EXCLUSIV ZF. Raiffeisen Bank a intrat în lupta pentru achiziţia Garanti Bank România, acolo unde este din decembrie şi ING Bank

Bucureştiul, cu o infrastructură hotelieră mult mai slab dezvoltată, intră în topul celor mai mari preţuri la cazările de cinci stele. Ziarul Financiar a analizat datele de pe platforma Booking.com pentru weekendul 27 februarie – 1 martie, iar cel mai scump hotel din Bucureşti ajunge la aproape 1.200 de euro pentru două nopţi, nivel care plasează Capitala peste Varşovia, care se bucură de o infrastructură hotelieră mult mai bine dezvoltată şi de mai multe hoteluri premium decât Bucureştiul.