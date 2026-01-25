Nicușor Dan: SUA, partener strategic esențial pentru stabilitate globală

00:00

Ștefan Baiaram anunță că a primit o ofertă după întoarcerea din cantonament, dar vrea să rămână la Universitatea Craiova pentru a câștiga titlul. El este convins că va pleca vara aceasta. După meciul cu FC Botoșani, a suferit o entorsă, dar speră să se refacă în perioada liberă. Ştefan Baiaram a anunţat că a primit … Articolul Ștefan Baiaram anunță: „Am discutat cu conducerea și voi pleca!” apare prima dată în Main News.