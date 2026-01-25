Salarii de bancheri: Goldman Sachs i-a plătit directorului general David Solomon 47 mil. dolari anul trecut, cu 21% mai mult decât în 2024 şi maximum de când a preluat conducerea băncii

Ziarul Financiar, 25 ianuarie 2026 01:45

Acum 30 minute
01:45
Acum 2 ore
00:45
Ce spune ministrul Energiei despre liberalizarea preţului la gaze. Bogdan Ivan: Facturile la gaze nu vor creşte dramatic, România este pregătită pentru orice scenariu Ziarul Financiar
Acum 4 ore
22:45
BREAKING. Tensiunile sar în aer în SUA: Încă o persoană a fost împuşcată mortal de agenţii ICE în Minneapolis. Este al doilea deces în această lună în zonă Ziarul Financiar
Acum 8 ore
18:45
Noi tesnsiuni: Preşedintele Trump a ameninţat că va impune tarife vamale de 100% asupra Canadei dacă va semna acordul discutat cu Beijingul Ziarul Financiar
Acum 12 ore
18:00
Prima reacţie oficială după încheierea negocierilor de pace directe Rusia–Ucraina–SUA. Ministerul rus de Externe: Moscova rămâne deschisă continuării dialogului Ziarul Financiar
14:45
Ce spune Nicuşor Dan despre Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump: nu se pune problema ca România să plătească 1 miliard de dolari în următorii 3 ani Ziarul Financiar
14:45
Top 10 salarii în funcţie de facultatea absolvită: Diplomele din IT domină clasamentul, medicina şi dreptul rămân în urmă Ziarul Financiar
Absolvenţii de Automatică şi calculatoare, Informatică şi Cibernetică conduc detaşat clasamentul salariilor absol­venţilor, cu venituri brute lunare care depăşesc pragul de 12.000 de lei şi rate de angajare apropiate de 90%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor platformei angajabilitate.uefiscdi.ro, reali­zată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează infor­maţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturile, la un an de la finalizarea studiilor.
Acum 24 ore
13:00
Databricks, gigantul de date cofondat de românii Ion Stoica şi Matei Zaharia, obţine un credit de 1,8 miliarde de dolari înainte de o posibilă listare la bursă. Compania are acces la peste 7 miliarde de dolari în finanţare Ziarul Financiar
Databricks se numără printre companiile de tehnologie cu evaluări ridicate care sunt considerate candidate pentru o listare publică în 2026, alături de Anthropic, Canva, OpenAI şi Stripe. Ali Ghodsi, cofondator şi CEO al Databricks, a declarat pentru CNBC în decembrie că nu exclude o ofertă publică iniţială în acest an.
11:45
Marea resemnare? 2025 a fost anul în care românii au simţit că deciziile importante le scapă de sub control VIDEO Ziarul Financiar
11:15
Mai pot românii pot susţine românii creşterile de taxe? VIDEO Ziarul Financiar
10:45
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că lupta împotriva lui Trump este o idee proastă. „Sper că vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Trump şi sunt convinsă că el poate face diferenţa în realizarea unei păci juste şi durabile pentru Ucraina” Ziarul Financiar
10:45
Uniunea Europeană va prelungi cu şase luni suspendarea măsurilor comerciale de retorsiune împotriva Statelor Unite. Pachetul are o valoare totală de 93 de miliarde de euro şi urma să intre în vigoare la data de 7 februarie Ziarul Financiar
10:45
Cresc semnificativ preţurile la transportul public în Capitală de săptămâna viitoare: O călătorie ar putea creşte de la 3 lei la 5 lei, în timp ce abonamentul pe o lună sare de la 80 de lei la 100 de lei Ziarul Financiar
10:45
Luati-vă adio de la creşterile salariale spectaculoase şi explozii de joburi foarte bine plătite. Următorul val nu pare să vină prea curând VIDEO Ziarul Financiar
10:30
Cine este Rick Rieder, un director executiv al BlackRock care a devenit peste noapte unul dintre principalii favoriţi în cursa pentru funcţia de preşedinte al Federal Reserve Ziarul Financiar
Ieri
00:15
Ce se mai întâmplă cu Reactoarelor Modulare Mici de la Doiceşti? Decizia finală de investiţie în proiect va fi votată în 3 săptămâni în AGA Nuclearelectrica Ziarul Financiar
00:15
Decizie istorică: Cristian Chivu va purta torţa olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 Ziarul Financiar
00:00
Acceleratorul SCION, bazat pe AI şi susţinut de britanicii de la Rezolv Energy, caută start-up-uri româneşti pentru o nouă cohortă. În prima ediţie, 2 echipe locale au urcat pe podium Ziarul Financiar
23 ianuarie 2026
23:00
Dezvoltatorul de software Pluridio a recrutat-o pe Oana Diaconu pentru funcţia de Chief of Projects, în contextul extinderii pe pieţele externe Ziarul Financiar
Pluridio, companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii software pentru pieţele financiare, a anunţat numirea Oanei Diaconu în rolul de Chief of Projects. Această mişcare strategică vine pe fondul accelerării extinderii internaţionale a companiei, noul executiv având misiunea de a susţine livrarea simultană a implementărilor aflate în derulare pe mai multe pieţe din Europa.
