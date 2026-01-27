Horia Braun Erdei, CEO Erste Asset Management: Sub mandatul populismului pieţele financiare sunt dominate de percepţia de risc

Ziarul Financiar, 27 ianuarie 2026 17:00

Acum 5 minute
17:30
Primăria Timişoara investeşte peste 47 mil. lei în modernizarea şcolii gimnaziale a Liceului ’’Grigore Moisil” Ziarul Financiar
17:30
​Radiografia digitalizării IMM-urilor: Businessurile locale adoptă tehnologia într-un mod pragmatic, cu focus pe domeniile impuse de reglementări sau pe cele cu rezultate imediate, dar infrastructura digitală strategică rămâne insuficient dezvoltată Ziarul Financiar
17:30
Acţiunile companiei de stat Hidroelectrica ating un nou maxim istoric la Bursa de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:15
Rafinor, singura rafinărie de aur din România, a produs în 2025 aproximativ 5.000 de lingouri, iar numărul de clienţi a crescut de aproape patru ori. ”România a demonstrat că poate produce, rafina şi distribui aur de investiţii la standarde internaţionale” Ziarul Financiar
17:15
ZF Live. Dragoş Gheban, Hipo.ro: Noi estimăm că undeva la 30% dintre joburi acum au salariile publice. Încet – încet, vedem o creştere, adică am început acum mai bine de un an cu această opţiune pentru angajatori şi erau doar 10% la momentul respectiv Ziarul Financiar
Anunţurile de angajare care au salariul afişat au cu 40% mai mulţi aplicanţi, susţine Dragoş Gheban, managing partner al platformei de recrutare online Hipo.ro. Transpunerea în legislaţia locală a directivei europene pentru transparentizarea salariilor va aduce pe piaţa muncii mai multă predictibilitate, mai multă uniformizare, speră el.
17:15
Brand românesc cumpără peste hotare. Compania românească Dental Holding, care are în acţionariat fondul Abris Capital, cumpără un jucător de top de pe piaţa de distribuţie stomatologică din Grecia. În total, grupul a operat şapte achiziţii în sectorul în care activează. În 2025, firma autohtonă a făcut tranzacţii în Ungaria şi Croaţia Ziarul Financiar
Compania românească Dental Holding, controlată de fondul de private equity Abris Capital, a cumpărat grupul elen Memodent (firmele Memodent S.A. şi Oral Vision IKE), un jucător de top de pe piaţa de distribuţie a consumabilelor stomatologice din Grecia.
17:15
Proiect european de peste 22 mil. euro pentru monitorizarea traficului în municipiul Satu Mare Ziarul Financiar
Acum o oră
17:00
17:00
BITSoftware fuzionează cu SoftOne România şi devine ENTERSOFTONE, în urma consolidării la nivel de grup în Grecia Ziarul Financiar
16:45
Sezamo integrează inteligenţa artificială în platformă şi lansează asistentul digital MAIA, capabil să gestioneze comenzi şi reclamaţii Ziarul Financiar
Supermarketul online Sezamo, subsidiara locală a grupului de origine cehă Rohlik, a anunţat lansarea unui asistent virtual bazat pe inteligenţă artificială, numit MAIA, care este integrat direct în platforma de e-commerce. Noua funcţionalitate, operaţională începând cu ianuarie 2026, are rolul de a reduce timpul alocat procesului de achiziţie şi de a automatiza interacţiunile de suport pentru clienţi, eliminând timpii de aşteptare pentru speţele uzuale.
Acum 2 ore
16:15
Piaţa valutară nu a fost în vacanţă spre final de 2025, ci a marcat tranzacţii apropiate de maximul istoric. Volumul mediu zilnic al tranzacţiilor valutare a depăşit în decembrie 3,4 mld. euro, nivel apropiat de recordul din mai când piaţa valutară era sub presiune din cauza crizei politice. Ziarul Financiar
Piaţa valutară a fost sub presiune în 2025, an marcat de alegerile prezidenţiale, volumul tranzacţiilor valutare intensificându-se şi atingând un maxim istoric lunar de circa 3,5 mld. euro, medie zilnică, în primăvară. Şi spre final de an, în decembrie, piaţa valutară a înregistrat un nivel ridicat, volumul mediu zilnic al tranzacţiilor valutare ajungând în decembrie la peste 3,4 mld. euro, aproape de recordul din luna mai când tensiunile bulversau piaţa valutară din cauza crizei politice, după cum reiese din datele BNR.
