Cum reuşeşte un tânăr student să investească chiar şi cu un buget modest construit doar cu banii primiţi de la părinţi?

Ziarul Financiar, 27 ianuarie 2026 18:30

Cum reuşeşte un tânăr student să investească chiar şi cu un buget modest construit doar cu banii primiţi de la părinţi?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
19:00
Bursă. Compania de comunicare Graffiti Plus încheie anticipat plasamentul privat pentru listarea la BVB. Suprasubscriere în primele trei zile Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:45
Trei contracte de peste un miliard de euro pentru trenuri şi locomotive electrice noi. Când vor intra în circulaţie ramele produse de PESA, Alstom şi TRAXX Ziarul Financiar
Trei contracte de peste un mili­ard de euro vor aduce pe calea ferată trenuri şi locomotive electrice noi pe rute regionale şi interregionale pentru opera­to­rii feroviari, fie că este vorba de CFR Călători sau de transporatorii privaţi, arată datele transmise de Autoritatea de Refor­mă Feroviară (ARF) la solicitarea ZF.
Acum o oră
18:30
Cum reuşeşte un tânăr student să investească chiar şi cu un buget modest construit doar cu banii primiţi de la părinţi? Ziarul Financiar
18:30
CEO-ul MedLife Mihail Marcu a vândut 700.000 de acţiuni pentru 8 milioane de lei, în contextul unei evoluţii pozitive a capitalizării Ziarul Financiar
18:15
M.I.S-Grup, deţi­nu­tă de familia Farcaş, construieşte un complex sportiv de 25,8 mil. lei la Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud Ziarul Financiar
M.I.S-Grup, o companie de construc­ţii din judeţul Bistriţa-Năsăud, deţi­nu­tă de familia Farcaş, derulează un proiect de 25,8 mil. lei (peste 5 mil. euro), fără TVA, finanţat de Compania Naţională de Investiţii (CNI), ce presupune construirea unui complex sportiv în oraşul Năsăud.
18:15
Bursa de la Bucureşti închide la un nou maxim istoric, în urcare cu 0,6%, pe tranzacţii de 177 mil. lei, cea mai bună lichiditate din acest an. Banca Transilvania, Hidro şi Nuclearelectrica au condus topul lichidităţii. Acţiunile MedLife şi TeraPlast, salt de 5-6% Ziarul Financiar
Acum 2 ore
18:00
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Vestea proastă? Cresc preţurile apartamentelor din cauza taxelor. Vestea bună? Nota de plată va fi achitată de dezvoltatori. Gabi Arteni, preşedinte APAIR: Efectul taxei pe carbon se va vedea în preţurile apartamentelor noi. Este o creştere etapizată pe care o vor absorbi dezvoltatorii Ziarul Financiar
18:00
Compania clujeană OVES Enterprise a lansat un sistem anti-dronă bazat pe inteligenţă artificială Ziarul Financiar
OVES Enterprise, companie de dezvoltare software fondată la Cluj-Napoca, a dezvoltat un sistem integrat de interceptare şi neutralizare a dronelor ostile, numit SkyLock, care este testat în prezent în condiţii reale în Ucraina. Noua soluţie, dezvoltată pe platforma proprie Nemesis AI, marchează trecerea companiei de la software de detecţie la sisteme complete care acoperă întregul lanţ operaţional: detectare, identificare, urmărire şi neutralizare.
17:45
JYSK deschide magazin în M Park Titan din Bucureşti şi ajunge la 21 de unităţi în capitală şi în zona metropolitană Ziarul Financiar
JYSK, retailerul scandinav de mobilier şi produse pentru casă, va deschide joi, 29 ianuarie, un magazin în M Park Titan din Bucureşti, ajungând astfel la 21 de magazine în capitală şi în zona metropolitană.
