Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Premierea spectacolului ”Dealurile Californiei”, pe 14 februarie
Radio Top Suceava, 27 ianuarie 2026 12:20
Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava va avea premierea spectacolului ”Dealurile Californiei” de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, pe 14 februarie, de la ora 19.00. Montarea textului ”Dealurile Californiei” tradus de Adrian Solomon reprezintă o premieră națională. Conform teatrului sucevean, ”Dealurile Californiei” propune o întîlnire între o echipă de producție performantă, un text atractiv […] Articolul Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Premierea spectacolului ”Dealurile Californiei”, pe 14 februarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 5 minute
12:50
Profesori de istorie și 45 de elevi, la Memorialul Holocaustului din Siret, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. ”Din perspectiva istoricului, astfel de activități au o valoare care depășește cu mult cadrul ceremonial” # Radio Top Suceava
Astăzi, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la Memorialul Holocaustului din Siret s-a desfășurat o activitate comemorativă deosebită, menită să readucă în conștiința publică una dintre cele mai tragice pagini ale istoriei secolului XX. La eveniment au participat 45 de elevi de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni și de la Colegiul Național […] Articolul Profesori de istorie și 45 de elevi, la Memorialul Holocaustului din Siret, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. ”Din perspectiva istoricului, astfel de activități au o valoare care depășește cu mult cadrul ceremonial” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 15 minute
12:40
Emil Ursu, despre tezaurul furat din Olanda în urmă cu un an: Am vrut circ ieftin, am avut circ ieftin, s-a terminat problema # Radio Top Suceava
”Eu cred că nu are rost să mai discutăm despre acest subiect. România a rezolvat problema”, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Ursu, întrebat despre cazul tezaurului dacic furat din Olanda. Incidentul de la Muzeul Drents a avut loc în urmă cu un an. […] Articolul Emil Ursu, despre tezaurul furat din Olanda în urmă cu un an: Am vrut circ ieftin, am avut circ ieftin, s-a terminat problema apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 30 minute
12:30
Expoziție de ceramică grecească, în premieră la Suceava. Emil Ursu: Se adresează tuturor. Nu îți vine a crede că aceste piese sînt făcute în urmă cu 2.500-2.700 de ani # Radio Top Suceava
Potrivit directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, expoziția ”se adresează tuturor”, iar ”lumea ar trebui să vină să o vadă cel puțin din trei considerente”. Vernisajul expoziției, care poate fi vizitată pînă pe 6 martie 2026, a avut loc pe 23 […] Articolul Expoziție de ceramică grecească, în premieră la Suceava. Emil Ursu: Se adresează tuturor. Nu îți vine a crede că aceste piese sînt făcute în urmă cu 2.500-2.700 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum o oră
12:20
Acum 4 ore
10:50
Directorul TPL: Autobuzele opresc în stații care sînt la 300-400 de metri distanță și se deschid ușile. Cînd e foarte frig afară este greu să ai o temperatură ridicată în autobuze # Radio Top Suceava
Directorul societății Transport Public Local Suceava, Gabriel Petruc, spune că atunci cînd este foarte frig afară este greu să menții o temperatură ridicată în autobuzele electrice ale firmei. TPL are în prezent o flotă de 112 autobuze mari și mici fabricate în China și în Polonia. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Petruc a […] Articolul Directorul TPL: Autobuzele opresc în stații care sînt la 300-400 de metri distanță și se deschid ușile. Cînd e foarte frig afară este greu să ai o temperatură ridicată în autobuze apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Directorul TPL, Gabriel Petruc, optimist în ceea ce privește răspunsul Guvernului care să permită angajarea de șoferi. Prin achiziționarea a 15 autobuze cu cîte 23 de locuri, flota de autobuze electrice se mărește la 127 # Radio Top Suceava
