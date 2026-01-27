Medalie de argint pentru Andreea-Alexandra Vlad, elevă a Colegiului Național „Unirea”, la o olimpiadă internațională din SUA
Jurnal de Vrancea, 27 ianuarie 2026 05:20
Andreea-Alexandra Vlad, elevă a Colegiului Național „Unirea", a obținut medalia de argint la Olimpiada Copernicus, competiție internațională de prestigiu desfășurată în acest an la Houston, Texas, în Statele Unite ale Americii. La Olimpiada Copernicus au participat elevi din 54 de țări, un adevărat test al cunoștințelor, creativității și capacității de a face față unor standarde
• • •
Acum o oră
05:20
Medalie de argint pentru Andreea-Alexandra Vlad, elevă a Colegiului Național „Unirea", la o olimpiadă internațională din SUA
Andreea-Alexandra Vlad, elevă a Colegiului Național „Unirea", a obținut medalia de argint la Olimpiada Copernicus, competiție internațională de prestigiu desfășurată în acest an la Houston, Texas, în Statele Unite ale Americii. La Olimpiada Copernicus au participat elevi din 54 de țări, un adevărat test al cunoștințelor, creativității și capacității de a face față unor standarde
Acum 2 ore
04:50
Accideent rutier, luni seara, la Mărășești! O mașină s-a răsturnat din cauza unui câine # Jurnal de Vrancea
Un accident rutier în care a fost implicat un singur autoturism s-a produs luni seară, în jurul orei 20.00, în zona gării din orașul Mărășești. Din informațiile martorilor, șoferul mașinii din imagine a încercat să evite un câine, iar manevra bruscă pe fondul carosabilului umed a dus la un derapaj necontrolat, ca apoi vehiculul să
Acum 8 ore
00:10
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi ai o energie puternică și dorința de a rezolva lucruri neterminate. Evită impulsivitatea în decizii importante, mai ales în plan financiar. O discuție sinceră cu un prieten apropiat poate aduce claritate. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este o zi bună pentru reflecție și organizare. Poți identifica ce
Acum 12 ore
17:30
Întrerupere temporară a furnizării energiei termice în mai multe zone din Focșani # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Focșani anunță o întrerupere temporară a furnizării energiei termice, ca urmare a desfășurării lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009–2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a III-a". Astfel, marți, 27 ianuarie 2026, în intervalul orar 09.00
Acum 24 ore
15:10
Sancțiuni drastice și pentru cei care au protestat la Iași, pe 24 ianuarie! Unul dintre ei are de plătit o sancțiune de 2.000 de euro! # Jurnal de Vrancea
Dacă la Focșani jandarmeria a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei, la Iași au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 28.000 de lei în urma incidentelor contextualizate de manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române. Astfel, pe 24 ianuarie, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din București, care
14:30
Agenția Națională de Administrare Fiscală face un pas important în direcția modernizării relației cu contribuabilii, prin lansarea chatbot-ului ANA, un asistent virtual destinat furnizării de informații fiscale la distanță. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește să reducă efortul administrativ al contribuabililor și să îmbunătățească accesul la informații fiscale corecte
13:20
Doi șoferi fără permis și băuți, depistați în trafic! Unul dintre ei a fost reținut pentru 24 de ore # Jurnal de Vrancea
Doi conducători auto care nu dețineau permis de conducere au fost depistați de polițiștii gălățeni, în data de 25 ianuarie 2026, în timp ce se aflau la volan sub influența alcoolului. Primul caz a avut loc în jurul orei 21:20, în comuna Cerțești, unde un bărbat de 39 de ani, din Drăgușeni, a fost oprit
12:10
Administrația Piețelor Focșani a derulat licitațiile pentru închirierea spațiilor comerciale și loturilor de teren din municipiu # Jurnal de Vrancea
Administrația Piețelor Focșani a desfășurat astăzi licitațiile publice destinate închirierii spațiilor comerciale și a loturilor de teren din cele trei piețe ale municipiului. Procedura de astăzi a vizat toate locațiile aflate în administrare, oferind producătorilor locali și antreprenorilor șansa de a-și desfășura activitatea în cele trei piețe din Focșani, respectiv Piața Moldovei, Piața Sud și Piața
12:00
Administrația Piețelor Focșani a finalizat licitațiile pentru închirierea spațiilor comerciale și loturilor de teren din municipiu # Jurnal de Vrancea
Administrația Piețelor Focșani a desfășurat astăzi licitațiile publice destinate închirierii spațiilor comerciale și a loturilor de teren din cele trei piețe ale municipiului. Procedura de astăzi a vizat toate locațiile aflate în administrare, oferind producătorilor locali și antreprenorilor șansa de a-și desfășura activitatea în cele trei piețe din Focșani, respectiv Piața Moldovei, Piața Sud și Piața
10:50
Președintele Asociației „Mărăști 1917 – Mareșalul Averescu”, comandor (r) Jănel Tănase, a primit gradul de general de flotilă aeriană # Jurnal de Vrancea
Luni, 26 ianuarie, la câteva zile după sărbătorirea Unirii Principatelor Române, comunitatea locală păstrează viu spiritul unui moment istoric care a schimbat destinul națiunii. La 24 ianuarie 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, s-au pus bazele statului național unitar român, un act de voință, unitate și curaj care continuă să inspire generațiile de astăzi.
