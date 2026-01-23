Ceas fabulos de 1,5 milioane de dolari cu statuia unui miliardar indian

15:40

Igor Grosu, liderul PA și președintele Parlamentului moldovean, este de părere că un vot pentru unirea cu România ar putea să nu întrunească numărul necesar de voturi. Președinta Maia Sandu subliniază că nu există o majoritate care să susțină unirea, prioritizând integrarea europeană și siguranța națională.