Mii de clădiri din Kiev, în continuare fără încălzire în plină iarnă. Zelenski cere mai mult sprijin pentru apărarea aeriană

Cel mai nou bilanț al victimelor accidentului feroviar din Spania arată că 40 de persoane au murit. Peste 120 de persoane au fost rănite, dintre care peste 40 se află în spital pentru îngrijiri medicale.Șeful guvernului regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a confirmat cele 40 de decese și a adăugat că va dura între 24 și 48 de ore „pentru a ști cu certitudine câte decese au rezultat din acest teribil accident”.Tragedia s-a produs duminică seara, când un tren de mare viteză operat...