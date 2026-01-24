Iarnă câinoasă în Ucraina: prăbușirea rețelei de energie, bombardamente rusești, mese fierbinți pe stradă, o luptă disperată cu frigul aspru
Europa Liberă România, 24 ianuarie 2026 14:50
E atât de frig în apartamentul Dariei încât câinele ei a început să doarmă cu ea în pat. Și încălzește, pe aragaz, o cărămidă.„Acasă, trebuie să port și să dorm în haine groase: pantaloni termici de armată, două perechi de șosete de trekking, o pătură. Pături din lână de oaie – pături carpatice, ceai cald", spune ea referindu-se la celebrele pături făcute în munții din vestul Ucrainei. „Câinele s-a mutat cu mine sub pătură, pentru că e cald."E o iarnă mizerabilă pentru milioane de...
• • •
Discuțiile dintre Ucraina, Rusia și SUA continuă la Abu Dhabi, în format extins # Europa Liberă România
Negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina s-au reluat sâmbătă, 24 ianuarie, în continuarea primelor discuții, de vineri, în format trilateral – Ucraina – Rusia – SUA din ultimii patru ani, anunță agenția Reuters.
Cel puțin o persoană a decedat, iar alte zeci au fost rănite în atacurile de vineri noaptea, 23 spre 24 ianuarie. Armata Rusiei a atacat din nou, capitala Kiev și alte regiuni cu sute de proiectile.
10:20
O fermă de cai din regiunea Zaporojie din Ucraina, renumită pentru creșterea campionilor de curse, este expusă acum bombardamentelor rusești.
TikTok a încheiat un parteneriat cu investitori majoritari americani pentru a evita interzicerea platformei în SUA # Europa Liberă România
Rețeaua socială TikTok a anunțat finalizarea unui acord prin care își transferă operațiunile din Statele Unite către o nouă companie deținută majoritar de investitori americani. Măsura permite platformei să evite interzicerea în SUA, unde are cei mai mulți utilizatori.Astfel, TikTok va continua să deservească peste 200 de milioane de utilizatori și aproximativ 7,5 milioane de afaceri în Statele Unite, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să descarce o aplicație nouă.Noua entitate, TikTok...
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice provoacă suferințe fără precedent unora din cele mai vulnerabile viețuitoare din Ucrina, în cea mai aspră iarnă de la invazia Rusiei, începută în februarie 2022.Specialiști în protectia animalelor spun că pisicile și câinii fără stăpân mor pe străzi din cauza frigului - o consecință neașteptată a crizei energetice din țară.Lionel De Lange, un veteran în domeniu, spune pentru RFE/RL că „marea problemă, acum, este că animalele nu doar...
SmartJob contra minciunii | Jurnalist de investigație: Nu există un atac contra ortodoxiei. Bisericile sunt pline, deschise. Verificați # Europa Liberă România
Jurnalistul de investigație Attila Biro atrage atenția la SmartJob asupra campaniilor de radicalizare purtate pe social media care par menite să diminueze încrederea în statul român și în instituțiile sale: „Sunt folosite softuri cu inteligență artificială pentru mesaje emoționale”.
Kievul îngheață în întuneric după atacurile rusești asupra rețelei de energie. 600.000 de ucraineni au părăsit Kievul # Europa Liberă România
Ucrainenii îndură cea mai rece și mai întunecată iarnă de până acum din războiul de patru ani cu Rusia, trăind cu pene de curent pe măsură ce Moscova își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice.
Cum funcționează noile radare ale Poliției pe baza cărora poți primi amenda acasă dacă ai depășit viteza # Europa Liberă România
România continuă să aibă cea mai mare rată a deceselor în accidente rutiere din Uniunea Europeană (UE): sunt 78 de decese la un milion de locuitori, conform celor mai recente date Eurostat, pentru 2024.Prin Strategia privind Siguranța Rutieră 2022-2030, România și-a asumat să reducă la jumătate, până în 2030, numărul de decese și persoane rănite grav, raportat la 2019. Cele peste 270 de „puncte negre” – zone unde au loc frecvent accidente grave – ar trebui să se reducă, de asemenea, la...
