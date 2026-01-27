Sezamo integrează inteligenţa artificială în platformă şi lansează asistentul digital MAIA, capabil să gestioneze comenzi şi reclamaţii
Ziarul Financiar, 27 ianuarie 2026 16:45
Supermarketul online Sezamo, subsidiara locală a grupului de origine cehă Rohlik, a anunţat lansarea unui asistent virtual bazat pe inteligenţă artificială, numit MAIA, care este integrat direct în platforma de e-commerce. Noua funcţionalitate, operaţională începând cu ianuarie 2026, are rolul de a reduce timpul alocat procesului de achiziţie şi de a automatiza interacţiunile de suport pentru clienţi, eliminând timpii de aşteptare pentru speţele uzuale.