22:30
Acceleratorul SCION, bazat pe AI şi susţinut de britanii de la Rezolv Energy, caută start-up-uri româneşti pentru o nouă cohortă. În prima ediţie, 2 echipe locale au urcat pe podium Ziarul Financiar
21:30
Avans major în energia nucleară românească. Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti se apropie de decizia finală de investiţie. „Va avea o capacitate instalată de 462 MW, constând în şase module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW” Ziarul Financiar
21:15
Avans major în energia nucleară românească. Reactoarele Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti se apropie de decizia finală de investiţie. „Va avea o capacitate instalată de 462 MW, constând în şase module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW” Ziarul Financiar
21:00
Mesajul preşedintei Băncii Centrale Europene pentru administraţia Trump, după criticile aduse UE: „Mulţumesc. Le mulţumim celor care critică. Am conştientizat că trebuie să fim mai concentraţi pe inovaţie” Ziarul Financiar
20:15
Premierul Ilie Bolojan atacă frontal PSD pe tema deficitului bugetar. „Vă rog să vă aduceţi aminte că în 2024, deficitul a fost pe două componente. Prima dată a fost 8,7% pe cash, după care când s-au adunat arieratele şi datoriile a devenit 9,3%. Acum suntem la 7,7%” Ziarul Financiar
19:45
Există muncă fără şefi? Carieră fără manager şi echipe care se conduc singure? Până unde merge autonomia în procesul de muncă Ziarul Financiar
19:30
Schimbare de acţionariat la Dole Fresh Rom. Cine aduce în România bananele Dole, un business de 117 mil. lei? Ziarul Financiar
19:15
Vrem, nu vrem, vom fi conduşi de algoritmi, mai repede decât credem Ziarul Financiar
18:45
Raport Deloitte: Real Madrid rămâne singurul club din lume cu venituri de peste 1 mld. de euro. Care sunt cele mai mari echipe de fotbal din lume? Ziarul Financiar
18:30
Bursa închide şedinţa de vineri cu o creştere de 1,5%, într-o zi cu aprecieri pe Romgaz (4,5%), MedLife (4%), Nuclearelectrica (4%) şi Electrica (2,7%) Ziarul Financiar
18:15
Samus Tec, controlată de antreprenorul Ioan Tecar, investeşte 5,5 mil. euro într-o fabrică de produse din beton destinate construcţiilor în Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuş Ziarul Financiar
Compania Samus Tec din Dej, judeţul Cluj, specializată în fabricarea betonului şi a elementelor prefabricate, deţinută de Ioan Tecar, unul dintre cei mai puternici antreprenori locali, cu businessuri în multiple sectoare, va investi 5,5 mil. euro într-o fabrică de produse din beton destinate construcţiilor, ce urmează să fie realizată pe un teren de 7.587 mp din Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuş, administrat de Maramureş Business Park.
18:15
Aurul încheie cea mai bună săptămână din ultimii şase ani. Un gram de aur valorează acum aproape 160 de dolari Ziarul Financiar
18:00
Cât va mai creşte impozitul pe proprietate? Din 2027, România ar urma să folosească un model de impozitare bazat pe valoarea de piaţă. Ilie Bolojan: „Noi am rămas cu nişte indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil” Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a explicat pentru Radio România Actualităţi cum va fi reformat sistemul impozitului pe proprietate în România. Taxele în sine nu vor creşte automat în 2027, deşi modul de calcul va fi schimbat astfel încât să fie mai apropiat de valorile reale din piaţa imobiliară.
16:30
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Fără asigurare, fără afaceri. În Germania asigurarea e primul pas înainte ca un business să intre în joc VIDEO Ziarul Financiar
16:15
Veşti bune pentru români de la guvern. Premierul Ilie Bolojan: „Nu vor mai creşte taxe şi impozite, greutatea va fi preluată şi de către aparatul de stat” Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că anul în curs marchează finalul măsurilor de corectare a deficitului bugetar şi a dat asigurări că nu vor fi introduse noi taxe sau impozite. În schimb, Guvernul pregăteşte pachete de sprijin economic.
16:15
Investitorii au pariat pe euro în prima ofertă Fidelis din 2026: Statul a atras echivalentul a 1,86 mld. lei, din care 62% au fost subscrierile în valută Ziarul Financiar
16:00
Noi reguli de reclasificare a spitalelor publice: ministerul Sănătăţii vrea să aplice noi criterii de diferenţiere. Spitalul Colţea trage un semnal de alarmă Ziarul Financiar
15:15
BMW Group România depăşeşte pragul de 5.000 de înmatriculări şi rămâne lider în segmentul premium, dar vânzările de electrice au scăzut cu peste 30% Ziarul Financiar
14:45
Aeroportul Internaţional Sibiu anunţă 8 destinaţii de vacanţă pentru sezonul de vară 2026 Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Sibiu, subordonat Consiliului Judeţean Sibiu, a anunţat că din sezonul de vară 2026 se va relua operarea curselor charter spre destinaţiile de vacanţă Antalya (Turcia), Heraklion Creta şi Rhodos (Grecia), Hurghada (Egipt), Monastir (Tunisia), iar Palma de Mallorca (Spania) şi Larnaca (Cipru) revin pentru al doilea an în reţeaua de destinaţii de vacanţă disponibile de la Sibiu.
