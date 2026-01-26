Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Care este termenul-limită și ce state s-au opus
Digi24.ro, 26 ianuarie 2026 19:50
Țările Uniunii Europene au dat, luni, aprobarea finală planului blocului comunitar de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, permițând acestuia să fie adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.
• • •
