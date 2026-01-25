Plecarea lui Maduro nu va pune capăt relațiilor dintre Venezuela și Moscova

08:00

Un tren de navetă din apropierea Barcelonei s-a izbit marți de dărâmăturile unui zid prăbușit, ucigând o persoană și rănind 37 de oameni. Este al doilea accident feroviar mortal produs în Spania. În urmă cu două zile, două trenuri de mare viteză au intrat în coliziune în regiunea Andaluzia. Cel puțin 42 de persoane au murit în acel accident, potrivit celui mai recent bilanț oficial.Accidentul de marți seara s-a produs după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste șine în timpul furtunii...