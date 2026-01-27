Decesul medicului Nicolae Poiană, pionier în reproducerea asistată în România

21:20

Podul de gheață de 10 kilometri pe Someșul Mare și zăporul de 500 de metri pe Rebra se deplasează spre Dej. Apele Române monitorizează situația pentru a preveni inundațiile. Este emis Cod portocaliu pentru viituri rapide în mai multe județe, iar populația este sfătuită să evite malurile râurilor.