstantinovka, regiunea Donețk, a găsit o cale disperată de a cere ajutor.
20:30
Grindeanu: „România trebuie să spună DA Consiliului de Pace al lui Trump. Se găsesc bani” # Adevarul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că România nu poate să rămână „într-o zonă mioritică” și trebuie să susțină participarea la Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump, subliniind că finanțarea nu reprezintă o problemă.
20:30
Papa Leon, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Vaticanul „necesită timp pentru a reflecta” # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” inițiat de președintele american Donald Trump.
Acum 6 ore
20:15
Bogdan Ivan a discutat la Davos cu Directorul General al AIEA despre rolul energiei nucleare în România # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii, miercuri, la Forumul de la Davos, cu Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România.
20:15
Sclavă timp de 25 de ani într-o casă din Anglia. Coșmarul unei femei ținute captive: „Era ca într-un lagăr de concentrare” # Adevarul.ro
O femeie vulnerabilă a fost ținută captivă și obligată să muncească în casa unei familii din Anglia timp de un sfert de secol.
20:00
Oana Țoiu, replică fermă la Davos: „Informațiile despre cetățenia românilor din Ucraina sunt false” # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a oferit un interviu pentru Antena 3 CNN, de la Forumul Economic de la Davos, unde a abordat relația României cu SUA și NATO, diplomația economică și a clarificat informațiile false despre legea cetățeniei din Ucraina.
20:00
Diana Șoșoacă, vehementă după ce George Simion a tăiat un tort cu Groenlanda sub drapel american: „Rușinos și iresponsabil” # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă, prin partidul S.O.S. România, îl critică dur pe liderul AUR, George Simion, după ce acesta a participat la un eveniment în SUA, unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american, gest pe care îl consideră „rușinos și iresponsabil”.
20:00
Fostul deputat PSD Cristian Rizea şi-a făcut un post de televiziune cu însemnele România TV. CNA s-a autosesizat de urgență # Adevarul.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a autosesizat şi a analizat de urgenţă o serie de clipuri apărute pe reţelele de socializare cu Cristian Rizea care şi-a lansat de curând „televiziunea” Rizea TV - RTV.
19:45
Cum explică MAE modificările referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, criticate de PSD # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe din România a oferit o serie de explicații despre modificările referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene. Noua lege nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană și vizează în principal, comunitățile ucrainene din străinătate.
19:45
Când a vândut Danemarca o insulă către SUA și cum a devenit refugiul lui Epstein. Povestea insulei St. James # Adevarul.ro
În 1917, prin Tratatul Insulelor Virgine Daneze, Statele Unite au cumpărat Insulele Virgine Americane, inclusiv ceea ce avea să devină mai târziu insula lui Jeffrey Epstein.
19:45
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, la Davos, că discuţiile asupra unei soluţionări negociate a războiului ruso-ucrainean „au ajuns într-un punct decisiv” în care poate fi încheiat un acord.
19:30
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România # Adevarul.ro
Donald Trump a precizat că SUA nu vor prelua prin forță Groenlanda, dar i-a criticat dur pe aliații europeni, în discursul său așteptat de la Davos. Politologul Flavius Caba analizează, pentru „Adevărul”, discursul liderului de la Casa Albă și vorbește despre direcțiile trasate de acesta.
19:30
A dat foc celebrei statui a lui Cristiano Ronaldo, din orașul natal al fotbalistului: „Ultimul avertisment” # Adevarul.ro
Autorul a fost identificat, dar nu și reținut.
19:30
Un tribunal militar rus l-a condamnat miercuri la închisoare pe viață pe un cetățean uzbec, găsit vinovat de asasinarea generalului rus Igor Kirillov.
19:15
Germania refuză invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii”. Care sunt motivele invocate # Adevarul.ro
Guvernul german a decis să nu participe la „Consiliul Păcii”, inițiat de președintele SUA, Donald Trump, potrivit unui memorandum intern al Ministerului de Externe de la Berlin.
19:15
Cine sunt cei trei ierarhi ai BOR care l-au susținut în instanță pe fostul episcop Cornel Onilă, condamnat definitiv pentru viol # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă, condamnat pentru viol și alte infracțiuni grave comise asupra unor elevi de seminar
19:15
„Președintele Pământului”. Cristian Tudor Popescu spune că Donald Trump nu mai este doar conducătorul SUA # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu își continuă tirul la adresa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care a avut un discurs extrem de dur la Forumul Economic Mondial de la Davos.
19:00
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii # Adevarul.ro
O brutărie din regiunea Moscova, al cărei proprietar i-a cerut direct ajutor lui Putin în cadrul unei emisiuni, s-ar putea închide în curând, după ce o reclamă cu însuși liderul de la Kremlin nu a reușit să salveze afacerea.
19:00
Plata taxelor locale, suspendată în mai multe localități din Alba. Motivul pentru care s-a luat decizia # Adevarul.ro
Mai multe primării din judeţul Alba, ale unor localităţi situate în munţii Apuseni, au anunţat că suspendă, începând de joi, plata taxelor locale.
19:00
Președintele României Nicușor Dan întoarce pe toate fețele consecințele prezenței sau absenței de la Consiliul de Pace inventat de Donald Trump pentru a concura cu ONU.
18:45
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a ironizat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, în timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, făcând referire la faptul că liderul de la Élysée a apărut în public purtând ochelari de soare din cauza unei afecțiuni oculare.
18:45
Dinamo aduce un fotbalist crescut de AC Milan. Stoperul are 20 de ani și nu și-a găsit locul în Italia # Adevarul.ro
AC Milan a trimis al doilea fotbalist să-și facă rodajul în Superligă.
18:45
Răfuială între doi șoferi în trafic. Cel care a pornit conflictul s-a pus cu cine nu trebuie și a scăpat cu fuga # Adevarul.ro
O bătaie între doi șoferi a fost surprinsă pe o cameră de bord al unui alt participant la trafic, martor al disputei celor doi protagoniști.