Luni, 26 ianuarie, societatea Transport Public Local a primit 8 autobuze electrice cu cîte 23 de locuri produse în China și urmează ca în aceste zile să primească încă 7 și să facă recepția acestora. În total, flota de autobuze electrice va fi de 127 de autobuze mari și mici. Într-o intervenție telefonică la Radio […] Articolul Directorul TPL, Gabriel Petruc, optimist în ceea ce privește răspunsul Guvernului care să permită angajarea de șoferi. Prin achiziționarea a 15 autobuze cu cîte 23 de locuri, flota de autobuze electrice se mărește la 127 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
07:20
La evenimentul dedicat Unirii Principatelor Române organizat în centrul municipiului Suceava, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a spus că ”astăzi, 24 ianuarie 2026, elogiem din nou Unirea, dar, paradoxal, constatăm cu toții că sîntem parcă mai dezbinați ca niciodată”. Prezentă la manifestările dedicate Unirii, colega Dana Humoreanu de la ”Monitorul de Suceava” a scris că […] Articolul Ziua Unirii Principatelor Unite, la Suceava, pe modelul venit, bifat, plecat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
06:00
O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite, într-un accident produs între Stroiești și Ilișești. O vreme, traficul a fost blocat complet # Radio Top Suceava
O persoană a decedat într-un accident de circulație produs aseară, înainte de ora 23.00, pe DN 17, între Stroiești și Ilișești. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava a anunțat că s-au ciocnit un autotren, fără încărcătură, și un microbuz. Au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială […] Articolul O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite, într-un accident produs între Stroiești și Ilișești. O vreme, traficul a fost blocat complet apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
18:50
Fermierii suceveni au încetat protestul, după o întîlnire cu autoritățile. A fost dat publicității un comunicat în care se arată care sînt cele trei subiecte abordate # Radio Top Suceava
După ce protestul fermierilor suceveni declanșat în urmă cu o săptămînă a fost suspendat, Asociația Producătorilor Agricoli din Bucovina a transmis un comunicat. Asociația condusă de Vladislaw Petriceac reunește în jur de o sută de fermieri din domeniul vegetal și din domeniul crescătorilor de animale. Membri ai asociației s-au întîlnit, astăzi, la Palatul Admnistrativ, cu […] Articolul Fermierii suceveni au încetat protestul, după o întîlnire cu autoritățile. A fost dat publicității un comunicat în care se arată care sînt cele trei subiecte abordate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:20
Protestul fermierilor suceveni, întrerupt, după o discuție cu autoritățile. Fermierii au formulat o serie de solicitări și așteaptă rezolvarea acestora # Radio Top Suceava
Fermierii din județul Suceava au decis să suspende protestele pentru o lună. În după-amiaza zilei de azi, fermierii au început să-și mute tractoarele parcate pe marginea drumului european 85, în zona Cumpărătura, unde se aflau de aproximativ o săptămînă. Decizia a fost luată după o întîlnire pe care fermierii au avut-o cu președintele Consiliul Județean […] Articolul Protestul fermierilor suceveni, întrerupt, după o discuție cu autoritățile. Fermierii au formulat o serie de solicitări și așteaptă rezolvarea acestora apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Membri ai USR Suceava, acțiune de donare de sînge pentru o persoană rănită grav într-un accident de circulație # Radio Top Suceava
La inițiativa Cristinei Sbîrnea, consilier local USR în cadrul Consiliului Local Suceava, cîțiva membri ai organizației au participat la o acțiune de donare de sînge pentru Alin Bogdan Vasileniuc. Acesta a fost grav rănit în accidentul rutier produs recent la intersecția DN2 cu DC38. Au mai donat sînge Mihai Doru Anghelea, consilier local USR Suceava, […] Articolul Membri ai USR Suceava, acțiune de donare de sînge pentru o persoană rănită grav într-un accident de circulație apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Alexandra Harja-Samsonescu, propusă pentru Adunarea Generală şi Consiliul Director al Organizației de Management al Destinației ”Suceava – Oraşul Cetății de Scaun” # Radio Top Suceava