Bulgaria | Iliana Iotova, prima femeie președinte al țării. Curtea Constituțională de la Sofia a acceptat demisia lui Radev # Europa Liberă România
Iliana Iotova a devenit prima femeie președinte al Bulgariei după ce Curtea Constituțională (CC) de la Sofia a încheiat mandatul lui Rumen Radev. Decizia CC a venit după ce Radev a anunțat luni, într-un discurs adresat națiunii, că demisionează din funcția de președinte după nouă ani de mandat.
Uniunea Europeană susține Danemarca și Groenlanda. Liderii europeni cer vigilență, dar își doresc stabilizarea relațiilor cu SUA # Europa Liberă România
Liderii europeni s-au reunit joi seara la Bruxelles într-un summit extraordinar menit să gestioneze cea mai recentă criză transatlantică, declanșată de amenințările președintelui american Donald Trump privind o posibilă preluare a Groenlandei. Deși tensiunile par să fi scăzut după ce Trump a renunțat la planurile sale, liderii reuniți la Bruxelles spun că Europa rămâne în alertă.Criza a izbucnit când Donald Trump a amenințat că va prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom...
Primul summit SUA, Ucraina, Rusia de la începutul invaziei, la Abu Dhabi. Rusia transmite că nu renunță la pretențiile teritoriale # Europa Liberă România
Reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite participă pe 23 ianuarie la o întâlnire trilaterală, la Abu Dhabi. Este prima dată când cele trei țări se așează la aceeași masă de negocieri de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.Întâlnirea a fost confirmată în primele ore ale dimineții de vineri, după discuțiile de la Kremlin dintre președintele rus Vladimir Putin, trimisul special american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.Consilierul...
UE va sancționa oficiali iranieni pentru represiunea sângeroasă a protestelor # Europa Liberă România
Uniunea Europeană a propus sancțiuni împotriva ministrului de Interne al Iranului și a altor 14 înalți oficiali pentru rolul lor în reprimarea violentă a protestelor din toată țara, care au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, se arată în documente obținute de RFE/RL.
Nicușor Dan: investitorii se tem de instabilitate, pe fondul tensiunilor din Coaliție. Numiri la SRI și SIE, „în următoarele săptămâni” # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut joi seară, la Bruxelles, o serie de declarații pe teme de politică internă, de la tensiunile din coaliția de guvernare și reformele administrative necesare până la acuzațiile de plagiat care vizează ministrul Justiției.Întrebat de reporteri când va face numiri la șefia serviciilor de informații SRI și SIE, Nicușor Dan a spus că „sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”.De asemenea, el a precizat că în vara anului 2026 va face noi numiri...
Guvern. Proiect în primă lectură: deținătorii de pensii militare sau de serviciu vor putea lucra la stat doar cu 15% din pensie # Europa Liberă România
Guvernul a discutat joi, în primă lectură, proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice.Este vorba de persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare, nu pensii contributive.Pentru persoanele care beneficiază de asemenea pensii de serviciu sau militare, proiectul stabilește posibilitatea menținerii lor în activitate după pensionare doar la cerere, cu condiția reducerii cuantumului...
Zelenski a certat UE la Davos: Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent # Europa Liberă România
Ucraina trăiește „Ziua Cârtiței” de „săptămâni, luni, ani” sub agresiunea Rusiei – și-a început Volodimir Zelenski discursul susținut în fața Forumului de la Davos, printr-o parafrază după titlul unui film american care simbolizează blocajul într-o experiență repetitivă.„Dar nimeni nu ar vrea să trăiască așa, repetând același lucru săptămâni, luni și, bineînțeles, ani de zile.”„Totuși, exact așa trăim noi acum”, a spus liderul ucrainean.El a amintit că, în urmă cu un an, a avertizat...
