Accidentul feroviar din Spania: Calea ferată era fisurată înainte de accident, potrivit unui raport preliminar
News.ro, 23 ianuarie 2026 23:20
Ancheta privind cauza coliziunii dintre două trenuri care a provocat 45 de morţi duminică în sudul Spaniei se îndreaptă spre ipoteza unei „ruperi” a unei şine la nivelul unei suduri, care ar fi avut loc chiar înainte de catastrofă, relatează AFP.
Acum 5 minute
00:00
Anchetă la Constanţa, după ce un copil de 13 ani a fost agresat de altul, de aceeaşi vârstă, în zona unui loc de joacă / Poliţiştii, sesizaţi de spital, unde s-a prezentat victima # News.ro
Poliţiştii şi procurorii din Constanţa au demarat verificări, după ce au fost sesizaţi de reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa cu privire la un cppil de 13 ani care a suferit leziuni prin agresiune. Ancheta a arătat că victima a fost agresată de un cpoil de aceeaşi vârstă, în zona unui loc de joacă din Constanţa.
Acum 15 minute
23:50
Indignare în Ungaria după ce ministrul transporturilor a spus că romii ar trebui „să frece toaletele murdare” # News.ro
Opoziţia maghiară şi asociaţiile romilor au cerut vineri demisia ministrului transporturilor, Janos Lazar, care a declarat că această comunitate ar trebui să „frece toaletele murdare” din trenuri, deoarece guvernul său nu acceptă solicitanţi de azil dispuşi să facă această muncă, relatează AFP.
23:50
Echipa italiană Inter Milano, antrenată, de românul Cristian Chivu, a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 6-2, formaţia Pisa, al cărei căpitan a fost Marius Marin, în etapa a 22-a din Serie A. Oaspeţii au condus cu 2-0 în minutul 23.
23:50
Traian Băsescu este de părere că ”partidele depăşesc orice limită a bunului simţ” în legătură cu numirile la serviciile secrete şi la parchete: Nu aş accepta o negociere cu partidele # News.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu consideră că partidele politice ”depăşesc orice limită a bunului simţ” când vine vorba despre numirea unor noi şefi la parchete şi la servciile secrete. Fostul şef al statului afirmă că sunt câteva atribuţii ale preşedintelui României în care partidele nu ar trebui să se bage.
Acum o oră
23:20
23:10
Meciul Hermannstadt-Dinamo: Dorinel Munteanu – Posesia a fost de partea lui Dinamo, dar ocaziile mari au fost de partea noastră # News.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, nu a fost impresionat de Dinamo în meciul de la Sibiu. Tehnicianul gazdelor crede că echipa sa trebuia să obţină cel puţin un egal.
23:10
Cristian Paparău, expert medico-legal, despre consumul excesiv de alcool: Se ajunge uşor la dependenţă. Cu cât începi mai de tânăr consumul, cu atât şi efectele nefaste asupra organismului vor apărea mult mai devreme # News.ro
Expertul medico-legal, Cristian Paparău, susţine că la dependenţa de alcool se poate ajunge foarte uşor, el precizând că efectele asupra organismului sunt cu atât mai nefaste cu cât consumatorul de alcool este mai tânăr.
Acum 2 ore
23:00
Naţionalele Serbiei şi Ungariei vor disputa finala Campionatului European, după ce au eliminat vineri, în semifinale, reprezentativele Italiei, respectiv Greciei. România a încheiat pe locul 8, asigurându-şi astfel şi prezenţa la Campionatul Mondial.
23:00
Campioana Franţei, PSG, a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Auxerre, în etapa a 19-a din Ligue 1.
22:40
Cristian Paparău: Nu este suficient să-i spui omului că drogurile fac rău şi că ”vei vedea cum vei ajunge” / Aceste lucruri trec fără a le sclipi vreo emoţie. Absolut deloc # News.ro
Expertul medico-legal, Cristian Paparău, susţine că nu este suficient să le spui oamenilor că drogurile fac rău, pentru că ei nu ascultă şi trec peste astfel de sfaturi fără nicio emoţie. Totodată, Cristian Paparău consideră că trebuie rennţat la modelul american din urmă cu 40 ani, cu toleranţă zero în privinţa consumului de droguri.
