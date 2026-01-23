Reuters: Teama şi uneori aversiunea s-au întâlnit cu resemnarea la Davos, în timp ce Trump a dominat agenda Forumului Economic Mondial

15:20

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că ”populismul” edilului din Sectorul 4, Daniel Băluţă, ”era complet previzibil”, susţinând că acesta este ”direct responsabil de situaţia în care este acum bugetul Bucureştiului” întrucât avea influenţă în coaliţie, fiind un prieten al fostului premier Marcel Ciolacu. ”Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB şi pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsideraţie în raport cu nevoile reale ale PMB şi ale bucureştenilor. Îi transmit că nu mai ţine!”, adaugă Ciucu.