Un grad Celsius în apartamentele din Kiev. Penele de curent și încălzire continuă # Europa Liberă România
Pe măsură ce temperaturile scad, mii de apartamente din Kiev rămân fără încălzire și electricitate în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina.
Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos, lansează o nouă rețea de sateliți care va concura cu Starlink # Europa Liberă România
Compania spațială Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a anunțat lansarea unei noi rețele de sateliți de comunicații, denumită TeraWave. Rețeaua va include 5.408 sateliți și va intra în funcțiune începând cu ultimul trimestru al anului 2027.Lansarea proiectului marchează o nouă etapă în competiția globală pentru infrastructura de internet din spațiu, dominată în prezent de sistemul Starlink al lui Elon Musk, notează Reuters.Potrivit Blue Origin, TeraWave este concepută pentru a oferi...
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat oficial Consiliul de Pace, prezentată ca o nouă organizație de gestionare a conflictelor globale # Europa Liberă România
La Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat oficial Consiliul de Pace, o nouă organizație internațională menită să gestioneze conflicte și crize globale. Inițiativa a stârnit deja controverse legate de rolul și viitorul Organizației Națiunilor Unite.„Acest consiliu are șansa de a deveni unul dintre cele mai importante organisme create vreodată”, a declarat Donald Trump în discursul său, adăugând că este „onorat” să îl conducă și susținând că...
Parlamentul European votează pentru menținerea drepturilor pasagerilor curselor aeriene # Europa Liberă România
Parlamentul European a adoptat un document în favoarea drepturilor pasagerilor aerieni, votând cu 652 de voturi pentru, 15 împotrivă și nouă abțineri împotriva propunerii Consiliului UE de a limita aceste drepturi – în vigoare din 2024. Principala dispută vizează pragul de întârziere care dă dreptul la compensații financiare și valoarea acestor despăgubiri.Parlamentul European insistă să păstreze dreptul pasagerilor de a solicita despăgubiri în cazul în care un zbor are o întârziere mai...
73 de percheziții într-un dosar de acte de identitate românești obținute ilegal de o rețea cu ramificații internaționale # Europa Liberă România
Autoritățile române au declanșat miercuri, 22 ianuarie 2026, o noua serie de acțiuni împotriva unei rețele de emitere ilegală de documente de identitate românești pentru cetățeni din spațiul ex-sovietic. Procurorii și polițiștii de frontieră au realizat 73 de percheziții în județul Botoșani.
Trimisul special al lui Trump spune că mai rămâne „o singură problemă” în negocierile de pace din Ucraina # Europa Liberă România
US special envoy Steve Witkoff made upbeat remarks on ongoing Ukraine peace efforts at the World Economic Forum (WEF) in Davos on January 22, telling a breakfast meeting that “we are at the end now. I’m actually optimistic.”
Cel puțin două persoane au murit după atacuri rusești în Ucraina. Mii de blocuri din Kiev nu au încălzire # Europa Liberă România
В Одеському районі російський ударний дрон поцілив у багатоповерхівку, пошкодивши фасад, скління та кілька автомобілів; евакуйовано 58 мешканців
„Cadavre în spatele fiecărei mașini”: Martorii povestesc crime fără milă în marile orașe ale Iranului # Europa Liberă România
În suburbiile industriale și rezidențiale ale provinciei centrale Isfahan, trei martori oculari au descris scene de violență extraordinară în timpul valului recent de proteste anti-regim.
Parlamentul European îngheață acordul Mercosur și îl trimite la Curtea de Justiție a UE. Doi ani ar putea dura luarea deciziei CJUE # Europa Liberă România
Parlamentul European a votat miercuri pentru trimiterea acordului comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE, o mișcare care întârzie semnificativ acordul și aprobarea sa finală.
Mai multe persoane au fost ucise și rănite în Ucraina după noi atacuri rusești. Țara se află în criză energetică extinsă # Europa Liberă România
În noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2026, forțele ruse au lansat noi atacuri cu o rachetă balistică și aproape 100 de drone de atac, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Atacurile au dus la pierderi de vieți omenești, răniți și pagube semnificative la infrastructura civilă. În total, în patru regiuni de frontieră – Herson, Zaporojie, Harkov și Donețk –, agresiunea rusă a provocat moartea a cinci persoane și rănirea a altor 28, potrivit autorităților locale.Forțele Aeriene ale Ucrainei...
