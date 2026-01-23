Accidentul feroviar din Spania: Calea ferată era fisurată înainte de accident, potrivit unui raport preliminar

17:40

Schimbul de replici Ciucu-Băluţă continuă, vineri, liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, afirmând că preferă să termine o competiţie pe ultimul loc, decât să nu le spună oamenilor adevărul, aşa cum face domnia sa, din postura de câştigător. El a mai spus că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate şi nu lamentări sau de reacţii asociate “cultului personalităţii” şi prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General.