17:45
Cum merg afacerile de familie din România în contextul geopolitic actual? Cum rezistă angajaţii contextului tensionat? Urmăriţi ZF Live miercuri, 28 ianuarie, de la ora 12:00 cu Mihai Stănescu, managing partner RoCoach Ziarul Financiar
17:45
Cum merge piaţa de omnichannel advertising online? Ce formate câştigă teren şi care sunt trendurile globale? Urmăriţi ZF Live miercuri, 28 ianuarie, de la ora 12:30 cu Mihai Boştinaru, managing director Teads pentru zona CEE & MEA / Europa Centrală şi de Est / Orientul Mijlociu şi Africa Ziarul Financiar
17:45
Bursă. Acţionarii Hidroelectrica au aprobat asocierea cu francezii de la EDF pentru construcţia centralei Tarniţa: societate mixtă 50%–50% şi investiţie condiţionată de scheme de sprijin Ziarul Financiar
17:30
Primăria Timişoara investeşte peste 47 mil. lei în modernizarea şcolii gimnaziale a Liceului ’’Grigore Moisil” Ziarul Financiar
17:30
​Radiografia digitalizării IMM-urilor: Businessurile locale adoptă tehnologia într-un mod pragmatic, cu focus pe domeniile impuse de reglementări sau pe cele cu rezultate imediate, dar infrastructura digitală strategică rămâne insuficient dezvoltată Ziarul Financiar
17:30
Acţiunile companiei de stat Hidroelectrica ating un nou maxim istoric la Bursa de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
17:15
Rafinor, singura rafinărie de aur din România, a produs în 2025 aproximativ 5.000 de lingouri, iar numărul de clienţi a crescut de aproape patru ori. ”România a demonstrat că poate produce, rafina şi distribui aur de investiţii la standarde internaţionale” Ziarul Financiar
17:15
ZF Live. Dragoş Gheban, Hipo.ro: Noi estimăm că undeva la 30% dintre joburi acum au salariile publice. Încet – încet, vedem o creştere, adică am început acum mai bine de un an cu această opţiune pentru angajatori şi erau doar 10% la momentul respectiv Ziarul Financiar
Anunţurile de angajare care au salariul afişat au cu 40% mai mulţi aplicanţi, susţine Dragoş Gheban, managing partner al platformei de recrutare online Hipo.ro. Transpunerea în legislaţia locală a directivei europene pentru transparentizarea salariilor va aduce pe piaţa muncii mai multă predictibilitate, mai multă uniformizare, speră el.
17:15
Brand românesc cumpără peste hotare. Compania românească Dental Holding, care are în acţionariat fondul Abris Capital, cumpără un jucător de top de pe piaţa de distribuţie stomatologică din Grecia. În total, grupul a operat şapte achiziţii în sectorul în care activează. În 2025, firma autohtonă a făcut tranzacţii în Ungaria şi Croaţia Ziarul Financiar
Compania românească Dental Holding, controlată de fondul de private equity Abris Capital, a cumpărat grupul elen Memodent (firmele Memodent S.A. şi Oral Vision IKE), un jucător de top de pe piaţa de distribuţie a consumabilelor stomatologice din Grecia.
17:15
Proiect european de peste 22 mil. euro pentru monitorizarea traficului în municipiul Satu Mare Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:00
Horia Braun Erdei, CEO Erste Asset Management: Sub mandatul populismului pieţele financiare sunt dominate de percepţia de risc Ziarul Financiar
17:00
BITSoftware fuzionează cu SoftOne România şi devine ENTERSOFTONE, în urma consolidării la nivel de grup în Grecia Ziarul Financiar
16:45
Sezamo integrează inteligenţa artificială în platformă şi lansează asistentul digital MAIA, capabil să gestioneze comenzi şi reclamaţii Ziarul Financiar
Supermarketul online Sezamo, subsidiara locală a grupului de origine cehă Rohlik, a anunţat lansarea unui asistent virtual bazat pe inteligenţă artificială, numit MAIA, care este integrat direct în platforma de e-commerce. Noua funcţionalitate, operaţională începând cu ianuarie 2026, are rolul de a reduce timpul alocat procesului de achiziţie şi de a automatiza interacţiunile de suport pentru clienţi, eliminând timpii de aşteptare pentru speţele uzuale.