10:10
Focșani Tech Challenge 2026, competiția care aduce robotica mai aproape de elevii vrânceni # Jurnal de Vrancea
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Colegiul Național „Unirea" din Focșani a fost gazda celei de-a III-a ediții a concursului de robotică „Focșani Tech Challenge", un eveniment dedicat elevilor pasionați de știință, tehnologie și programare. Competiția urmărește dezvoltarea abilităților STEM – Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică – prin construirea și programarea de roboți, într-un cadru competitiv, dar
09:20
1. Majoritatea românilor consideră că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să participe la Forumul Economic de la Davos. Un sondaj Avangarde arată că 69% dintre respondenți susțin această prezență oficială. Totodată, 44% dintre cetățeni cred că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump. (Cotidianul) 2. Șeful Statului
Ieri
00:20
O meserie de viitor | Curs Mașinist Mașini Terasamente (Buldoexcavatorist) în Focșani # Jurnal de Vrancea
Vrei un loc de muncă bine plătit în construcții? Obține calificarea de mașinist la mașini pentru terasamente și devino specialist în operarea buldoexcavatoarelor și altor utilaje grele. Înscrie-te acum și profită de ofertele speciale: – Reducere de 10% pentru plata integrală a cursului la înscriere – Reducere de 5% pentru plata în rate De ce
00:10
Berbec Ai multă energie, dar canalizeaz-o cu grijă. La muncă pot apărea provocări care cer răbdare, nu impulsivitate. Seara aduce vești bune din partea cuiva drag. Taur Zi favorabilă stabilității și planurilor pe termen lung. Financiar, e bine să eviți cheltuielile impulsive. În relații, comunicarea sinceră aduce liniște. Gemeni Ești sociabil și inspirat. Discuțiile de
25 ianuarie 2026
19:40
Persoane recalcitrante sancționate de jandarmi pe 24 ianuarie! Fiecare s-a ales cu aproximativ 1.000 de lei amendă! # Jurnal de Vrancea
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei, în urma unor abateri constatate pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Focșani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Vrancea, opt persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.000
18:10
Persoane recalcitrante sancționate de jandarmi pe 24 ianuarie! Fiecare s-a ales cu aproximativ 1.000 de lei lei amendă! # Jurnal de Vrancea
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei, în urma unor abateri constatate pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Focșani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Vrancea, opt persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.000
15:10
Scene de groază în capitală! Un bărbat din Focșani și-a sechestrat fosta iubită sub amenințarea cuțitului! A fost nevoie de intervenția SAS # Jurnal de Vrancea
O femeie și copilul ei, în vârstă de un an, au fost salvați sâmbătă de polițiștii Capitalei, după ce au fost sechestrați într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea. Agresorul este fostul iubit al femeii, un tânăr de 21 de ani din Focșani, pe numele căruia exista deja un ordin de protecție. Alerta a fost dată
07:00
24 ianuarie, dată importantă în istoria României – Unirea Principatelor Române de la 1859 – dar și un reper în istoria liberalilor vrânceni # Jurnal de Vrancea
Pe 24 ianuarie 1880 a luat ființă Partidul Național Liberal în județul Vrancea Ediția din acest an, care a celebrat cei 146 de ani de liberalism în Vrancea a purtat numele lui Ion Gheorghe Duca. O personalitate care a rămas și va rămâne în istoria liberalismului și a României. Cunoscută ca fiind una dintre cele
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Berbec Zi favorabilă clarificărilor. Ai ocazia să spui lucrurilor pe nume, mai ales în plan profesional. Evită impulsivitatea în discuțiile cu familia. Taur Concentrează-te pe stabilitate financiară. Este un moment bun pentru a face planuri pe termen lung, dar nu lua decizii sub presiunea altora. Gemeni Comunicarea este punctul tău forte astăzi. Primești vești sau
24 ianuarie 2026
12:00
VIDEO Manifestările de 24 ianuarie din Focșani, huiduite de suveraniști! Președintele Nicușor Dan le-a urat acestora „La mulți ani!” # Jurnal de Vrancea
Câteva mii de oameni s-au strâns astăzi în Piața Uniii din Focșani pentru a marca alături de oficialitățile locale – din Focșani și județene, împlinirea a 160 de ani de la Unirea de la 1859. La festivitate a participat președintele României, Nicușor Dan, ministrul Apărării, Radu Miruță și vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț. Nici nu a
11:50
VIDEO Manifestările de 24 ianuarie din Focșani, huiduite se suveraniști! Președintele Nicușor Dan le-a urat acestora „La mulți ani!” # Jurnal de Vrancea
