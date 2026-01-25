Controversele din jurul demiterii Ministrului Culturii András Demeter
MainNews.ro, 25 ianuarie 2026 06:20
Sute de persoane semnează o petiție pentru demiterea Ministrului Culturii, András Demeter, acuzându-l de management defectuos și prejudicierea sectorului cultural. Protestele din fața ministerului reflectă nemulțumirile lucrătorilor din cultură legate de subfinanțare, salarii mici și lipsa unei viziuni coerente.
• • •
Acum 5 minute
06:40
Casa Albă a generat o imagine cu Donald Trump și un pinguin în Groenlanda, provocând critici, deoarece pinguinii nu trăiesc în această regiune. Această eroare a fost subliniată de cercetători și autorități, iar reacțiile ironice au apărut pe rețelele sociale. Situația subliniază confuziile din comunicarea oficială.
Acum 30 minute
06:20
Acum o oră
06:10
O bază de date cu 149 de milioane de date de autentificare, inclusiv 48 de milioane de credențiale Gmail, a fost expusă online. Cercetătorul Jeremiah Fowler a descoperit că informațiile au fost colectate prin malware și keylogging. Utilizatorii sunt sfătuiți să-și protejeze dispozitivele și conturile.
06:10
Filipe Coelho a adus Universitatea Craiova pe primul loc în Liga 1, după o victorie de 2-0 împotriva FC Botoşani. Tehnicianul a subliniat importanța tacticii în repriza a doua și a mulțumit suporterilor pentru sprijin. Detalii despre cartonașul galben și reacțiile sale găsiți în articolul complet.
06:10
Doi adolescenți din Timiș au fost arestați pentru uciderea colegului lor, Mario, din cauza invidiei pentru bunurile sale precum o trotinetă electrică și un ATV. Crima a fost planificată timp de o lună, iar un al treilea băiat de 13 ani este cercetat în libertate. Expertiza psihiatrică este în desfășurare.
Acum 2 ore
05:40
Oana Țoiu afirmă că Europa trebuie să depășească nostalgia și să construiască o nouă colaborare cu SUA. În urma discursului lui Donald Trump de la Davos, șefa diplomației române subliniază importanța unui parteneriat transatlantic solid pentru securitate și dezvoltare economică. România susține NATO și relația cu SUA.
05:40
Generalul Zhang Youxia, un apropiat al lui Xi Jinping, este anchetat pentru corupție, într-un context de epurări în armata chineză. Această investigație survine după speculații legate de absența sa de la întâlnirile oficiale. Xi a lansat o campanie anticorupție, vizând numeroși oficiali, inclusiv din conducerea militară.
05:10
Instructorul de schi Horațiu Cristea analizează diferențele dintre pârtiile românești și cele străine, subliniind disciplina din afară, pârtii mai late și organizarea superioară. De asemenea, el discută despre impactul vremii calde și al lipsei zăpezii naturale asupra turiștilor și instructorilor, evidențiind pasiunea crescută pentru schi în România.
Acum 4 ore
04:40
Nou incident de împușcare în Minneapolis de către agenții federali ai lui Trump | VIDEO # MainNews.ro
O persoană a fost împușcată mortal de agenții federali în Minneapolis, provocând proteste intense. Incidentul s-a petrecut în timpul unei operațiuni a DHS, iar victimei i s-a oferit îngrijire medicală, dar a decedat. Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a cerut încetarea imediată a acțiunilor federale.
04:20
Nicușor Dan afirmă că actuala coaliție guvernamentală este în situație mai gravă decât acum șase-șapte luni. El subliniază că, deși situația fiscală s-a stabilizat, investitorii se îngrijorează acum de stabilitatea generală a țării. Optimismul rămâne, cu responsabilitate în continuarea guvernării.
