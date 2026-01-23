Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara despre profilul necesar al noului ministru al Educaţiei: „Să gândească Educaţia din interiorul sistemului şi să lupte pentru buget, nu pentru tăieri”

14:10

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti anunţă, vineri, că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice, care nu ar fi monitorizat funcţionarea reţelei electrice, ceea ce a dus la un defect şi la perforarea conductei de gaze, şi faţă de un angajat al companiei de gaze, care a făcut verificări superficiale şi nu a identificat un defect, fapt care a dus ulterior la producerea deflagraţiei. Între timp, bilanţul morţilor a crescut la patru, arată procurorii.