Consilierul local Alexandra Harja-Samsonescu îi va lua locul viceprimarului Daniel Ungurian în Adunarea Generală şi Consiliul Director al Organizației de Management al Destinației ”Suceava – Oraşul Cetății de Scaun”. Proiectul de hotărîre privind desemnarea doamnei Samsonescu în calitate de reprezentant al Municipiului Suceava în Adunarea Generală şi Consiliul Director al Organizației de Management al Destinației […] Articolul Alexandra Harja-Samsonescu, propusă pentru Adunarea Generală şi Consiliul Director al Organizației de Management al Destinației ”Suceava – Oraşul Cetății de Scaun” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Flota de 112 autobuze electrice a societății Transport Public Local Suceava, din care 58 mari și 64 mici, se mărește cu încă 15 autobuze mici cu cîte 23 de locuri. Primele 8 autobuze fabricate în China au sosit la Suceava astăzi. Acestea sînt achiziționate prin Programul Operațional Regional. Directorul TPL, Gabriel Petruc, a mai spus […] Articolul Încă 8 autobuze electrice, pentru TPL Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
12:20
Traian Andronachi, după ampla acțiune desfășurată de polițiști pe 24 ianuarie: Scopul nostru este prevenția. Mai bine să intervenim înainte și să dăm dovadă că sîntem un județ sigur, decît să luăm măsuri după ce se întîmplă # Radio Top Suceava
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”pentru toți locuitorii, siguranța este cea care primează”. A mai spus acesta, subliniind importanța planului de măsuri adoptat încă de anul trecut, la nivelul Colegiului Prefectural: ”Ne dorim să avem un județ sigur și punem amprentă pe tot ceea […] Articolul Traian Andronachi, după ampla acțiune desfășurată de polițiști pe 24 ianuarie: Scopul nostru este prevenția. Mai bine să intervenim înainte și să dăm dovadă că sîntem un județ sigur, decît să luăm măsuri după ce se întîmplă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Ziua Unirii, sărbătorită la Broșteni de prefectul de Suceava, Traian Andronachi. De ce? ”Comunitatea de la Broșteni a dat cel mai bun exemplu de unitate și solidaritate” # Radio Top Suceava
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită anual pe 24 februarie, a fost marcată și la Broșteni, localitate grav afectată de inundațiile din vara trecută, iar acolo a fost prezent și prefectul Traian Andronachi. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat de ce a ales Broșteniul, domnul Andronachi a declarat: ”Din punctul meu de vedere, această comunitate, […] Articolul Ziua Unirii, sărbătorită la Broșteni de prefectul de Suceava, Traian Andronachi. De ce? ”Comunitatea de la Broșteni a dat cel mai bun exemplu de unitate și solidaritate” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Concurs destinat elevilor, care combină elemente de istorie, informatică și științe sociale # Radio Top Suceava
Pe 14 februarie va avea loc concursul ”Istorie și Societate în dimensiune virtuală”. Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a declarat, într-o intervenție telefonică la Radio Top, că este vorba despre ”o combinație între istorie, științe sociale și informatică, adică presupune și cunoștințe de calculator foarte bune, și […] Articolul Concurs destinat elevilor, care combină elemente de istorie, informatică și științe sociale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Faza județeană a Olimpiadei de Istorie, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Daniel Hrenciuc: Olimpiada, fiind un concurs de excelență, mizăm pe faptul că profesorii îi vor selecta pe cei mai buni # Radio Top Suceava
Faza județeană a Olimpiadei de Istorie va avea loc în județul Suceava pe 7 martie, după ce pe 7 februarie va avea loc faza pe localități. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a declarat, referitor la faza județeană a Olimpiadei: ”Olimpiada, fiind […] Articolul Faza județeană a Olimpiadei de Istorie, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Daniel Hrenciuc: Olimpiada, fiind un concurs de excelență, mizăm pe faptul că profesorii îi vor selecta pe cei mai buni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Aberația taxei de salubrizare plătită de suceveni aflați la muncă ăn străinătate # Radio Top Suceava
Eusebiu Lucian Țăpoi, un fălticenean care lucrează în Belgia de 14 ani, unde are o firmă în domeniul construcțiilor, este nemulțumit, pe bună dreptate, fiidcă trebuie să plătească taxa de salubrizare pentru o locuință pe care o are la Fălticeni și unde nu stă nimeni. Domnul Țăpoi a lansat o petiție on-line pentru stoparea acestei […] Articolul Aberația taxei de salubrizare plătită de suceveni aflați la muncă ăn străinătate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
25 ianuarie 2026
15:10
8.000 de lei, pentru prezența județului Suceava la Tîrgul de Turism de la Romexpo # Radio Top Suceava