04:10
Ștefan Baiaram a suferit o entorsă în meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani, încheiat cu 2-0 pentru olteni. Atacantul a declarat că va discuta cu medicul echipei pentru detalii despre recuperare. Baiaram speră să se refacă în perioada liberă și își dorește să câștige titlul alături de echipă.
04:10
Crima șocantă a lui Mario Alin Berinde a stârnit apeluri pentru schimbarea legislației privind minori. Dan Negru susține că pedepsele pentru infracțiuni comise de minori trebuie să fie mai aspre pentru a descuraja violența. Consideră că legislația românească este prea blândă și necesită reforme urgente pentru protejarea societății.
04:00
Eforturile de pace între Ucraina, Rusia și Statele Unite au fost umbrite de atacuri rusești devastatoare în noaptea de vineri spre sâmbătă, vizând orașele Kiev, Harkov, Cernihiv și Sumî. Președintele Zelenski solicită un răspuns ferm împotriva agresiunii, subliniind necesitatea urgentă de asistență militară.
03:40
Un șofer de 64 de ani a evitat o coliziune gravă după ce un TIR a blocat intenționat autostrada în Germania. Poliția investighează incidentul ca o tentativă de omor, subliniind pericolul extrem al unei manevre deliberate. Miracolul că nu au fost victime se datorează reacției rapide a bărbatului.
03:20
Călin Georgescu a adunat zeci de susținători în Parcul Carol I pentru a celebra 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Evenimentul a inclus depunerea unei coroane la Monumentul Ostașului Necunoscut, scandări de susținere și dansuri populare. Atmosfera vibrantă a fost completată cu mesaje pe pancarte, simbolizând unitatea națională.
03:20
George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, stârnind controverse și critici în România. După acest gest, liderul AUR a ironizat situația mâncând fursecuri cu steagul României, comentând că românii vor să fie la masă, nu în meniu. Politicienii români au reacționat ferm, condamnd acțiunile lui Simion.
03:10
Dennis Man a avut un meci tumultuos în PSV – NAC Breda, fiind înlocuit după 45 de minute. Deși a lovit bara și a avut alte ocazii mari, românul nu a reușit să înscrie. Meciul a fost marcat de o revenire rapidă a oaspeților, care au marcat de două ori în minutul final al primei reprize.
03:00
Regimentul Azov, inițial o grupare de suporteri, s-a transformat într-o unitate de elită a armatei ucrainene. Fondat în 2014 în contextul conflictului din estul Ucrainei, Azov a evoluat de la autoapărare la o forță militară formală, implicată în lupte strategice și controversată pe plan internațional.
03:00
Anxietatea legată de inteligența artificială crește în rândul angajaților, care se tem de posibila inutilitate profesională. Terapeuții subliniază importanța înțelegerii valorii personale și gestionării emoțiilor în fața schimbărilor din piața muncii. Adaptarea și reflecția asupra planurilor de viitor sunt esențiale.
Acum 6 ore
02:40
Jared Kushner, ginerele lui Trump, plănuiește o stațiune de lux pe insula Sazan din Albania, criticată de 41 de ONG-uri care cer suspendarea proiectului. Organizațiile avertizează asupra riscurilor pentru biodiversitate și habitatele marine din zonă. Proiectul este estimat la 1,4 miliarde de euro.
02:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în PNL, nu există doritori pentru funcția de premier, subliniind că problema principală rămâne dezechilibrul financiar al administrațiilor locale. Bolojan a evidențiat necesitatea reducerii deficitelor și a costurilor cu dobânzile pentru a susține investițiile esențiale în România.
02:10
Giovanni Becali sugerează transferul lui Daniel Bîrligea pentru 7 milioane de euro, sub clauza de reziliere. El propune ca Gigi Becali să investească ulterior în alt atacant cu 2-3 milioane de euro. Becali subliniază importanța gestionează jucătorilor care nu mai corespund așteptărilor.