Câteva mii de oameni s-au strâns astăzi în Piața Uniii din Focșani pentru a marca alături de oficialitățile locale – din Focșani și județene, împlinirea a 160 de ani de la Unirea de la 1859. La festivitate a participat președintele României, Nicușor Dan, ministrul Apărării, Radu Miruță și vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț. Nici nu a
10:10
VIDEO Președintele României, Nicușor Dan, prezent la Colegiul Național „Unirea” din Focșani. Șeful statului a răspuns întrebărilor elevilor din sală # Jurnal de Vrancea
Președintele României, Nicușor Dan, a fost prezent, în această dimineață – 24 ianuarie, în aula Colegiului „Unirea" din Focșani pentru a-i înmâna personal distincția acordată – Ordinul „Meritul pentru Învățământ" în grad de Comandor – directorului prestigioasei noastre instituții de învățământ, Cornel Noană. Președintele a urcat pe scenă în aplauzele elevilor preznți și le-a vorbit
08:40
1. Ținta de inflație pentru 2026, cu care lucrează în prezent Guvernul, este în jurul a 4-4,5%, a anunțat premierul Bolojan, care a precizat că anul acesta nu se mai impune majorarea TVA. ( 2. Premierul Ilie Bolojan a spus, vineri seară, că România va lua o decizie privind aderarea la Consiliul pentru Pace doar
00:10
Berbec Zi bună pentru inițiative curajoase. Energia ta este ridicată, dar evită deciziile impulsive în plan financiar. Spre seară, o discuție sinceră clarifică o neînțelegere. Taur Te concentrezi pe stabilitate și confort. Este un moment potrivit pentru a-ți organiza bugetul sau casa. În dragoste, răbdarea aduce rezultate frumoase. Gemeni Comunicarea este punctul tău forte astăzi.
23 ianuarie 2026
18:20
CFR Călători marchează Ziua Unirii Principatelor printr-o cursă simbolică Ziua Unirii Principatelor Române va fi marcată anul acesta și pe calea ferată. CFR Călători lansează o garnitură specială, denumită sugestiv „Trenul Unirii", care va face legătura între București și Iași, pe un traseu încărcat de semnificații istorice, cu oprire inclusiv în Focșani. Este vorba despre
18:20
ATENȚIE Restricții de circulație în Focșani, pe 24 Ianuarie! Primăria recomandă rute alternative # Jurnal de Vrancea
Traficul rutier în centrul municipiului Focșani va fi restricționat pe mai multe străzi, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate Unirii Principatelor Române. Începând cu ora 8.00 vor fi introduse restricții de circulație pe străzile Cezar Bolliac și Alexandru Golescu. Pentru aceste străzi, restricțiile de circulație se vor aplica până la ora
14:50
Cu prilejul zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române – și al împlinirii a 160 de ani de la înființare, Colegiul Național „Unirea" din Focșani a primit o înaltă distincție din partea statului român. Președintele României,
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un incident a avut loc astăzi pe strada Cuza Vodă din municipiul Focșani, unde motorul unui autoturism a luat foc în timpul deplasării. Șoferul și un pasager au observat rapid flăcările, au oprit mașina și au coborât imediat. Cei doi au intervenit prompt cu stingătorul din dotare și au reușit să lichideze incendiul înainte ca […] Articolul O mașină a luat foc pe strada Cuza Vodă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cu prilejul Zilei Internaționale a Scrisului de Mână, sărbătorită anual pe 23 ianuarie, Sediul Central al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea găzduiește expoziția „Scrisul de mână – arta care ne apropie”. Evenimentul propune o întoarcere la gesturile simple, dar pline de semnificație, prin care oamenii au comunicat emoții, gânduri și povești de-a lungul timpului. Expoziția […] Articolul Biblioteca Județeană Vrancea – expoziție dedicată Zilei Scrisului de Mână apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
ITM Vrancea, controale în domeniul HoReCa. Au fost constatate zeci de deficiențe # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 12 – 16 ianuarie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vrancea a desfășurat o serie de controale la societățile din domeniul HoReCa, în care s-a mers pe identificarea muncii la negru și respectarea legii privind securitatea şi sănătatea în muncă. În urma verificărilor, derulate la 25 de angajatori, s-au constatat 40 de deficiențe, șase […] Articolul ITM Vrancea, controale în domeniul HoReCa. Au fost constatate zeci de deficiențe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Baza de tratament de la Vizantea Livezi, recepționată oficial! Urmează obținerea autorizațiilor de funcționare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vești foarte bune pentru locuitorii comunei Vizantea Livezi și nu numai. Un proiect important dedicat sănătății și recuperării a fost finalizat și recepționat oficial. Este vorba despre mult așteptata Bază