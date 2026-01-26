De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în Turcia. Pontul primit de fosta lui parteneră

12:20

Divergențele dintre SUA și celelalte țări membre NATO obligă Europa să se mobilizeze și să investească și mai mult în apărare. În acest context, românii sunt împărțiți: potrivit unui sondaj INSCOP, 4 din 10 cred că UE ar trebui să preia mai multe atribuții în materie de securitate, în timp ce un procent similar preferă ca deciziile să rămână la nivel național, în caz de agresiune. Sociologul Remus Ștefureac spune că lipsa unei opinii majoritare arată mai degrabă confuzie, alimentată de incapacitatea autorităților de a explica clar poziția României.