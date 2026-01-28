Ungaria riscă eliminarea din semifinale la European, surpriză uriașă!

18:30

Numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, amenință cu moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, subliniind că pachetul de măsuri economice este ne-negociabil. Bolojan a lăsat deschisă opțiunea unui guvern minoritar, dar subliniază necesitatea stabilității politice. Confruntările au amplificat tensiunile în coaliție. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, amenință cu demiterea lui Ilie Bolojan prin … Articolul PSD amenință cu moțiune de cenzură: Bolojan, la un pas de demitere apare prima dată în Main News.