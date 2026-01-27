Tzancă Uraganu reacționează la moartea lui Mario Berinde și opinia despre lege

16:50

Mega-proiectul scutului antirachetă Golden Dome, inițiat de Trump cu un buget de 175 miliarde de dolari, se confruntă cu întârzieri majore. După un an, banii sunt blocați din cauza disputelor tehnice și a incertitudinilor legate de arhitectura spațială. Detalii despre întârzieri și implicații strategice ale proiectului. Golden Dome, proiectul de apărare antirachetă al lui Trump, …