22:30
Bolojan, despre scenariul că ar ajunge interimar la Justiţie şi va alege şefii parchetelor: Cei care au făcut asta au tot felul de idei, ştiu din propria experienţă. Nu sunt atât de inovativ / Trebuie derulată o procedură corectă şi cinstită # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a respins, vineri seară, scenariul potrivit căruia, din cauza plagiatului de care este acuzat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ar putea ajunge el ministru interimar la Justiţie, iar din această calitate să aleagă şefii pachetelor. ”Cei care au făcut asta au tot felul de idei, ştiu din propria experienţă”, a afirmat Bolojan, precizând că nu este ”atât de inovativ”. În plus, Bolojan crede că sunt necesare proceduri cinstite şi corecte pentru a recâştiga încrederea oamenilor în sistemul juridic.
22:30
Băiatul de 13 ani care a participat la uciderea unui prieten, în Timiş, ar fi consumat droguri / DIICOT anunţă deschiderea unui dosar penal # News.ro
Băiatul de 13 ani, din Timiş, care a participat la uciderea prietenului său, un băiat de 15 ani, din comuna Cenei, ar fi consumat droguri. Analizele au arătat posibila prezenţă a marijuana. Procurorii DIICOT au anunţat că au deschis un dosar penal şi fac cercetări.
22:10
Superliga: „Dubla” lui Opruţ a făcut-o lider pe Dinamo, după 2-1 la Sibiu, cu FC Hermannstadt # News.ro
Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 23-a din Superligă, şi a urcat pe primul loc al clasamentului.
22:10
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torţa olimpică pentru JO de iarnă Milano Cortina.
22:10
Premierul britanic califică remarca lui Trump despre aliaţii din Afganistan drept „revoltătoare”, în timp ce prinţul Harry spune că sacrificiile soldaţilor britanici din Afganistan merită „respect” # News.ro
Preşedintele SUA a stârnit o reacţie negativă din partea tuturor taberelor politice din Marea Britanie după ce a afirmat că trupele NATO nu au luptat pe front în Afganistan. Prinţul Harry, care a luptat el însuşi în Afganistan, a cerut „respect”, în timp ce prim-ministrul britanic Keir Starmer a calificat drept jignitoare şi revoltătoare comentariile lui Donald Trump, alăturându-se corului de critici din partea altor oficiali şi veterani europeni.
Acum 4 ore
22:00
Cristian Paparău, expert medico-legal şi psihiatru: Am avut tineri care au consumat substanţe folosite în medicina veterinară. Sunt anestezice cu care dai jos un cal, de exemplu # News.ro
Expertul medico-legal, Cristian Paparău, susţine că unii comsumatori de droguri refuză să spună ce au consumat atunci când ajung la medic, de teamă să nu fie anchetaţi de Poliţie, el precizând că şi legislaţia are problemele ei.
21:50
Bolojan, despre schimbarea ”lăutarului”: E foarte uşor să declari, după ce România a trecut printr-o situaţie dificilă, tot felul de lucruri, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-şi asume responsabilitatea # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre declaraţia lui Claudiu Manda care a spus că acesta nu cântă de multe ori din acelaţi playlist şi că s-ar putea schimba lăutarul, şeful Guvernului răspunzând că cineva trebuia să îşi asume responsabilitatea când România trecea printr-o situaţie dificilă. Întrebat dacă crede că PSD va ieşi de la guvernare, Bolojan a afirmat că este decizia partidului să facă ceea ce consideră de cuviinţă.
21:40
Premierul României: În ce priveşte situaţia din Groenlanda, este foarte bine că după summit-ul de la Davos lucrurile s-au temperat / Eu cred că noi nu putem fi altfel decât un susţinător al graniţelor, al regulilor internaţionale # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a apreciat, vineri seară, că ”este foarte bine” că, după Forumul de la Davos, situaţia referitoare la Groenlanda s-a temperat. Bolojan a precizat că, pentru România, este important să susţină în plan internaţional politici care ţin de respectarea regulilor internaţionale. ”Eu cred că noi nu putem fi altfel decât un susţinător al graniţelor”, apreciază premierul.
21:30
Ilie Bolojan, după ce a fost acuzat de Olguţa Vasilescu că a lăsat Craiova în frig: Eu ştiu bine că la Craiova au fost alocate pentru un CET 168 de milioane de euro timp de 4 ani de zile şi nu s-au făcut lucrări # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări, iar el n-a avut nicio vină şi nicio implicare. În plus, Bolojan consideră că aceste situaţii nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat acum, ci prin implementarea unui proiect serios. Declaraţile vin după ce a fost acuzat de primarul municipoiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, că a lăsat Craiova în frig.
