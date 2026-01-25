Oana Gheorghiu, despre Bolojan: ”Nu mulți ar avea curajul să facă curățenie și să fie înjurați”

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmăcă nu se consideră „nici bolojenistă şi nici nicuşoristă”, subliniind că nu ar trebui să existe astfel de etichete, însă a precizat că îl respectă pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri dificile şi de a „face curăţenie după alţii”, chiar dacă acest lucru atrage nemulţumiri. „Nu sunt nici […]