14:15
ZF Live. Cristina Postolache, Amrop CEE: Cred că anul 2026 va fi mai bun decât anul trecut. Suntem optimişti cu privire la evoluţia pieţei muncii anul acesta. Tehnologia rămâne un domeniu cu recrutări punctuale, în ciuda corecţiilor din ultimii ani. Alte sectoare cu potenţial de creştere sunt serviciile medicale, unde lipsa personalului calificat rămâne acută Ziarul Financiar
Piaţa muncii din România intră în 2026 cu un optimism prudent, alimentat de proiecte mari de investiţii, fonduri europene şi nevoia companiilor de a se adapta la schimbările care au loc la nivel global şi local, crede Cristina Postolache, partner în cadrul Amrop CEE. Ea spune că, deşi anul trecut a început sub semnul pesimismului, rezultatele de la final au fost mai bune decât aşteptările, iar perspectivele pentru 2026 sunt mai solide.
14:00
Bursă. Laurenţiu Ciocîrlan părăseşte după 16 ani consiliul de administraţie al Electroprecizia Săcele. Ionel Ciucioi, numit administrator provizoriu Ziarul Financiar
13:15
Bob pe şine cu 2,6 mil.euro din Tranziţie Justă în staţiunea de schi Straja: „Traseul are 1,4 km iar sania este folosită şi de copii dar şi de adulţi. Avem un sezon bun“. Straja are 26 km de domeniu schiabil. Sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de transport pe cablu Ziarul Financiar
Comexim R din Lupeni, jud. Hu­ne­doara, care administrează dome­niul schiabil din Straja, a investit 2,6 mil. euro într-un bob pe şine în staţiune, într-un contract pe Tranziţie Justă.
13:15
Ce carte îţi recomandă Camelia Crişan, CEO Fundaţia Progress şi lector universitar la SNSPA Ziarul Financiar
13:00
Cum a ajuns un cocktail fără alcool să coste aproape cât unul cu alcool sau chiar mai mult decât o bere la sticlă? În câteva dintre cele mai cunoscute localuri din Bucureşti, preţul trece de 35-40 de lei Ziarul Financiar
12:45
ING Bank România şi PPC Energie oferă, în premieră pe piaţa locală, toate opţiunile de plată a facturilor într-un singur ecosistem, RoPay Ziarul Financiar
12:45
TikTok evită interdicţia în SUA după patru ani de tensiuni: ByteDance cedează controlul datelor şi al algoritmului aplicaţiei chineze către un joint venture dominat de companii tech, printre care şi Oracle. Investitorii americani preiau 80% din noua structură Ziarul Financiar
12:30
Înţelegere anticoncurenţială pe piaţa ochelarilor de lux din România. Amenzi de 4,5 milioane de lei Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a sanţionat o companie cu o amendă de peste 45, milioane de lei pentru participarea, alături de o firmă parteneră, la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa ochelarilor de lux.
12:15
Preţul poliţelor RCA a continuat să crească, dar într-un ritm mai redus. Prima medie RCA s-a dus la peste 1.300 lei în primele 9 luni din 2025, în creştere cu 2% faţă de 9 luni/2024 şi dublă faţă de 9 luni/ 2021 Ziarul Financiar
Preţul poliţelor RCA, care de-a lungul timpului a crescut exponenţial odată cu cele mai mari falimente din piaţa asigurărilor, respectiv City Insurance şi Euroins, a continuat să crească şi în ultimul an, dar într-un ritm mai redus.
12:00
Trump atacă cea mai mare bancă din SUA: Preşedintele SUA intentează un proces de 5 miliarde de dolari împotriva JPMorgan acuzând instituţia financiară că i-a închis conturile în mod ilegal Ziarul Financiar
12:00
Când visul de a avea un copil pare departe, sprijinul potrivit poate schimba totul Ziarul Financiar
11:45
S-a scumpit terenul în Timiş? Andrei Bodan, cu afaceri în creşterea porcilor în Timiş, Arad şi Caraş-Severin, vrea să cumpere 30 de hectare la Cenei cu 17.000 de euro/hectar, dublu faţă de media României Ziarul Financiar
Andrei Bodan, în calitate de administrator şi acţionar unic al companiei Ghilad Farm, intenţio­nează să cumpere un teren agricol de 30,8 hectare aflat în localitatea Cenei, la distanţă de circa 30 de kilometri faţă de Timişoara, situată pe malul drept al răului Bega, la graniţa cu Serbia. Dorinţa sa vine în urma unei oferte de vânzare făcute de Natalia Elena Moldovan, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.
