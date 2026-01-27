Accidentul de la Stroiești-Ilișești. Un mort și trei răniți grav, după ce un autotren a intrat pe contrasens și a lovit un microbuz

12:20

Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că "pentru toți locuitorii, siguranța este cea care primează". A mai spus acesta, subliniind importanța planului de măsuri adoptat încă de anul trecut, la nivelul Colegiului Prefectural: "Ne dorim să avem un județ sigur și punem amprentă pe tot ceea