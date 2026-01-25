Presshub: Dorian Galbinski, cel mai longeviv reporter din Secţia română a BBC – „Libertatea a însemnat chiar viața mea / Asistăm, poate, la moartea democrației liberale. Sper să ne înșelăm”

08:20

Locuitorii unui oraș din statul american Montana nu pot explica un mister local vechi de câțiva ani: prezența a trei biciclete pe un buștean în mijlocul râului Missouri. Cele trei biciclete sunt prinse pe bușteanul din Great Falls cel puțin din toamna anului 2020 și, în ciuda eforturilor de a rezolva misterul inclusiv pe internet, […]