Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Premierea spectacolului ”Dealurile Californiei”, pe 14 februarie

Analistul economic Daniel Apostol, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că, pînă acum, mesajele transmise la Forumul Economic Mondial de la Davos ”au fost surprinzător de categorice”, în contextul în care, ”de obicei, la Davos, liderii lumii se întîlnesc ca să dea semne de conlucrare, de echilibru”. Cea de-a 56-a reuniune […] Articolul Forumul de la Davos. Analistul economic Daniel Apostol: Mesajele au fost dure pentru că, mai ales prin vocea premierului Canadei, s-a exprimat clar că modelul de cooperare globală pe care îl cunoșteam pînă acum a luat sfîrșit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.