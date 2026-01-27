Muzeul Unirii din Focșani, 18 ani de la redeschidere chiar de Ziua Unirii

12:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri (21 ianuarie), la primele ore ale dimineții, mai mulți profesori de Matematică și Limba română de la Colegiul „Emil Botta” din Adjud s-au trezit la ușă cu polițiștii. Cadrele didctice sunt suspectate că ar fi dat meditații „la negru”, fără să declare veniturile la fisc dar și pentru că unora dintre elevii meditați le […] Articolul Percheziții la domiciliul unor profesori din Adjud! Cadrele didactice sunt suspecte că ar fi dat meditații „la negru” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.