BREAKING. Tensiunile sar în aer în SUA: Încă o persoană a fost împuşcată mortal de agenţii ICE în Minneapolis. Este al doilea deces în această lună în zonă
Ziarul Financiar, 24 ianuarie 2026 22:45
BREAKING. Tensiunile sar în aer în SUA: Încă o persoană a fost împuşcată mortal de agenţii ICE în Minneapolis. Este al doilea deces în această lună în zonă
22:45
Top 10 salarii în funcţie de facultatea absolvită: Diplomele din IT domină clasamentul, medicina şi dreptul rămân în urmă # Ziarul Financiar
Absolvenţii de Automatică şi calculatoare, Informatică şi Cibernetică conduc detaşat clasamentul salariilor absolvenţilor, cu venituri brute lunare care depăşesc pragul de 12.000 de lei şi rate de angajare apropiate de 90%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor platformei angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează informaţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturile, la un an de la finalizarea studiilor.
Databricks, gigantul de date cofondat de românii Ion Stoica şi Matei Zaharia, obţine un credit de 1,8 miliarde de dolari înainte de o posibilă listare la bursă. Compania are acces la peste 7 miliarde de dolari în finanţare # Ziarul Financiar
Databricks se numără printre companiile de tehnologie cu evaluări ridicate care sunt considerate candidate pentru o listare publică în 2026, alături de Anthropic, Canva, OpenAI şi Stripe. Ali Ghodsi, cofondator şi CEO al Databricks, a declarat pentru CNBC în decembrie că nu exclude o ofertă publică iniţială în acest an.
Dezvoltatorul de software Pluridio a recrutat-o pe Oana Diaconu pentru funcţia de Chief of Projects, în contextul extinderii pe pieţele externe # Ziarul Financiar
Pluridio, companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii software pentru pieţele financiare, a anunţat numirea Oanei Diaconu în rolul de Chief of Projects. Această mişcare strategică vine pe fondul accelerării extinderii internaţionale a companiei, noul executiv având misiunea de a susţine livrarea simultană a implementărilor aflate în derulare pe mai multe pieţe din Europa.
Samus Tec, controlată de antreprenorul Ioan Tecar, investeşte 5,5 mil. euro într-o fabrică de produse din beton destinate construcţiilor în Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuş # Ziarul Financiar
Compania Samus Tec din Dej, judeţul Cluj, specializată în fabricarea betonului şi a elementelor prefabricate, deţinută de Ioan Tecar, unul dintre cei mai puternici antreprenori locali, cu businessuri în multiple sectoare, va investi 5,5 mil. euro într-o fabrică de produse din beton destinate construcţiilor, ce urmează să fie realizată pe un teren de 7.587 mp din Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuş, administrat de Maramureş Business Park.
Cât va mai creşte impozitul pe proprietate? Din 2027, România ar urma să folosească un model de impozitare bazat pe valoarea de piaţă. Ilie Bolojan: „Noi am rămas cu nişte indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a explicat pentru Radio România Actualităţi cum va fi reformat sistemul impozitului pe proprietate în România. Taxele în sine nu vor creşte automat în 2027, deşi modul de calcul va fi schimbat astfel încât să fie mai apropiat de valorile reale din piaţa imobiliară.
Veşti bune pentru români de la guvern. Premierul Ilie Bolojan: „Nu vor mai creşte taxe şi impozite, greutatea va fi preluată şi de către aparatul de stat” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că anul în curs marchează finalul măsurilor de corectare a deficitului bugetar şi a dat asigurări că nu vor fi introduse noi taxe sau impozite. În schimb, Guvernul pregăteşte pachete de sprijin economic.
Aeroportul Internaţional Sibiu anunţă 8 destinaţii de vacanţă pentru sezonul de vară 2026 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Sibiu, subordonat Consiliului Judeţean Sibiu, a anunţat că din sezonul de vară 2026 se va relua operarea curselor charter spre destinaţiile de vacanţă Antalya (Turcia), Heraklion Creta şi Rhodos (Grecia), Hurghada (Egipt), Monastir (Tunisia), iar Palma de Mallorca (Spania) şi Larnaca (Cipru) revin pentru al doilea an în reţeaua de destinaţii de vacanţă disponibile de la Sibiu.
ZF Live. Cristina Postolache, Amrop CEE: Cred că anul 2026 va fi mai bun decât anul trecut. Suntem optimişti cu privire la evoluţia pieţei muncii anul acesta. Tehnologia rămâne un domeniu cu recrutări punctuale, în ciuda corecţiilor din ultimii ani. Alte sectoare cu potenţial de creştere sunt serviciile medicale, unde lipsa personalului calificat rămâne acută # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din România intră în 2026 cu un optimism prudent, alimentat de proiecte mari de investiţii, fonduri europene şi nevoia companiilor de a se adapta la schimbările care au loc la nivel global şi local, crede Cristina Postolache, partner în cadrul Amrop CEE. Ea spune că, deşi anul trecut a început sub semnul pesimismului, rezultatele de la final au fost mai bune decât aşteptările, iar perspectivele pentru 2026 sunt mai solide.
Bob pe şine cu 2,6 mil.euro din Tranziţie Justă în staţiunea de schi Straja: „Traseul are 1,4 km iar sania este folosită şi de copii dar şi de adulţi. Avem un sezon bun“. Straja are 26 km de domeniu schiabil. Sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de transport pe cablu # Ziarul Financiar
Comexim R din Lupeni, jud. Hunedoara, care administrează domeniul schiabil din Straja, a investit 2,6 mil. euro într-un bob pe şine în staţiune, într-un contract pe Tranziţie Justă.
Înţelegere anticoncurenţială pe piaţa ochelarilor de lux din România. Amenzi de 4,5 milioane de lei # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a sanţionat o companie cu o amendă de peste 45, milioane de lei pentru participarea, alături de o firmă parteneră, la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa ochelarilor de lux.
Preţul poliţelor RCA a continuat să crească, dar într-un ritm mai redus. Prima medie RCA s-a dus la peste 1.300 lei în primele 9 luni din 2025, în creştere cu 2% faţă de 9 luni/2024 şi dublă faţă de 9 luni/ 2021 # Ziarul Financiar
Preţul poliţelor RCA, care de-a lungul timpului a crescut exponenţial odată cu cele mai mari falimente din piaţa asigurărilor, respectiv City Insurance şi Euroins, a continuat să crească şi în ultimul an, dar într-un ritm mai redus.
S-a scumpit terenul în Timiş? Andrei Bodan, cu afaceri în creşterea porcilor în Timiş, Arad şi Caraş-Severin, vrea să cumpere 30 de hectare la Cenei cu 17.000 de euro/hectar, dublu faţă de media României # Ziarul Financiar
Andrei Bodan, în calitate de administrator şi acţionar unic al companiei Ghilad Farm, intenţionează să cumpere un teren agricol de 30,8 hectare aflat în localitatea Cenei, la distanţă de circa 30 de kilometri faţă de Timişoara, situată pe malul drept al răului Bega, la graniţa cu Serbia. Dorinţa sa vine în urma unei oferte de vânzare făcute de Natalia Elena Moldovan, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.
Dezvoltatorul Speedwell a vândut 40% din apartamentele Queens District în primele trei luni. Lucrările au demarat la final de 2025 # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar Speedwell a vândut sau rezervat 40% din apartamentele disponibile în primele două clădiri rezidenţiale ale proiectului Queens District din zona Aviaţiei, la trei luni de la lansarea din octombrie 2025.