21:20
Arbitrii George Cătălin Roman şi Marcel Bîrsan vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 23-a a Superligii.
21:10
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian.
21:10
Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul SUA: Fiecare om politic face ceea ce consideră/ Nu cred că are o conotaţie de natură penală sau de altă natură/ Nu cred că asta este problema României astăzi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu crede că gestul liderului AUR, George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul SUA, este cea mai importantă problemă a României şi consideră că fiecare om politic răspunde pentru ceea ce face. El s-a întrebat cum s-ar simţi românii dacă cineva ar face acelaşi gest cu harta României.
20:50
Premierul Bolojan: Ani de zile n-am avut niciun reprezentant, niciun ministru, la Davos / N-a fost nimic deosebit în acest aspect # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, la Forumul de la Davos, România a fost reprezentată de trei miniştri care au avut întâlniri informale, în timp ce în alţi ani nu a fost niciun oficial român la Forumul Economic şi nu a existat nicio problemă. În cursul zilei de luni, Bolojan afirmă că va discuta cu cei care au reprezentat România pentru a vedea ce contacte au avut.
20:40
Reuters: Teama şi uneori aversiunea s-au întâlnit cu resemnarea la Davos, în timp ce Trump a dominat agenda Forumului Economic Mondial # News.ro
În timp ce preşedintele Donald Trump şi alţi înalţi oficiali americani se plimbau pe străzile îngheţate din Davos în această săptămână, frica şi, în unele cazuri, aversiunea se amestecau cu resemnarea faţă de modul de a acţiona al administraţiei de la Washington, relatează Reuters.
20:40
Bolojan: România trebuie să analizeze, împreună cu ţările europene, vis-a-vis de a participa la acest Consiliu pentru Pace/ România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul 1 miliard de dolari # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza împreună cu ţările europene în ceea ce priveşte aderarea la Consiliul pentru Pace, iar în privinţa taxei de un miliard de dolari el a precizat că ţara noastră are posibilitatea să aloce această sumă, însă trebuie justificat interesul naţional.
20:10
Clubul CFR Cluj anunţă, vineri, că l-a împrumutat pe Anton Kresic grupării KF Tirana.
20:10
Franţa investighează moartea a doi bebeluşi după consumul unor formule de lapte aflate în rechemare # News.ro
Autorităţile franceze investighează moartea a doi sugari care ar fi consumat formule de lapte pentru bebeluşi retrase preventiv de pe piaţă la începutul lunii, a anunţat vineri Ministerul Sănătăţii. Deocamdată, nu există dovezi că decesele ar avea legătură cu produsele respective, transmite Reuters.
Acum 6 ore
20:00
Jucătoarea croată de tenis Jana Fett a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv pentru „trei substanţe interzise”, a anunţat vineri Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA).
19:50
Parteneriat între Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Opera Comică pentru Copii – Nou-născuţii din patru maternităţi primesc un ”golden ticket” pentru un spectacol senzorial destinat copiilor de 0-3 ani # News.ro
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Opera Comică pentru Copii au încheiat un parteneriat care se va derula pe întreaga durată a anului, toţi nou-născuţii din patru maternităţi urmând a primi, în cadrul pachetelor de ”bun venit pe lume” câte un ”golden ticket” pentru un spectacol senzorial. Aceste producţii sunt destinate copiilor de 0-3 ani, iar data participării la eveniment va fi stabilită de către părinţi, când sunt pregătiţi.
19:50
Clubul Rapid Bucureşti a anunţat vineri seară că a semnat un contract pentru un an şi jumătate cu internaţionalul român de la Aris Salonic, Olimpiu Moruţan.
19:40
Tribunalul de Arbitraj Sportiv deschide două birouri temporare la Milano pentru Jocurile Olimpice de iarnă # News.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) va deschide două birouri temporare pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Camera ad hoc a TAS şi camera antidoping a TAS vor funcţiona la Milano pentru a soluţiona litigiile legate de sport în timpul JO şi pentru a se pronunţa asupra eventualelor cazuri de dopaj.
19:40
Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti avansează spre decizia finală de investiţie # News.ro
Nuclearelectrica anunţă, vineri, că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti avansează spre decizia finală de investiţie. Proiectul SMR de la Doiceşti, tehnologie NuScale, vă avea o capacitate instalata de 462 MW, constând în 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW.