16:15
Piaţa valutară nu a fost în vacanţă spre final de 2025, ci a marcat tranzacţii apropiate de maximul istoric. Volumul mediu zilnic al tranzacţiilor valutare a depăşit în decembrie 3,4 mld. euro, nivel apropiat de recordul din mai când piaţa valutară era sub presiune din cauza crizei politice. Ziarul Financiar
Piaţa valutară a fost sub presiune în 2025, an marcat de alegerile prezidenţiale, volumul tranzacţiilor valutare intensificându-se şi atingând un maxim istoric lunar de circa 3,5 mld. euro, medie zilnică, în primăvară. Şi spre final de an, în decembrie, piaţa valutară a înregistrat un nivel ridicat, volumul mediu zilnic al tranzacţiilor valutare ajungând în decembrie la peste 3,4 mld. euro, aproape de recordul din luna mai când tensiunile bulversau piaţa valutară din cauza crizei politice, după cum reiese din datele BNR.
16:15
Răsturnare de situaţie pe piaţa auto: Vânzările de vehicule electrice au depăşit pentru prima oară vânzările de maşini pe benzină în Europa, după o creştere spectaculoasă cu 30% Ziarul Financiar
16:15
Prima companie antreprenorială de talie mare din industria alimentară care cere intrarea în concordat preventiv Ziarul Financiar
16:15
Veşti bune: a apărut o aplicaţie cu reduceri pentru studenţi, unde vei găsi produse de la branduri precum Wolt, Uber, FlixBus, Myprotein sau Fashion Days. Cum funcţionează şi cum te ajută să cheltui mai puţini bani? Ziarul Financiar
16:00
XTB: Valul de frig din SUA a dus la o explozie a preţurilor la gaze, companiile limitând exporturile de GNL. În Europa, cotaţiile de pe bursa olandeză au crescut cu 37%. În România gazele naturale au depăşit 230 lei/MWh în zilele geroase din ianuarie, dar au coborât ulterior spre 210 lei/MWh Ziarul Financiar
16:00
Beijingul atacă şi piaţa sportului: Chinezii de la Anta cumpără aproape o treime din Puma de la familia Pinault, într-o tranzacţie de 1,5 miliarde de euro Ziarul Financiar
15:45
Cum a trecut Viktor Orban de la a fi invincibil la defensivă şi a se agăţa de putere in Ungaria: Imperiul lui Orban, construit timp de 16 ani, începe să se destrame, iar Ungaria se pregăteşte pentru cea mai explozivă confruntare electorală din ultimele decenii Ziarul Financiar
15:45
Rafinor a depăşit 40 mil. euro cifră de afaceri în 2025, pe fondul creşterii cererii pentru aur de investiţii produs local Ziarul Financiar
15:15
Accident teribil în Timiş. Şase oameni au murit şi trei sunt la spital cu răni grave. Au fost implicate un TIR, o cisternă şi un microbuz de transport persoane Ziarul Financiar
15:15
Autostrada rutieră din Moldova se dublează cu autostrada gazelor: Iaşi, Neamţ, Bacău şi Suceava în top 10 judeţe ca extindere a distribuţiei de gaze în ultimii cinci ani. Creştere accelerată în rural, acolo unde este cea mai mare nevoie de investiţii Ziarul Financiar
Nu poţi vorbi de creştere economică fără o infra­structură de bază, iar în această bază intră autostră­zile, conductele de gaze, reţelele stabile de energie.