02:10
Grecia intenționează să înăsprească pedepsele pentru migrația ilegală, ONG-uri protestează # MainNews.ro
Grecia intenționează să înăsprească pedepsele pentru migrația ilegală, inclusiv închisoarea pe viață pentru traficanți și expulzarea imediată a migranților condamnați. Proiectul a stârnit critici din partea a 56 de ONG-uri, care susțin că noile sancțiuni afectează grav activitatea organizațiilor care ajută migranții.
01:40
Un bărbat a fost ucis de agenții federali la Minneapolis, fiind a treia victimă împușcată în acest oraș în această lună. Incidentul a generat proteste intense, iar guvernatorul Tim Walz a cerut oprirea operațiunilor ICE. Detalii despre victime și reacții ulterioare sunt disponibile în articol.
01:20
Nicușor Dan a vorbit despre începuturile sale în politică la Focșani, explicând cum experiența în ONG-uri l-a determinat să facă acest pas. El a subliniat importanța echilibrului între specialiști și politicieni și a menționat provocările întâmpinate în cariera sa. Politica poate fi incomodă, dar este uneori necesară.
01:10
Emanuel Ion, artist nevăzător din naștere, își câștigă existența din muzică și conținut online. La 20 de ani, inspiră o comunitate mare de fani. Consideră că muzica îi oferă o viziune unică asupra lumii. Prin muncă și perseverență, își dorește să devină un artist cunoscut și să depășească prejudecățile legate de dizabilitate.
01:00
Franța va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, conform anunțului lui Emmanuel Macron. Proiectul de lege va fi examinat printr-o procedură accelerată, cu scopul de a fi aplicat la începutul anului școlar. Măsura face parte dintr-un efort global de protejare a tinerilor pe internet.
01:00
Control antidoping la meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani pentru patru jucători # MainNews.ro
Control antidoping dupa meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători, Vasile Mogoș și Nicușor Bancu de la Craiova, respectiv Alex Cîmpanu și Andrei Dumitru de la Botoșani, au fost testați. Craiova a câștigat meciul cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Liga 1, în contextul controalelor ANAD.
00:50
Negocierile de la Abu Dhabi dintre Ucraina, Rusia și SUA au avansat în discuțiile militare, dar problema teritorială rămâne nerezolvată. Rusia insistă pentru retragerea trupelor ucrainene din Donețk, în timp ce Ucraina caută o soluție bazată pe linia actuală a frontului. Continuarea negocierilor este planificată.
Acum 8 ore
00:30
Află cele mai comune mituri despre colesterol demontate de cardiologi. Colesterolul de tip LDL este adevăratul vinovat pentru bolile cardiovasculare, iar greutatea corporală nu garantează un nivel sănătos de colesterol. Verifică-ți colesterolul regulat și consultă un medic pentru o alimentație echilibrată.
00:20
Procurorii DIICOT percheziționează casele adolescenților implicați în uciderea lui Mario Berinde. Cei trei minori, consumatori de droguri, au atacat victima din invidie și au încercat să ascundă crima. Ancheta vizează atât crima, cât și sursa substanțelor ilegale consumate. Comunitatea deplânge pierderea tânărului.
00:20
Banii din programul SAFE alocați Ungariei provoacă îngrijorări în Parlamentul European. Vicepreședintele Nicu Ștefănuță subliniază riscurile legate de investițiile în apărarea Uniunii Europene, având în vedere relațiile controversate ale Ungariei cu Rusia. Alegerile din aprilie pun și mai multă presiune pe situație.
00:00
Ștefan Baiaram anunță că a primit o ofertă după întoarcerea din cantonament, dar vrea să rămână la Universitatea Craiova pentru a câștiga titlul. El este convins că va pleca vara aceasta. După meciul cu FC Botoșani, a suferit o entorsă, dar speră să se refacă în perioada liberă.
