Ziua Unirii Principatelor Unite, la Suceava, pe modelul venit, bifat, plecat

Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, se aștepta la o evoluție ceva mai bună a României la Campionatul European. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă România, care a înregistrat trei înfrîngeri, ar fi putut mai mult, domnul Ghervan a declarat: "Eu am vorbit înainte să înceapă […]