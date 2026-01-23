Bolojan, despre schimbarea ”lăutarului”: E foarte uşor să declari, după ce România a trecut printr-o situaţie dificilă, tot felul de lucruri, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-şi asume responsabilitatea

16:30

Peste 200 de persoane - elevi şi angajaţi ai Liceului ”Nicolae Titulescu” din Slatina - au fost evacuate, vineri, în urma unei sesizări privind un miros de gaze. Reprezentanţii ISU Olt au precizat că, în urma măsurătorilor, nu s-a detectat prezenţa gazului metan, iar mirosul ar proveni de la un recipient golit în apropiere. Totodată, ei au anunţat că activitatea unităţii de învăţământ poate fi reluată.