19:30
Incendiul din Crans-Montana: Justiţia ordonă eliberarea lui Jacques Moretti, coproprietar al barului / 70 dintre cei 116 răniţi sunt încă internaţi în spital # News.ro
Jacques Moretti, coproprietarul barului La Constellation care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, va fi eliberat vineri, după ce a stat două săptămâni în arest, a decis justiţia din cantonul Valais. Tragedia, provocată de lumânări cu artificii, s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi. Dintre aceştia, 70 sunt în continuare în spital, relatează AFP.
19:10
UPDATE. Negocierile trilaterale Ucraina - SUA - Rusia au început. Cine negociază la Abu Dhabi şi ce sugerează componenţa delegaţiei ruse? # News.ro
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă discuţii vineri în Emiratele Arabe Unite, în cadrul primei întâlniri cunoscute la care participă toate cele trei părţi de la începutul războiului acum aproape patru ani.
19:00
Instabilitatea managerială din şcolile româneşti, generată de întârzierile în organizarea concursurilor pentru directori şi de numirile temporare riscă să afecteze grav funcţionarea unităţilor de învăţământ şi calitatea educaţiei, avertizează conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara. Declaraţiile au fost făcute în emisiunea „Viitor pentru România” de la Prima News, în cadrul unei discuţii despre efectele interimatului generalizat din sistemul educaţional.
19:00
Ministrul Economiei, discuţii cu Ambasadorul Franţei în România, despre iniţiativa SAFE şi despre necesitatea consolidării capacităţilor industriale europene # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a avut discuţii cu Ambasadorul Franţei în România, E.S. Nicolas Warnery, despre iniţiativa SAFE şi despre necesitatea consolidării capacităţilor industriale europene. Ministrul mai arată că aderarea României la OECD rămâne un obiectiv strategic major, care va consolida poziţia ţării noastre ca destinaţie sigură pentru investiţii, va creşte credibilitatea economiei româneşti şi va susţine integrarea acesteia în lanţurile economice globale, iar susţinerea Franţei în acest proces este esenţială pentru noi.
19:00
Un apel la 112 a anunţat că un elev de 16 ani este inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din Bucureşti / Este posibil să fi consumat un praf de coloare albă # News.ro
Autorităţile au fost alertate, vineri, prin apel la 112, că un elev de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din Bucureşti. Este posibil ca elevul să fi consumat un praf de coloare albă, după ore.
19:00
Echipa FC Argeş a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 23-a din Superligă.
18:50
Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara despre profilul necesar al noului ministru al Educaţiei: „Să gândească Educaţia din interiorul sistemului şi să lupte pentru buget, nu pentru tăieri” # News.ro
Într-un context marcat de instabilitate politică, interimate la vârful Ministerului Educaţiei şi măsuri bugetare contestate de mediul academic, tema profilului viitorului ministru al Educaţiei devine esenţială pentru direcţia în care se îndreaptă sistemul de învăţământ din România. Invitat în emisiunea „Viitor pentru România” de la Prima News, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, a conturat cele trei calităţi pe care ar trebui să le aibă un ministru capabil să gestioneze reforme reale şi sustenabile în educaţie.
18:50
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă discuţii vineri în Emiratele Arabe Unite, în cadrul primei întâlniri cunoscute la care participă toate cele trei părţi de la începutul războiului, acum aproape patru ani.
18:50
Preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, Laura Gherasim (AUR): «Democraţia la judecată», la Palatul Parlamentului, în perioada 26–30 ianuarie / Cinci zile de audieri publice, pentru clarificări privind anularea alegerilor prezidenţiale # News.ro
Preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, deputatul Laura Gherasim (AUR), anunţă un eveniment la Parlament, intitulat «Democraţia la judecată», în perioada 26–30 ianuarie, ea arătând că vor fi cinci zile de audieri publice, pentru clarificări privind anularea alegerilor prezidenţiale. Potrivit acesteia, demersul nu are caracter jurisdicţional şi nu substituie competenţele autorităţilor constituţionale, obiectivul fiind clarificarea completă a cadrului factual şi instituţional al deciziei anulării alegerilor, consolidarea transparenţei decizionale, întărirea responsabilităţii publice şi reafirmarea respectului pentru drepturile fundamentale ale cetăţenilor.
