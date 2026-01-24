O sută de cai de rasă, blocați de ger în apropierea frontului ucrainean

12:50

Țările Uniunii Europene iau în calcul mai multe variante de răspuns la intenția președintelui SUA, Donald Trump, de a impune noi tarife vamale unora dintre statele membre, care au respins public intenția SUA de a prelua Groenlanda.Trump a precizat că tarifele vor începe să fie aplicate de la 10% în februarie și ar putea ajunge la 25% până în iunie, în lipsa unei „rezolvări satisfăcătoare”, pe care el a definit-o drept „cumpărarea completă și totală a Groenlandei”.Primele discuții ale...