Județul Suceava va fi promovat la Tîgul de Turism al României, care va fi organizat în perioada 12-15 februarie la Romexpo-București. Hotărîrea privind participarea la acest tîrg urmează să fie fi aprobată în ședința Consiliului Județean de miercuri, 28 ianuarie. Potrivit proiectului inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, delegația suceveană va fi compusă din cinci persoane: […] Articolul 8.000 de lei, pentru prezența județului Suceava la Tîrgul de Turism de la Romexpo apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Contract de asociere CJ-Primăria Cajvana, pentru construirea unui dispensar modern # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava se asociază cu Primăria Cajvana pentru a construi un dispensar uman modern, în locul celui vechi care urmează a fi demolat. Asocierea urmează a fi aprobată în ședința deliberativului județean de miercuri, 28 ianuarie, la propunerea președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, care originar din Cajvana. Potrivit proiectului, Consiliul Județean va contribui la […] Articolul Contract de asociere CJ-Primăria Cajvana, pentru construirea unui dispensar modern apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Elevii de la ”Hurmuzachi” Rădăuți, la ”o valoroasă lecție de istorie, concepută sub forma unei dezbateri”, cu ocazia Unirii Principatelor Române (Foto) # Radio Top Suceava
Vineri, 23 ianuarie, Sala de festivități a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a găzduit o serie de manifestări dedicate Unirii Principatelor Române. La evenimentul organizat în parteneriat cu Institutul ”Bucovina” au participat aproximativ 100 de elevi, profesori de istorie și cercetători. Activitatea a debutat cu mesajul transmis de directorul Colegiului, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, care a […] Articolul Elevii de la ”Hurmuzachi” Rădăuți, la ”o valoroasă lecție de istorie, concepută sub forma unei dezbateri”, cu ocazia Unirii Principatelor Române (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Incendiu din cauza unui scurtcircuit, la Pîrteștii de Jos. O femeie a suferit un atac de panică # Radio Top Suceava
O femeie în vîrstă de 46 de ani a suferit un atac de panică după ce la o locuință din Pîrteștii de Jos a izbucnit un incendiu în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, în jurul orei 00.00. Aceasta a fost stabilizată la fața locului de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava și […] Articolul Incendiu din cauza unui scurtcircuit, la Pîrteștii de Jos. O femeie a suferit un atac de panică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Portarul Florin Sîrghie, de la CSU Suceava, împrumutat la echipa de handbal de liga a II-a CSU Pitești # Radio Top Suceava
Portarul Florin Sîrghie, în vîrstă de 21 de ani, jucător legitimat la CSU Suceava și fost internațional de tineret, va juca sub formă de împrumut, până în vară, la divizionara secundă CSU Pitești. Argeșenii ocupă locul III în Seria B a Diviziei A de handbal masculin. Articolul Portarul Florin Sîrghie, de la CSU Suceava, împrumutat la echipa de handbal de liga a II-a CSU Pitești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Amplă razie a polițiștilor suceveni, la care au fost folosiți cîini dresați să indentifice substanțe interzise. Au fost aplicate 205 sancțiuni contravenționale și au fost suspendate 22 de permise de conducere (Foto) # Radio Top Suceava
În seara zilei de 24 ianuarie, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a organizat la nivel județean o amplă acțiune cu efective sporite, obiectivele principale vizate fiind siguranța rutieră și siguranța în mediul stradal. La acțiune au participat peste 300 de polițiști din structurile de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale și investigarea criminalității economice. La […] Articolul Amplă razie a polițiștilor suceveni, la care au fost folosiți cîini dresați să indentifice substanțe interzise. Au fost aplicate 205 sancțiuni contravenționale și au fost suspendate 22 de permise de conducere (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:50
Poliția, apel pentru găsirea a două minore din Suceava care au plecat la un centru comercial și nu au revenit acasă (Foto) # Radio Top Suceava