18:40
Bogdan Ivan: Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relaţii, de a deschide punţi de dialog şi de a crea oportunităţi concrete pentru ţara ta # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă vineri că miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relaţii, de a deschide punţi de dialog şi de a crea oportunităţi concrete pentru ţara ta.
18:40
Ministrul Mediului anunţă actualizarea aplicaţiei SUMAL, astfel încât încărcarea pe server a avizelor de însoţire să se poată face doar în perimetrul depozitului / Se pregăteşte SUMAL 3.0 care va integra algoritmi de inteligenţă artificială # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, vineri, actualizarea aplicaţiei SUMAL, astfel încât încărcarea pe server a avizelor să se poată face doar în perimetrul depozitului, pentru a elimina una dintre metodete folosite la sustragerea lemnelor. Pentru a crea impresia de legalitate, erau emise avize de însoţire a lemnelor, dar nu erau încărcate în aplicaţie, decât în cazul unui control. În ultimele 6 luni, aproape 7.000 de avize au fost încărcate în sistem la o diferrenţă mai mare de jumătate de oră de la emitere.
18:10
Curtea Constituţională a Bulgariei a anunţat vineri că a aprobat demisia preşedintelui Rumen Radev, deschizând calea pentru ca acesta să părăsească funcţia, relatează Reuters.
Acum 8 ore
18:00
Peste 2.200 de controale făcute de Inspecţia Muncii de la începutul anului / S-au dispus măsuri de remediere, dar s-au aplicat şi amenzi / Florin Manole: Mă interesează să continuăm să protejăm angajaţii, să le fie respectate drepturile # News.ro
Inspecţia Muncii a făcut, de la începutul anului, peste 2.200 de controale, fiind aplicate mai multe avertismente şi amenzi. S-au descoperit 130 de salariaţi care nu aveau niciun contract de muncă, iar reprezentanţii instituţiei anunţă că verificările vor continua. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că este necesară protejarea salariaţilor, dar şi instruirea angajatorilor.
18:00
Tânărul atacant englez Ethan Nwaneri a fost împrumutat de Arsenal Londra la echipa franceză Olympique Marseille, a anunţat gruparea provensală vineri, pe site-ul oficial.
17:50
Operatorul reţelei electrice din Ucraina anunţă că situaţia energetică s-a înrăutăţit „semnificativ” # News.ro
Situaţia energetică a Ucrainei s-a înrăutăţit „semnificativ” vineri, după noi atacuri aeriene ruseşti, care au provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a anunţat operatorul reţelei electrice Ukrenergo, relatează Reuters.
17:40
Casa Albă a făcut o confuzie şi a trecut Belgia în locul Belarusului în „Consiliul de Pace” al lui Trump. Reacţia Bruxelles-ului # News.ro
Belgia a fost prezentată pentru scurt timp ca făcând parte din „Consiliul de Pace” lansat joi la Davos de preşedintele american Donald Trump. Informaţia eronată a fost rapid dezminţită de ministrul belgian al afacerilor externe, Maxime Prévot, după publicarea de către Casa Albă a unei liste oficiale a ţărilor semnatare, relatează Le Figaro.
17:40
Colegiul Medicilor transmite că, pe lângă dotări şi infrastructură, viitoarele spitale strategice trebuie să aibă ”o abordare strategică privind resursa umană medicală” / Sunt necesare măsuri privind recrutarea, retenţia şi formarea continuă a medicilor # News.ro
Colegiul Medicilor din România apreciază, vineri, preocuparea autorităţilor pentru definirea spitalelor strategice, dar avertizează că, pe lângă dotări şi infrastructură, acestea trebuie să aibă ”o abordare strategică privind resursa umană medicală”. Organizaţia consideră că sunt necesare ”politici coerente şi sustenabile de dezvoltare a resursei umane, în special a corpului medical”.
17:40
Liderul PSD Bucureşti îi răspunde lui Ciucu: Oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate, nu reacţii asociate cultului personalităţii / Prin conductele sistemului de termoficare circulă agent termic, nu lacrimile Primarului General # News.ro
Schimbul de replici Ciucu-Băluţă continuă, vineri, liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, afirmând că preferă să termine o competiţie pe ultimul loc, decât să nu le spună oamenilor adevărul, aşa cum face domnia sa, din postura de câştigător. El a mai spus că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate şi nu lamentări sau de reacţii asociate “cultului personalităţii” şi prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General.
