Cristian Paparău: Nu este suficient să-i spui omului că drogurile fac rău şi că ”vei vedea cum vei ajunge” / Aceste lucruri trec fără a le sclipi vreo emoţie. Absolut deloc

16:50

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că trebuie să ne asigurăm că reducem posibilităţile prin care oameni care sunt apţi de muncă ies din economia reală iar asta înseamnă să creştem vârsta de pensionare pentru că cei care ies la 50 de ani la pensie nu mai au cu cine să fie înlocuiţi.