MAE, atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Marea Britanie

16:40

Protecția Copilului Timiş a anunţat luni că băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei, dar care nu răspunde penal, este supus unor ample evaluări, atât medicale cât şi psihologice, cu acordul şi cu participarea familiei. Specialiştii precizează că aceste demersuri durează şi sunt importante pentru a putea stabili ce măsuri vor fi luate, inclusiv includerea copilului în diferite tipuri de programe. De rezultatul evaluărilor şi de specificitatea cazului va depinde şi dacă minorul va rămâne în familie sau va fi instituţionalizat într-un centru rezidenţial.