24 ianuarie 2026
23:30
Donald
23:20
PSD analizează impactul participării la guvernare, punând presiune pe premierul Ilie Bolojan. Politologul Cristian Pîrvulescu subliniază că documentul nu va decide ieșirea de la guvernare, dar servește ca instrument în negocieri. Flexibilitatea lui Bolojan va influența viitorul coaliției și strategia PSD. PSD analizează intern participarea la guvernare pentru a exercita presiuni asupra premierului Ilie Bolojan … Articolul PSD și presiunea pe Bolojan: Strategii pentru negocierile de guvernare apare prima dată în Main News.
23:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze, atunci când deficitul bugetar va permite. El subliniază impactul negativ al accizelor asupra românilor și îndeamnă cetățenii să transmită lunar indexul consumului pentru a evita șocurile psihologice la facturi. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va propune reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze când … Articolul Bogdan Ivan propune reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze apare prima dată în Main News.
23:00
Radu Drăgușin, umilit la Tottenham: doar un minut jucat și transferul la AS Roma suspendat # MainNews.ro
Radu Drăgușin a jucat doar un minut în meciul Tottenham – Burnley, în urma căruia echipa sa a obținut un egal, rămânând pe locul 14 în Premier League. Fundașul român ar putea părăsi Tottenham, având în vedere interesul AS Roma și negocierile blocate între cluburi. Evoluțiile sale recente influențează deciziile viitoare. Radu Drăgușin a intrat … Articolul Radu Drăgușin, umilit la Tottenham: doar un minut jucat și transferul la AS Roma suspendat apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:30
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat accelerarea legislației pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, dorind aplicarea acestei măsuri din septembrie. Macron subliniază că mințile copiilor nu sunt de vânzare și că este esențial să le protejăm de manipularea platformelor externe. Emmanuel Macron propune interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la … Articolul Macron cere interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale pentru protecție apare prima dată în Main News.
22:20
Nicușor Dan a declarat că România își dorește să adere la Consiliul pentru Pace propus de Trump, dar întâmpină probleme de drept internațional. Afirmă că decizia necesită timp și negocieri complexe între parteneri, pentru a evita contradicții cu tratatele internaționale existente. Președintele Nicușor Dan susține dorința României de a se alătura Consiliului pentru Pace propus … Articolul Nicușor Dan: România ar adera la Consiliul pentru Pace, dar există probleme legale apare prima dată în Main News.
22:10
Donald Trump nu va fi prezent la Super Bowl-ul din acest an din cauza distanței prea mari până la stadionul Levi’s din California. Deși a participat la Super Bowl 2025, el și-a exprimat nemulțumirea față de alegerea artiștilor pentru show-ul de la pauză, inclusiv Bad Bunny și Green Day. Donald Trump nu va participa la … Articolul De ce Donald Trump nu va fi prezent la Super Bowl-ul din acest an apare prima dată în Main News.
22:00
Fostul șef al Direcției nr. 5 din Poliția Moldoveană, Valeriu Cojocaru, a cerut azil politic în Germania, după ce a fost condamnat pentru angajări fictive la Ministerul Afacerilor Interne. Cojocaru susține că se află legal în Germania și că garantează cooperarea cu autoritățile moldovenești, vizând protecția împotriva represaliilor. Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. … Articolul Fost șef al Poliției din Moldova, condamnat, solicită azil în Germania apare prima dată în Main News.
22:00
CSM București a obținut a șaptea victorie în Liga Campionilor, înfruntând RK Podravka Koprivnica cu 33-28. Cu această victorie, echipa română urcă pe locul 4 în clasament, având cinci succese consecutive. Următorul meci va fi împotriva liderului Brest Bretagne Handball, pe 8 februarie. CSM București a învins RK Podravka Koprivnica cu 33-28 în Liga Campionilor … Articolul CSM București obține a șaptea victorie în Liga Campionilor în Croația apare prima dată în Main News.