Poliția Județului Suceava anunță că pe 24 ianuarie, in jurul orei 16.00, minorele Oltean Ștefania Andreea, în vîrstă de 15 ani, și Oltean Anamaria, de 14 ani, din municipiul Suceava, au plecat cu acordul părinților la un centru comercial din municipiul Suceava și au mai revenit la domiciliu. Oltean Ștefania Andreea era în momentul plecării […] Articolul Poliția, apel pentru găsirea a două minore din Suceava care au plecat la un centru comercial și nu au revenit acasă (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:40
La Cîmpulung Moldovenesc a fost semnat acordul pentru organizarea celei de-a XXXVII-a ediții a Festivalului ”Întîlniri bucovinene” # Radio Top Suceava
De Ziua Unirii Principatelor Române, la Cîmpulung Moldovenesc a avut loc festivitatea de semnare a Protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a XXXVII-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „ÎNTÎLNIRI BUCOVINENE”. Acesta se va desfășura în perioada 23-26 ianuarie 2026. Evenimentul s-a consumat la Muzeul Arta Lemnului, acolo unde au fost prezente delegații din Polonia, […] Articolul La Cîmpulung Moldovenesc a fost semnat acordul pentru organizarea celei de-a XXXVII-a ediții a Festivalului ”Întîlniri bucovinene” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
24 ianuarie 2026
18:50
CSU Suceava va disputa două meciuri de pregătire cu CSM București înaintea reluării Ligii Naționale de handbal masculin. Amicalele vor avea loc în Capitală marți, 27 ianuarie, de la ora 16.30, și miercuri, 28 ianuarie, de la ora 11.30. În primul meci oficial din 2026, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu va juca în deplasare cu […] Articolul CSU Suceava, două meciuri de pregătire cu CSM București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
De Ziua Unirii Principatelor Române, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a fost prezent la Broșteni, la invitația primarului Alexandru Hurjui, la manifestările dedicate acestui moment important din istoria României. Evenimentul a fost organizat de Primăria Orașului Broșteniși Consiliul Local, împreună cu Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” și Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, și s-a desfășurat în lăcașul […] Articolul Diplome din partea Prefecturii Suceava, pentru trei veterani de război apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Gheorghe Șoldan, de Ziua Unirii Principatelor: Trăim într-o societate obosită, nervoasă, în care ura și fake-news-ul circulă mai repede decît adevărul # Radio Top Suceava
În discursul ținut, astăzi, în centrul Sucevei, la evenimentul dedicat aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a vorbit despre dezbinarea existentă în societate. A spus domnul Șoldan: ”Astăzi, 24 ianuarie 2026, elogiem din nou Unirea, dar, paradoxal, constatăm cu toții că sîntem parcă mai dezbinați ca […] Articolul Gheorghe Șoldan, de Ziua Unirii Principatelor: Trăim într-o societate obosită, nervoasă, în care ura și fake-news-ul circulă mai repede decît adevărul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
200 de elevi de la trei unități de învățămînt sucevene, controlați de polițiști. Nu au fost identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise # Radio Top Suceava
Pe 22 ianuarie, între orele 11.00 și 13.00, polițiștii au desfășurat o acțiune la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Liceul cu Program Sportiv și la Școala Gimnazială nr. 8. S-a urmărit creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, asigurarea protecției unităților de învățămînt și prevenirea portului sau folosirii fără drept de obiecte […] Articolul 200 de elevi de la trei unități de învățămînt sucevene, controlați de polițiști. Nu au fost identificate obiecte periculoase sau substanțe interzise apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Posibile modificări ale măsurilor de austeritate din Educație, odată cu numirea unui nou ministru. Ministerul este condus interimar de premierul Bolojan # Radio Top Suceava
În sistemul de învățămînt se discută despre posibilitatea revizuirii unor măsuri de austeritate adoptate în perioada în care ministru era Daniel David. Potrivit șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, printre măsurile asupra cărora se poate reveni, odată cu numirea unui ministru, se află și cele privind norma didactică și degrevările pentru personalul de conducere, măsuri […] Articolul Posibile modificări ale măsurilor de austeritate din Educație, odată cu numirea unui nou ministru. Ministerul este condus interimar de premierul Bolojan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
