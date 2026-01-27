Germania propune o Europă cu două viteze: care sunt țările centrale UE?

15:20

La 40 de ani de la explozia navetei Challenger, tragedia din 28 ianuarie 1986 rămâne un simbol al riscurilor lansărilor NASA. Toți cei șapte astronauți au murit din cauza defecțiunii garniturii de etanșare. Dezastrul a dus la suspendarea misiunilor NASA timp de aproape trei ani, generând schimbări în procesul decizional. Pe 28 ianuarie 1986, naveta …