de tratament, obiectiv, realizat prin Compania Națională de Investiții care a trecut cu succes de verificările finale desfășurate în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026. […] Articolul Baza de tratament de la Vizantea Livezi, recepționată oficial! Urmează obținerea autorizațiilor de funcționare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Administrațiile locale, pe perfuzii de la bugetul de stat. Ilie Bolojan: „Sistemul nu mai poate funcționa așa” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația locală din România trăiește, în mare parte, din banii veniți de la centru. O arată chiar datele prezentate public de premierul Ilie Bolojan, într-o analiză comparativă cu celelalte state din Uniunea Europeană pe pagina sa de Facebook. Concluzia este una dură: primăriile cheltuie mult, încasează puțin și depind masiv de transferurile de la bugetul […] Articolul Administrațiile locale, pe perfuzii de la bugetul de stat. Ilie Bolojan: „Sistemul nu mai poate funcționa așa” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CFR Călători marchează Ziua Unirii Principatelor printr-o cursă simbolică Ziua Unirii Principatelor Române va fi marcată anul acesta și pe calea ferată. CFR Călători lansează o garnitură specială, denumită sugestiv „Trenul Unirii”, care va face legătura între București și Iași, pe un traseu încărcat de semnificații istorice, cu oprire inclusiv în Focșani. Este vorba despre […] Articolul „Trenul Unirii” va opri la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident mortal s-a produs vineri (23 ianuarie) dimineață, în jurul orei 10.00, pe raza localității buzoiene Maxenu, la intersecția drumurilor județene 203 D și 204 D. Potrivit presei locale, un șofer în vârstă de 50 de ani, din Buzău, a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, a derapat și […] Articolul Șofer mort după ce a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Plutonierul Caraiman Gabi, desemnat pompierul lunii decembrie în cadrul ISU Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea îl desemnează pe plutonierul adjutant șef Caraiman Gabi drept Pompierul lunii decembrie, în semn de apreciere pentru modul exemplar în care a acționat și a coordonat intervenția la explozia produsă pe 22 decembrie 2025, din cauza acumulării de gaze într-un imobil din cartierul Sud al […] Articolul Plutonierul Caraiman Gabi, desemnat pompierul lunii decembrie în cadrul ISU Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Natașa Simion, fost director al Colegiului Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, trimisă în judecată pentru abuz în serviciu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii au dispus trimiterea în judecată a Simonei Natașa, până de curând director al Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, într-un dosar de abuz în serviciu, în formă continuată. Potrivit dosarului întocmit de procurori, faptele ar fi fost comise în perioada 2022–2024 și sunt legate de modul în care au fost organizate și desfășurate […] Articolul Natașa Simion, fost director al Colegiului Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, trimisă în judecată pentru abuz în serviciu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Cauți de lucru în Vrancea? Uită-te pe oferta AJOFM – peste 200 de locuri de muncă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 250 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru finele acestei săptămâni din luna ianuarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de […] Articolul Cauți de lucru în Vrancea? Uită-te pe oferta AJOFM – peste 200 de locuri de muncă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați cu privire la faptul că numita POPA MIHAELA CRINA, în vârstă de 44 de ani, din comuna Gugești, a plecat voluntar în cursul zilei de ieri de la domiciliu și nu a mai revenit. La momentul plecării, aceasta […] Articolul Femeie din Gugești dispărută de acasă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ai multă energie, dar direcția contează. Concentrează-te pe un obiectiv clar la muncă și evită conflictele impulsive. Seara aduce vești bune din partea unui prieten. Taur Zi favorabilă deciziilor financiare. Intuiția te ajută să faci alegeri inspirate. În plan personal, o conversație sinceră poate clarifica o situație mai veche. Gemeni Comunicarea este punctul tău […] Articolul Horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
22 ianuarie 2026
18:20
O carieră strălucitoare te așteaptă! Curs acreditat de Coafor Hairstylist în Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă ești pasionat de domeniul beauty și îți dorești o carieră de succes în coafură, tuns și vopsit, Profesional New Consult te invită să te înscrii la Cursul Acreditat de Coafor Hairstylist din Focșani. Cu o experiență de peste 17 ani în formarea profesionala, Profesional New Consult îți oferă un program de pregătire completă, prin […] Articolul O carieră strălucitoare te așteaptă! Curs acreditat de Coafor Hairstylist în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:40