23 ianuarie 2026
15:50
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că întregul drum expres Suceava – Siret este în licitație. A spus domnul Pistol: „Așa cum am promis, am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană. Anunțul […] Articolul Drumul expres Suceava-Siret, în licitație apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, maxim 1.200 de lei de familie pe an. Decizia limitării numărului de persoane care plătesc la 4 va fi luată pe 28 ianuarie # Radio Top Suceava
Familiile din municipiul Suceava care au mai mult de patru membri nu vor plăti taxa de salubrizare și pentru ceilalți membri ai familiei. Facilitatea este acordată în contextul în care taxa a crescut cu peste 60% față de anul trecut. Taxa a fost majorată de la 180 de lei la 300 de lei de persoană […] Articolul Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, maxim 1.200 de lei de familie pe an. Decizia limitării numărului de persoane care plătesc la 4 va fi luată pe 28 ianuarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Prefectul de Suceava, acțiune de monitorizare a activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor # Radio Top Suceava
Astăzi, prefectul județului Suceava Traian Andronachi a fost prezent la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în cadrul unei acțiuni de monitorizare a desfășurării activității. Pe parcursul prezenței prefectului, activitatea serviciului s-a desfășurat în condiții normale, fără afectarea programului cu publicul, iar operațiunile specifice au decurs conform graficului stabilit. Conform […] Articolul Prefectul de Suceava, acțiune de monitorizare a activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Ministrul Rogobete, după realizarea cabinetului de stomatologie pentru copii de la Spitalul Suceava: Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci cînd administrația locală și sistemul de sănătate lucrează responsabil, cu focus pe oameni # Radio Top Suceava
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis felicitări ”Consiliul Județean Suceava și președintelui Gheorghe Șoldan” pentru realizarea cabinetului de stomatologie pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava. A mai spus ministrul Rogobete: ”Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci cînd administrația locală și […] Articolul Ministrul Rogobete, după realizarea cabinetului de stomatologie pentru copii de la Spitalul Suceava: Este un exemplu de investiție care arată ce se poate face atunci cînd administrația locală și sistemul de sănătate lucrează responsabil, cu focus pe oameni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Simularea județeană a Evaluării Naționale, un exercițiu important și pentru elevi, și pentru cadrele didactice # Radio Top Suceava
În opinia inspectorului șef al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, simularea Evaluării Naționale reprezintă un exercițiu esențial nu doar pentru elevii de clasa a VIII-a, ci și pentru cadrele didactice. Aceasta oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire, a lacunelor existente și a modului în care trebuie ajustat procesul de predare. În acest context, […] Articolul Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Simularea județeană a Evaluării Naționale, un exercițiu important și pentru elevi, și pentru cadrele didactice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Fără schimbări la conducerea școlilor din Suceava. Ciprian Anton, șeful IȘJ: Pentru anul școlar trecut, toți directorii au avut calificativul ”foarte bine” # Radio Top Suceava
Cei 156 de directori de unități de învățămînt din județul Suceava ale căror contracte de management au expirat pe 16 ianuarie au fost menținuți în funcții. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, că decizia a fost luată ”pe principiul continuității” și în contextul în care […] Articolul Fără schimbări la conducerea școlilor din Suceava. Ciprian Anton, șeful IȘJ: Pentru anul școlar trecut, toți directorii au avut calificativul ”foarte bine” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Mai puține clase de-a IX-a în școlile sucevene în anul școlar viitor, din cauză că a scăzut numărul de elevi, iar într-o clasă pot învăța mai mulți copii # Radio Top Suceava