16:15
Răsturnare de situaţie pe piaţa auto: Vânzările de vehicule electrice au depăşit pentru prima oară vânzările de maşini pe benzină în Europa, după o creştere spectaculoasă cu 30% Ziarul Financiar
16:15
Prima companie antreprenorială de talie mare din industria alimentară care cere intrarea în concordat preventiv Ziarul Financiar
16:15
Veşti bune: a apărut o aplicaţie cu reduceri pentru studenţi, unde vei găsi produse de la branduri precum Wolt, Uber, FlixBus, Myprotein sau Fashion Days. Cum funcţionează şi cum te ajută să cheltui mai puţini bani? Ziarul Financiar
16:00
XTB: Valul de frig din SUA a dus la o explozie a preţurilor la gaze, companiile limitând exporturile de GNL. În Europa, cotaţiile de pe bursa olandeză au crescut cu 37%. În România gazele naturale au depăşit 230 lei/MWh în zilele geroase din ianuarie, dar au coborât ulterior spre 210 lei/MWh Ziarul Financiar
16:00
Beijingul atacă şi piaţa sportului: Chinezii de la Anta cumpără aproape o treime din Puma de la familia Pinault, într-o tranzacţie de 1,5 miliarde de euro Ziarul Financiar
15:45
Cum a trecut Viktor Orban de la a fi invincibil la defensivă şi a se agăţa de putere in Ungaria: Imperiul lui Orban, construit timp de 16 ani, începe să se destrame, iar Ungaria se pregăteşte pentru cea mai explozivă confruntare electorală din ultimele decenii Ziarul Financiar
15:45
Rafinor a depăşit 40 mil. euro cifră de afaceri în 2025, pe fondul creşterii cererii pentru aur de investiţii produs local Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:15
Accident teribil în Timiş. Şase oameni au murit şi trei sunt la spital cu răni grave. Au fost implicate un TIR, o cisternă şi un microbuz de transport persoane Ziarul Financiar
15:15
Autostrada rutieră din Moldova se dublează cu autostrada gazelor: Iaşi, Neamţ, Bacău şi Suceava în top 10 judeţe ca extindere a distribuţiei de gaze în ultimii cinci ani. Creştere accelerată în rural, acolo unde este cea mai mare nevoie de investiţii Ziarul Financiar
Nu poţi vorbi de creştere economică fără o infra­structură de bază, iar în această bază intră autostră­zile, conductele de gaze, reţelele stabile de energie.
15:15
"Mama tuturor acordurilor comerciale": New Delhi şi Bruxelles au ajuns la un acord comercial care va elimina tarife vamale de până la 4 miliarde de euro pentru exportatorii europeni Ziarul Financiar
15:15
Studiu CONFIDEX: managerii români rămân rezervaţi în privinţa evoluţiei economiei şi a investiţiilor în următoarele 6 luni; 78% se aşteaptă ca mediul legislativ şi fiscal să devină mai dur pentru business Ziarul Financiar
15:00
Bursă: Alro Slatina a încasat 243 mil. lei de la stat pentru costurile cu energia din schema de carbon, compensaţii pentru emisiile indirecte aferente anului 2024 Ziarul Financiar
14:30
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar cash de 7,65% din PIB, respectiv 146 miliarde lei, faţă de 8,67% din PIB în 2024. Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Am reuşit să reducem deficitul cash cu un punct procentual, asigurând în acelaşi timp sume record pentru investiţii Ziarul Financiar
14:30
GapMinder conduce o investiţie de 1,5 milioane de euro în start-up-ul croat InsiderCX, o platformă AI pentru experienţa pacienţilor. Compania procesează feedback de la peste 500.000 de pacienţi anual Ziarul Financiar
Fondul local de venture capital GapMinder conduce o rundă de finanţare de 1,5 milioane de euro în InsiderCX, un start-up croat care a dezvoltat o platformă bazată pe inteligenţă artificială pentru îmbunătăţirea experienţei pacienţilor în sistemul medical privat. La rundă participă şi Silicon Gardens Fund, investitor existent al companiei.