Statul câștigă în instanță și cealaltă jumătate a unui imobil din Sibiu al familiei Iohannis # Europa Liberă România
Tribunalul Sibiu a admis, marți, cererea Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu ca întregul imobil din strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din centrul municipiului Sibiu, să intre în proprietatea statului român.
SUA ar intenționa să reducă 200 de posturi în structuri de comandă NATO, într-un moment de tensiuni între Washington și aliații europeni # Europa Liberă România
Statele Unite plănuiesc să reducă numărul de militari și personal civil detașați în mai multe centre-cheie de comandă și consiliere ale NATO, relatează The Washington Post și Reuters. Potrivit unor surse americane și europene citate, administrația președintelui Donald Trump a comunicat deja această intenție unor capitale europene. Potrivit surselor citate, reducerea vizează aproximativ 200 de posturi din structurile NATO care coordonează și planifică operațiuni militare, de informații și...
Accesul la internet în Iran rămâne blocat. Va mai fi vreodată restabilit accesul la rețeaua globală? # Europa Liberă România
Iranienii trăiesc una dintre cele mai lungi întreruperi de Internet din istorie, după ce autoritățile au impus o blocadă digitală aproape totală, pe 8 ianuarie, odată cu lansarea unei represiuni sângeroase împotriva protestatarilor anti-sistem.
Un tren de navetă din apropierea Barcelonei s-a izbit marți de dărâmăturile unui zid prăbușit, ucigând o persoană și rănind 37 de oameni. Este al doilea accident feroviar mortal produs în Spania. În urmă cu două zile, două trenuri de mare viteză au intrat în coliziune în regiunea Andaluzia. Cel puțin 42 de persoane au murit în acel accident, potrivit celui mai recent bilanț oficial.Accidentul de marți seara s-a produs după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste șine în timpul furtunii...
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA, pe fondul tensiunilor cu Donald Trump cu privire la Groenlanda # Europa Liberă România
Parlamentul European a decis marți să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite. Agenția France Presse comentează că acesta este un prim răspuns al Uniunii Europene pentru Donald Trump în legătură cu Groenlanda.
România analizează invitația Statelor Unite de a deveni membru în Consiliul pentru Pace # Europa Liberă România
Administrația Prezidențială a început marți o analiză cu privire la invitația făcută României de către președintele SUA, Donald Trump, de a face parte din Consiliul pentru Pace în Gaza.
Ministrul Finanțelor: Proiectul de buget pe anul 2026 prevede 20 de miliarde de euro pentru investiții # Europa Liberă România
Proiectul de buget pe anul 2026 prevede investiții totale de aproximativ 20 de miliarde de euro, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. În ceea ce privește deficitul bugetar, el a spus că ținta de deficit spre 6% e „în discuție” în interiorul coaliției de guvernare.
Protest, la Strasbourg, împotriva acordului Mercosur. Fermierii europeni acuză concurența inegală față de fermierii din America de Sud # Europa Liberă România
Mii de fermieri din întreaga Uniune Europeană protestează la Strasbourg împotriva acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, semnat recent în Paraguay.Agricultorii europeni, inclusiv cei români, consideră acordul drept un risc major pentru agricultura europeană. Protestul are loc într-un moment-cheie, înaintea votului eurodeputaților privind o posibilă sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care ar putea decide dacă acordul este compatibil cu...
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că își va da demisia pe 20 ianuarie, adâncind o criză politică din țara membră a UE și NATO, care nu are un guvern stabil de câțiva ani. Demisia survine înaintea unor noi alegeri parlamentare, speculându-se că Radev își va lansa propriul partid.