Din cauză că sînt mai puțin elevi de clasa a VIII-a, dar și pentru că numărul de elevi dintr-o clasă a fost majorat, în anul școlar 2026/2027, în județul Suceava, vor fi mai puține clase de-a IX-a. Numărul de clase va fi de 235. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, […] Articolul Mai puține clase de-a IX-a în școlile sucevene în anul școlar viitor, din cauză că a scăzut numărul de elevi, iar într-o clasă pot învăța mai mulți copii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Fermierii suceveni, dintre care unii dintre ei au protestat în stradă, sînt confuzi în ceea ce privește urmările acordului comercial de liber schimb Uniunea Europeană – Mercosur. Nimeni nu i-a întrebat nimic înainte de semnarea acestuia și nimeni nu le-a explicat nimic după ce documentul a fost parafat. Informațiile în legătură cu acest subiect sînt […] Articolul Nu mai stați ascunși după perdele și vă mirați apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
22 ianuarie 2026
13:40
Pe 21 ianuarie, doi bărbați acuzați de furt au fost reținuți pentru o perioadă de 24 ore, fiind încarcerați în Centrul de Rețenere și Arestare Preventivă. Pe 11 ianuarie, polițiștii Postului de Poliție Vama au fost sesizați de un bărbat din comuna Vama că pe 5 ianuarie, în jurul orei 00.20, persoane necunoscute au pătruns […] Articolul Doi bărbați acuzați că au furat fierăstraie de pe raza comunei Vama, reținuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Au fost finalizate lucrărilor la cabinetul stomatologic pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Suceava. Gheorghe Șoldan: Vorbim despre un cabinet destinat copiilor, inclusiv celor cu nevoi speciale (Foto) # Radio Top Suceava
Au fost finalizate lucrărilor la cabinetul stomatologic pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Suceava, în zona Pediatrie. Președintele administrației județene, Gheorghe Șoldan, precizează că Spitalul Clinic Județean Suceava este primul spital județean din țară care deține un astfel de cabinet stomatologic. Acesta este dedicat intervențiilor realizate în regim ambulatoriu sau de spitalizare de […] Articolul Au fost finalizate lucrărilor la cabinetul stomatologic pentru copii din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Suceava. Gheorghe Șoldan: Vorbim despre un cabinet destinat copiilor, inclusiv celor cu nevoi speciale (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Cătălin Nechfior: Acordul comercial UE – Mercosur este unul complex, insuficient explicat public și cu efecte inegale între statele membre # Radio Top Suceava
Potrivit fostului europarlamentar de Suceava Cătălin Nechifor, acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur este unul complex, insuficient explicat public și cu efecte inegale între statele membre, Germania fiind principalul beneficiar potențial. Deși documentul este blocat în Parlamentul European și se află în analiza Curții de Justiție a UE, unde o decizie ar putea […] Articolul Cătălin Nechfior: Acordul comercial UE – Mercosur este unul complex, insuficient explicat public și cu efecte inegale între statele membre apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Protestul fermierilor suceveni. Cosmin Păstrăv: Lumea are probleme, vă dați seama că nu iese în stradă la minus 15 grade pentru că e bucuroasă # Radio Top Suceava
Fermierii suceveni, la fel ca fermierii din toată țara, se confruntă cu nenumărate probleme, pentru că altfel nu ar fi ieșit la proteste pe ger, susține fermierul sucevean Cosmin Păstrăv. Miercuri, 21 ianuarie, aproximativ 30 de tractoare au format o coloană care s-a deplasat cu viteză redusă pe traseul Cumpărătura-Fălticeni și retur. Tractoarele au avut […] Articolul Protestul fermierilor suceveni. Cosmin Păstrăv: Lumea are probleme, vă dați seama că nu iese în stradă la minus 15 grade pentru că e bucuroasă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Universitatea suceveană, prezentă cu trei domenii în clasamentul Times Higher Education # Radio Top Suceava
Times Higher Education (THE) a publicat ediția 2026 a clasamentelor pe domenii academice, iar Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava este prezentă în trei dintre acestea. USV spune că este un progres prin raport la ediția de anul trecut, cînd USV a fost ierarhizată în domeniul Inginerie. Cele două domenii noi în care se regăsește universitatea […] Articolul Universitatea suceveană, prezentă cu trei domenii în clasamentul Times Higher Education apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Una dintre nemulțumirile vechi ale fermierilor și procesatorilor suceveni este legată de faptul că nu există un laborator care să dea rapid rezultate produselor care intră în țară. Nemulțumirile sînt de pe vremea cînd a început războiul din Ucraina, iar produsele din țara vecină au intrat pe piața românească nestingherit. Tema unui laborator care să […] Articolul Fermierii suceveni trebuie ascultați. În numele lor și al consumatorilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