14:15
Tranzacţia prin care Allianz-Ţiriac Asigurări vrea să cumpere compania de brokeraj în asigurări, Campion Broker, a ajuns pe masa Consiliului Concurenţei pentru a fi analizată Ziarul Financiar
14:15
Mihai Anghel, unul dintre cei mai mari fermieri români, care deţine Cerealcom Dolj: Avem circa 10.000 de contracte de arendă şi lucrăm pământul oamenilor din zonă de 30 de ani Ziarul Financiar
Grupul Cerealcom din Dolj, care lucrează circa 25.000 de hectare în Oltenia şi produce cereale şi olea­ginoase, are în jur de 10.000 de arendaşi, România fiind o ţară cu terenuri agricole fărâmiţate şi aproape jumătate din suprafaţă aflată în arendă, adică circa 4,5 milioane de hectare, conform celor mai recente date ale ZF.
14:15
Donbasul, preţul păcii în Ucraina? FT: SUA ar condiţiona garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia Ziarul Financiar
14:00
EXCLUSIV ZF. Ultima oră: Raiffeisen Bank a intrat în lupta pentru achiziţia Garanti Bank România, acolo unde este din decembrie şi ING bank Ziarul Financiar
14:00
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, respectiv 146 miliarde lei, faţă de 8,67% din PIB în 2024 Ziarul Financiar
13:45
Firma de avocatură bpv Grigorescu Ştefănică a consiliat local grupul Motherson în achiziţia diviziei de cablaje auto a Nexans autoelectric, într-o tranzacţie de 207 mil. euro Ziarul Financiar
13:45
Au venit să ia pulsul economiei. Reprezentanţii agenţiei de rating Fitch au fost la Guvern să afle informaţii despre mersul economiei şi situaţia fiscală a României. „A fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce priveşte politicile economice şi fiscale pe termen mediu” Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:30
Marina-Diana Sorescu, psihoterapeut: Inteligenţa artificială ca oglindă psihologică. Ce ne arată despre noi, nu despre tehnologie Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Anamaria Greu, CEO iFink! Finance, Primul Hub de Finanţare Inteligentă Ziarul Financiar
13:00
Cum a deschis bursa: Nou maxim la BVB la debutul şedinţei de marţi. Indicele BET câştigă 1,2%, tras în sus de MedLife (6,6%), Nuclearelectrica (3%), Romgaz (1,4%) Ziarul Financiar
13:00
Avertisment catastrofal despre pericolele inteligenţei artificiale, de la unul dintre părinţii AI. Dario Amodei, co-fondatorul Anthropic: Umanitatea este pe cale să primească o putere aproape inimaginabilă şi nu este deloc clar dacă sistemele noastre sociale, politice şi tehnologice îi pot face faţă Ziarul Financiar
12:45
Index Storia: Cluj-Napoca şi Sibiu sunt oraşelele care oferă cea mai bună calitate a vieţii, urmate de Braşov. Topul cartierelor este condus de două zone din Bucureşti, Primăverii şi Aviatorilor Ziarul Financiar
12:30
Cum a deschis bursa. Bursa de Valori, nou maxim la deschiderea şedinţei de marţi: Indicele BET câştigă 1,2%, tras în sus de MedLife (6,6%), Nuclearelectrica (3%), Romgaz (1,4%) Ziarul Financiar
12:30
IULIUS demarează construcţia proiectului Family Market Tomeşti, o investiţie de 28 mil. euro în judeţul Iaşi Ziarul Financiar
12:15
Bursă. Aquila investeşte 5 milioane de euro în automatizarea depozitului din Dragomireşti cu soluţii AI pentru logistică, în contextul unei capitalizări bursiere de 400 mil. euro şi creştere modestă a acţiunilor Ziarul Financiar
Aquila (AQ), unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de larg consum din România, a finalizat o investiţie de peste 5 milioane de euro într-o soluţie avansată de automatizare bazată pe inteligenţă artificială la depozitul din Dragomireşti, Ilfov.