Nou atac de amploare al Rusiei asupra Ucrainei. Morți, răniți și pene extinse de energie în Kiev, Dnipropetrovsk, Odesa sau Zaporojie # Europa Liberă România
Ucraina a fost vizată în noaptea de 19-20 ianuarie de un nou atac de amploare al forțelor ruse, care a provocat victime, distrugeri semnificative ale infrastructurii civile și energetice și întreruperi extinse ale furnizării de electricitate, apă și căldură în mai multe regiuni ale țării.
40 de morți în urma celui mai grav accident feroviar din Spania din ultimii 12 ani # Europa Liberă România
Cel mai nou bilanț al victimelor accidentului feroviar din Spania arată că 40 de persoane au murit. Peste 120 de persoane au fost rănite, dintre care peste 40 se află în spital pentru îngrijiri medicale.Șeful guvernului regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a confirmat cele 40 de decese și a adăugat că va dura între 24 și 48 de ore „pentru a ști cu certitudine câte decese au rezultat din acest teribil accident”.Tragedia s-a produs duminică seara, când un tren de mare viteză operat...
Guvernul vrea să își asume răspunderea pe reforma administraţiei şi pe pachetul de relansare economică pe 29 ianuarie # Europa Liberă România
Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, prin cabinetul Bolojan, își va asuma răspunderea pe reforma administraţiei şi pe pachetul de relansare economică. Ambele proiecte ar urma să fie adoptate în Parlament pe 29 ianuarie, conform propunerii făcute luni de premierul Ilie Bolojan.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni seară într-un mesaj adresat poporului că va demisiona marți, în fața Curții Constituționale. El mai avea exact un an din mandat. Vicepreședinta Iliana Iotova va fi interimar șeful statului.
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Fiul și nepotul lui, în arest la domiciliu # Europa Liberă România
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, a decis luni Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătorii au decis prelungirea mandatului cu 30 de zile. În schimb, Dorian şi Alexandru Potra – fiul, respectiv nepotul mercenarului – au fost eliberați și plasați în arest la domiciliu.
În mijlocul iernii, Rusia continuă să atace infrastructura energetică a Ucrainei # Europa Liberă România
Atacurile rusești asupra sectorului energetic al Ucrainei au continuat în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, în timp ce Kievul se grăbește să accelereze lucrările de redirecționare a aprovizionării cu energie electrică de la centralele nucleare din vest către zonele puternic afectate din est.
Aproape 40.000 de locuințe au rămas fără curent în Odesa, după un atac al Rusiei # Europa Liberă România
Rusia a lansat un atac nocturn cu drone asupra orașului portuar ucrainean Odesa, avariind o clădire rezidențială, proprietăți comerciale și o instalație energetică, au declarat oficialitățile locale. Aproape 40.000 de familii au rămas fără electricitate în urma atacului.
Infrastructura energetică a Ucrainei, sub atacuri rusești puternice. Situații dificile în Kiev, Odesa, Harkov. Lupte intense la Pokrovsk # Europa Liberă România
Ucraina a fost ținta unor atacuri puternice ale armatei ruse în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, în care a folosit drone de atac, rachete și alte tipuri de armament. A
Curtea de Apel București respinge și a doua cerere privind suspendarea Comitetului guvernamental pentru revizuirea legilor Justiției # Europa Liberă România
Curtea de Apel București (CAB) a respins, luni, solicitarea avocatei Silvia Uscov privind suspendarea deciziei prin care a fost înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.
Ce variante de răspuns au europenii în fața presiunilor lui Donald Trump privind preluarea Groenlanda # Europa Liberă România
Țările Uniunii Europene iau în calcul mai multe variante de răspuns la intenția președintelui SUA, Donald Trump, de a impune noi tarife vamale unora dintre statele membre, care au respins public intenția SUA de a prelua Groenlanda.Trump a precizat că tarifele vor începe să fie aplicate de la 10% în februarie și ar putea ajunge la 25% până în iunie, în lipsa unei „rezolvări satisfăcătoare”, pe care el a definit-o drept „cumpărarea completă și totală a Groenlandei”.Primele discuții ale...