21 ianuarie 2026
19:30
Sorin Grigore, singurul jucător al CSU Suceava prezent la Europeanul de handbal: Este prima dată cînd am simțit cu adevărat că sînt handbalist # Radio Top Suceava
Sorin Grigore, extrema dreaptă în vîrstă de 21 de ani a CSU Suceava, susține că a trăit niște sentimente de nedescris la Campionatul European de handbal. Sorin a marcat trei goluri: unul împotriva Portugaliei și două în poarta Macedoniei de Nord. România a pierdut toate cele trei meciuri de la Europene, cele cu Portugalia, Danemarca […] Articolul Sorin Grigore, singurul jucător al CSU Suceava prezent la Europeanul de handbal: Este prima dată cînd am simțit cu adevărat că sînt handbalist apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:00
Suceava, la un tîrg de turism la Madrid. Nicolae Robu: Este important ca Bucovina să fie prezentă la astfel de evenimente # Radio Top Suceava
În perioada 21–25 ianuarie 2026, destinația Bucovina este prezentată publicului și profesioniștilor din industria turismului la FITUR Madrid, principalul tîrg internațional de turism organizat anual în capitala Spaniei. Delegația Consiliului Județean Suceava este coordonată de Nicolae Robu, vicepreședinte al administrației județene, alături de doi reprezentanți ai Serviciului Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană. România este […] Articolul Suceava, la un tîrg de turism la Madrid. Nicolae Robu: Este important ca Bucovina să fie prezentă la astfel de evenimente apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Contracte de finanțare, pentru construirea rețelelor de gaze naturale în opt localități sucevene. Rețelele vor avea aproximativ 110 kilometri, iar la acestea vor fi racordați 6.773 de consumatori # Radio Top Suceava
Astăzi, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, s-au semnat contractele de finanțare pentru înființarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în cîteva localități sucevene. Acestea sînt Arbore, Volovăț, Burla, Zvoriștea, Zamostea și Solca. Contractale au fost semnate de primarii acestor localități, care au fost însoțiți de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. A […] Articolul Contracte de finanțare, pentru construirea rețelelor de gaze naturale în opt localități sucevene. Rețelele vor avea aproximativ 110 kilometri, iar la acestea vor fi racordați 6.773 de consumatori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Petru Ghervan: Daniel Stanciuc este jucător de meci. Ceea ce probabil că a văzut și Pereira, în sfîrșit, sau nu știu dacă în sfîrșit. Are psihic de mare jucător # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin, a spus din nou că Daniel Stanciuc este un jucător decisiv, lucru demonstrat și în meciul de aseară. Pe finalul partidei cu Macedonia de Nord de la Campionatul European, pierdut în ultima secundă cu 24-23, Daniel, jucător format la Suceava și în prezent legitimat […] Articolul Petru Ghervan: Daniel Stanciuc este jucător de meci. Ceea ce probabil că a văzut și Pereira, în sfîrșit, sau nu știu dacă în sfîrșit. Are psihic de mare jucător apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Forumul de la Davos. Analistul economic Daniel Apostol: Mesajele au fost dure pentru că, mai ales prin vocea premierului Canadei, s-a exprimat clar că modelul de cooperare globală pe care îl cunoșteam pînă acum a luat sfîrșit # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că, pînă acum, mesajele transmise la Forumul Economic Mondial de la Davos ”au fost surprinzător de categorice”, în contextul în care, ”de obicei, la Davos, liderii lumii se întîlnesc ca să dea semne de conlucrare, de echilibru”. Cea de-a 56-a reuniune […] Articolul Forumul de la Davos. Analistul economic Daniel Apostol: Mesajele au fost dure pentru că, mai ales prin vocea premierului Canadei, s-a exprimat clar că modelul de cooperare globală pe care îl cunoșteam pînă acum a luat sfîrșit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