11:45
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a scăzut uşor în luna decembrie, în condiţiile managerii s-au arătat mai optimişti cu privire la viitor, anticipând continuarea politicilor de reducere a deficitului bugetar, dar şi-au redus aşteptările pentru condiţiile prezente, pe fondul reducerii consumului Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:30
BNR. Depozitele populaţiei şi companiilor la bănci au crescut la finalul lui 2025 cu 6,9% an/an, la 676 mld. lei. Cea mai mare creştere este la economiile în valută ale populaţiei, de 12,9% Ziarul Financiar
11:30
Banca Transilvania a făcut parte din consorţiul de bănci care acoperă parţial finanţarea tranzacţiei prin care MidEuropa a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni al integratorului IT RBC de la compania de investiţii Oresa Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Aurul a trecut de 700 de lei pe gram, plus 65% într-un an, dar nu trebuie să ţii lingouri în casă ca să investeşti: cum funcţionează certificatele, ETF-urile şi fondurile care urmăresc preţul metalului preţios Ziarul Financiar
Aurul este perceput de decenii ca o plasă de siguranţă în perioade de criză, inflaţie sau tensiuni geopolitice, însă ideea de a cumpăra lingouri şi a le ţine în casă, într-un seif, rămâne pentru mulţi mai degrabă incomodă decât practică. În realitate, majo­ritatea investitorilor moderni nu mai ating metalul fizic, ci cumpără instrumente financiare care le oferă expunere la preţul aurului direct din contul de brokeraj, la fel de simplu ca o acţiune.
11:15
ZF Live. Cornelia Năstase, CC Tax Advisory: Avem legislaţie fiscală, modificăm şi introducem noi obligaţii, dar problema este practica. Anul acesta avem noi schimbări în zona de fiscalitate, puţine dintre ele pozitive. Vom vedea controale fiscale în viitor, dar ar fi bine să aflăm şi care a fost eficienţa lor Ziarul Financiar
Cadrul legislativ fiscal din România este într-o continuă schimbare, însă provocarea majoră nu este lipsa regulilor, ci aplicarea lor în practică, este de părere Cornelia Năstase, CEO al CC Tax Advisory, o companie de consultanţă. Ea atrage atenţia că anul 2026 aduce o serie de modificări fiscale cu impact semnificativ pentru mediul de afaceri, însă doar o parte dintre acestea pot fi considerate favorabile companiilor.
11:00
Dinamica anuală a creditării private a continuat să îşi încetinească ritmul de creştere la finalul lui 2025, până la 6,2%. Împrumuturile în lei s-au majorat cu 3,5% şi cele în valută cu 12,7% Ziarul Financiar
11:00
Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar: 96% dintre negocierile din 2025 s-au încheiat cu împăcarea părţilor, într-un timp mediu de 13 zile. Valoarea medie a beneficiilor per dosar, în ultimii 6 ani, este de 3.700 euro Ziarul Financiar
10:45
MetaWealth, platformă de investiţii imobiliare, intră pe piaţa stocării de energie din România cu proiecte de 110 mil. euro Ziarul Financiar
10:45
Bursa de Valori, nou maxim la deschiderea şedinţei de marţi: Indicele BET câştigă 1,2%, tras în sus de MedLife (6,6%), Nuclearelectrica (3%), Romgaz (1,4%) Ziarul Financiar
10:45
ZF Agropower. Tinerii fermieri: Nu mai poţi fi neperformant în agricultură, nu poţi să produci scump şi să vinzi ieftin. Trebuie să facem investiţii în depozitare, procesare şi noi tehnologii şi să optimizăm costurile. Ce spun Iulia Blagu - Agromec Gîrbovi, Cosmin Iancu - Ferma Picmar şi Vlad Romanescu - Nord Land Agricultury Ziarul Financiar
Preţurile mici la cereale care vin după mai mulţi ani în care cos­turile de producţie au crescut continuu iar schimbările clima­tice adaugă provocări pe lista celor existente deja în agricultură îi de­termină pe fer­mierii ti­neri să se uite cu precădere la optimizarea costurilor de producţie, să găsească soluţii pentru a-şi îmbunătăţi randamentele, iar mai departe urmăresc inclusiv investiţii în depozitare sau procesare.
