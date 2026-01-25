Motivele crimei din Timiș: adolescenți, trotinetă electrică și ATV

20:30

Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% pe bunurile importate dacă semnează un acord comercial cu China. Relațiile între cele două țări sunt tensionate, iar premierul canadian Mark Carney a anunțat un parteneriat strategic cu Beijingul, provocând reacții dure din partea lui Trump. Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% pe toate bunurile …