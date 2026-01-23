Premierul Bolojan: Ani de zile n-am avut niciun reprezentant, niciun ministru, la Davos / N-a fost nimic deosebit în acest aspect

15:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre acuzaţiile de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, că a înţeles că există contestaţii depuse la Comisia de Etică a Universităţii din Craiova, acolo unde dânsul are doctoratul, şi practic această comisie va trebui să ia o decizie. El a mai afirmat că a discutat cu Marinescu această chestiune şi acesta i-a spus că el şi-a susţinut această lucrare de doctorat în condiţii în care au respectat toate prevederile şi că nu s-a plagiat.