15:15
"Mama tuturor acordurilor comerciale": New Delhi şi Bruxelles au ajuns la un acord comercial care va elimina tarife vamale de până la 4 miliarde de euro pentru exportatorii europeni Ziarul Financiar
15:15
Studiu CONFIDEX: managerii români rămân rezervaţi în privinţa evoluţiei economiei şi a investiţiilor în următoarele 6 luni; 78% se aşteaptă ca mediul legislativ şi fiscal să devină mai dur pentru business Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:00
Bursă: Alro Slatina a încasat 243 mil. lei de la stat pentru costurile cu energia din schema de carbon, compensaţii pentru emisiile indirecte aferente anului 2024 Ziarul Financiar
14:30
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar cash de 7,65% din PIB, respectiv 146 miliarde lei, faţă de 8,67% din PIB în 2024. Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Am reuşit să reducem deficitul cash cu un punct procentual, asigurând în acelaşi timp sume record pentru investiţii Ziarul Financiar
14:30
GapMinder conduce o investiţie de 1,5 milioane de euro în start-up-ul croat InsiderCX, o platformă AI pentru experienţa pacienţilor. Compania procesează feedback de la peste 500.000 de pacienţi anual Ziarul Financiar
Fondul local de venture capital GapMinder conduce o rundă de finanţare de 1,5 milioane de euro în InsiderCX, un start-up croat care a dezvoltat o platformă bazată pe inteligenţă artificială pentru îmbunătăţirea experienţei pacienţilor în sistemul medical privat. La rundă participă şi Silicon Gardens Fund, investitor existent al companiei.
14:15
Tranzacţia prin care Allianz-Ţiriac Asigurări vrea să cumpere compania de brokeraj în asigurări, Campion Broker, a ajuns pe masa Consiliului Concurenţei pentru a fi analizată Ziarul Financiar
14:15
Mihai Anghel, unul dintre cei mai mari fermieri români, care deţine Cerealcom Dolj: Avem circa 10.000 de contracte de arendă şi lucrăm pământul oamenilor din zonă de 30 de ani Ziarul Financiar
Grupul Cerealcom din Dolj, care lucrează circa 25.000 de hectare în Oltenia şi produce cereale şi olea­ginoase, are în jur de 10.000 de arendaşi, România fiind o ţară cu terenuri agricole fărâmiţate şi aproape jumătate din suprafaţă aflată în arendă, adică circa 4,5 milioane de hectare, conform celor mai recente date ale ZF.
14:15
Donbasul, preţul păcii în Ucraina? FT: SUA ar condiţiona garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia Ziarul Financiar
14:00
EXCLUSIV ZF. Ultima oră: Raiffeisen Bank a intrat în lupta pentru achiziţia Garanti Bank România, acolo unde este din decembrie şi ING bank Ziarul Financiar
14:00
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, respectiv 146 miliarde lei, faţă de 8,67% din PIB în 2024 Ziarul Financiar
13:45
Firma de avocatură bpv Grigorescu Ştefănică a consiliat local grupul Motherson în achiziţia diviziei de cablaje auto a Nexans autoelectric, într-o tranzacţie de 207 mil. euro Ziarul Financiar
13:45
Au venit să ia pulsul economiei. Reprezentanţii agenţiei de rating Fitch au fost la Guvern să afle informaţii despre mersul economiei şi situaţia fiscală a României. „A fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce priveşte politicile economice şi fiscale pe termen mediu” Ziarul Financiar
13:30
Marina-Diana Sorescu, psihoterapeut: Inteligenţa artificială ca oglindă psihologică. Ce ne arată despre noi, nu despre tehnologie Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Anamaria Greu, CEO iFink! Finance, Primul Hub de Finanţare Inteligentă Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:00
Cum a deschis bursa: Nou maxim la BVB la debutul şedinţei de marţi. Indicele BET câştigă 1,2%, tras în sus de MedLife (6,6%), Nuclearelectrica (3%), Romgaz (1,4%) Ziarul Financiar
13:00
Avertisment catastrofal despre pericolele inteligenţei artificiale, de la unul dintre părinţii AI. Dario Amodei, co-fondatorul Anthropic: Umanitatea este pe cale să primească o putere aproape inimaginabilă şi nu este deloc clar dacă sistemele noastre sociale, politice şi tehnologice îi pot face faţă Ziarul Financiar
12:45
Index Storia: Cluj-Napoca şi Sibiu sunt oraşelele care oferă cea mai bună calitate a vieţii, urmate de Braşov. Topul cartierelor este condus de două zone din Bucureşti, Primăverii şi Aviatorilor Ziarul Financiar
12:30
Cum a deschis bursa. Bursa de Valori, nou maxim la deschiderea şedinţei de marţi: Indicele BET câştigă 1,2%, tras în sus de MedLife (6,6%), Nuclearelectrica (3%), Romgaz (1,4%) Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.