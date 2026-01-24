Noi tesnsiuni: Preşedintele Trump a ameninţat că va impune tarife vamale de 100% asupra Canadei dacă va semna acordul discutat cu Beijingul

14:15

Piaţa muncii din România intră în 2026 cu un optimism prudent, alimentat de proiecte mari de investiţii, fonduri europene şi nevoia companiilor de a se adapta la schimbările care au loc la nivel global şi local, crede Cristina Postolache, partner în cadrul Amrop CEE. Ea spune că, deşi anul trecut a început sub semnul pesimismului, rezultatele de la final au fost mai bune decât aşteptările, iar perspectivele pentru 2026 sunt mai solide.