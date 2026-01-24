Horoscopul zilei de 25 ianuarie 2026

15:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bunicul în vârstă de 72 de ani a fost filmat de o cameră de bord în timp ce încurca circulația pe Drumul de Centură al municipiului Galați. Bătrânelul a blocat circulația pentru că oprise mașina și încerca să vireze la stânga prin loc nepermis. Din nefericire pentru el, dar mai ales pentru buzunarul său, poliția […] Șofer de 72 de ani, amendă de aproape 2.000 de lei pentru că a întors pe linie continuă!