21:30
O apel la boicot al Cupei Mondiale 2026 a fost lansat pe fondul tensiunilor dintre SUA și Europa. Președintele clubului St. Pauli, Oke Göttlich, compară situația actuală cu boicoturile olimpice din anii ’80, criticând conducerea FIFA și subliniind legătura strânsă dintre sport și politic. Europa rămâne divizată asupra acestui subiect esențial. Oke Göttlich, președintele clubului … Articolul Boicotul cu privire la Cupa Mondială 2026 din cauza tensiunilor cu SUA apare prima dată în Main News.
21:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la gaze. El afirmă că o reducere a accizelor va permite scăderea prețurilor. Eliminarea plafonării gazelor nu va genera un nou șoc pentru populație, iar ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili vor simplifica factura. Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la … Articolul Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și gaze, fără scenarii negre apare prima dată în Main News.
21:10
Strategia de Apărare a SUA influențează securitatea României, subliniind importanța cooperării NATO și a sprijinului pentru Ucraina. Rusia rămâne o amenințare gestionabilă pe flancul estic al NATO. România trebuie să-și consolideze capacitățile militare, având un rol activ în apărarea regională. Pentagonul a aprobat Strategia de Apărare a SUA, cu implicații pentru Romania Rusia rămâne o … Articolul Strategia de Apărare a SUA și impactul asupra securității României apare prima dată în Main News.
21:00
În partida Universitatea Craiova – FC Botoşani, spiritele s-au încins după un duel între Baiaram și Pavlovic. Decizia centralului Marcel Bîrsan, de a fluiera fault în favoarea Botoșani, a stârnit nemulțumiri în rândul oltenilor, iar Baiaram și Coelho au fost avertizați cu cartonașe galbene pentru proteste. Partida Universitatea Craiova – FC Botoşani a avut un … Articolul Universitatea Craiova – FC Botoșani: Tensiuni după decizia lui Bîrsan apare prima dată în Main News.
20:30
Nicușor Dan respinge speculațiile legate de numirile la conducerea SRI și SIE, subliniind că informațiile din presă nu reflectă opțiunile sale. Președintele a afirmat că discuțiile actuale nu au legătură cu numele vehiculate, adăugând că viitorii șefi ar putea proveni din zonă politică. Nicușor Dan dezminte zvonurile privind viitoarele numiri la SRI și SIE, afirmând … Articolul Nicușor Dan dezminte legăturile cu SRI și SIE: adevărul din spatele zvonurilor apare prima dată în Main News.
20:30
Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% pe bunurile importate dacă semnează un acord comercial cu China. Relațiile între cele două țări sunt tensionate, iar premierul canadian Mark Carney a anunțat un parteneriat strategic cu Beijingul, provocând reacții dure din partea lui Trump. Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% pe toate bunurile … Articolul Trump amenință Canada cu tarife de 100% pentru legăturile cu China apare prima dată în Main News.
20:00
Rayo Vallecano a pierdut 3-1 în fața Osasunei, dar criticile jucătorilor la adresa gazonului au fost cele mai vehemente. Pep Chavarria a declarat că terenul este o rușine, iar Álvaro García a adăugat că starea acestuia nu reflectă nivelul echipei, subliniind problemele interne ale clubului în urma eșecului din La Liga. Rayo Vallecano a suferit … Articolul Teren de joc în stare deplorabilă: Andrei Rațiu și echipa în criză apare prima dată în Main News.
20:00
Proiectul Oprim hate-ul din online, inițiat de Diana, combate bullyingul pe rețelele sociale și a câștigat rapid popularitate, având sprijinul vedetelor. Campania promovează empatia și responsabilitatea online, subliniind impactul negativ al comentariilor împotriva oamenilor. Un pas important pentru schimbare a venit în 2026. Inițiativa „Oprim hate-ul din online” a fost lansată de o utilizatoare anonimă … Articolul Schimbăm lumea online: Instagramul oprim.hateul.din.online luptă contra bullyingului apare prima dată în Main News.