Garda Forestieră Focșani – amenzi de 88.000 de lei și aproape 90 de metri cubi de lemn confiscați în luna decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Forestieră Focșani a avut o activitate intensă în luna decembrie 2025, desfășurând atât controale în teren, cât și acțiuni de monitorizare și verificare a trasabilității materialelor lemnoase, potrivit informațiilor transmise public de instituție. Inspectorii din cadrul Direcției de Control a Regimului Silvic și Cinegetic au efectuat verificări menite să prevină și să combată tăierile […] Articolul Garda Forestieră Focșani – amenzi de 88.000 de lei și aproape 90 de metri cubi de lemn confiscați în luna decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Toată suflarea din Focșani marchează în zilele de 23 și 24 ianuarie împlinirea a 167 ani de la Unirea Principatelor Române, moment istoric ce a pus bazele statului român modern. Cu această ocazie, în orașul de pe Milcov au loc tot soiul de manifestări, care mai de care pregătite să ne reîmprospăteze memoria în legătură […] Articolul Evenimente organizate la Focșani cu ocazia zilei de 24 ianuarie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Muzeografa Emilia Atanasiu, lecție de istorie pentru elevii Colegiului Economic din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cadrul unor activități prin care dorește să încurajeze interesul elevilor pentru cunoașterea istoriei naționale, Muzeul Vrancei, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea și Colegiul Național Economic „Mihail Kogălniceanu”, continuă manifestările dedicate zilei de 24 Ianuarie. În acest context, muzeografa Emilia Atanasiu le-a prezentat elevilor de la Colegiul Național Economic „Mihail […] Articolul Muzeografa Emilia Atanasiu, lecție de istorie pentru elevii Colegiului Economic din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Percheziții la domiciliul unor profesori din Adjud! Cadrele didactice sunt suspecte că ar fi dat meditații „la negru” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri (21 ianuarie), la primele ore ale dimineții, mai mulți profesori de Matematică și Limba română de la Colegiul „Emil Botta” din Adjud s-au trezit la ușă cu polițiștii. Cadrele didctice sunt suspectate că ar fi dat meditații „la negru”, fără să declare veniturile la fisc dar și pentru că unora dintre elevii meditați le […] Articolul Percheziții la domiciliul unor profesori din Adjud! Cadrele didactice sunt suspecte că ar fi dat meditații „la negru” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Garda Forestieră Focșani – amenzi de 88.000 de lei și aproape 90 de metri cubi de lemn confiscați în luna decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
10:20
ULTIMA ORĂ Incendiu puternic la o casă din Lepșa! Pompierii acționează cu mai multe autospeciale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incendiul a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 9.40, la o casă cu etaj din localitatea Lepșa, comuna Tulnici. La fața locului acționeză cu promptitudine două autospeciale din cadrul Punctului de Lucru Tulnici și Stației de Pompieri Vidra. În sprijinul echipajelor ISU au intervenit și pompierii voluntari ai SVSU Tulnici cu o autospecială. La […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu puternic la o casă din Lepșa! Pompierii acționează cu mai multe autospeciale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ziua aduce claritate in decizii si curaj in exprimare. Este un moment bun sa rezolvi o discutie amanata sau sa faci un pas ferm spre un obiectiv personal. Taur Te concentrezi pe stabilitate si siguranta. In plan financiar pot aparea idei bune, iar in relatii cauti liniste si gesturi concrete, nu promisiuni. Gemeni Comunicarea […] Articolul Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21 ianuarie 2026
18:10
VIDEO Bătaie în trafic! Doi șoferi s-au hotărât să-și rezolve problemele ca în Vestul Sălbatic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Imaginile au fost surprinse pe o cameră de bord al unui alt participant la trafic, martor al răfuielii. Din imagini se poate vedea cum unul dintre șoferi coboară din mașină, se apropie de autoturismul „vrăjmaș” și îi spune ceva șoferului, băgând de câteva ori mâna pe geam ca și cum l-ar lovi. Apoi se întoarce […] Articolul VIDEO Bătaie în trafic! Doi șoferi s-au hotărât să-și rezolve problemele ca în Vestul Sălbatic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
