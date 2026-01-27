EXCLUSIV ZF. Raiffeisen Bank a intrat în lupta pentru achiziţia Garanti Bank România, acolo unde este din decembrie şi ING Bank
Ziarul Financiar, 28 ianuarie 2026 00:45
Raiffeisen Bank a intrat în luptă, depunând o ofertă pentru achiziţia Garanti Bank România, conform unor surse de pe piaţa bancară.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
00:45
EXCLUSIV ZF. Raiffeisen Bank a intrat în lupta pentru achiziţia Garanti Bank România, acolo unde este din decembrie şi ING Bank # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank a intrat în luptă, depunând o ofertă pentru achiziţia Garanti Bank România, conform unor surse de pe piaţa bancară.
Acum o oră
00:15
00:15
00:15
00:15
Aaylex One, companie antreprenorială de peste 1 mld. lei, cere intrarea în concordat preventiv. Producătorul câştigase un proiect de 110 mil. lei prin Investalim, începuse investiţiile care ajungeau la 200 mil. lei. # Ziarul Financiar
Aaylex One, compania românească controlată majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca, care deţine brandul de carne de pui Cocorico, a cerut intrarea în concordat preventiv, potrivit unui dosar publicat pe portalul instanţelor de judecată, deschis la Tribunalul Buzău. ZF a cerut un punct de vedere, dar nu l-a primit până la momentul închiderii ediţiei.
00:15
Sorin Pâslaru, ZF: Execuţia bugetului pe 2025 comparată cu proiecţia bugetară arată că slăbiciunea a fost în primul rând la fondurile europene, unde era prognozată o absorbţie de 88 mld. lei dar am luat de la UE doar 76 mld. lei. Ca urmare, şi investiţiile au fost mai reduse cu 12 mld. lei decât cele prognozate # Ziarul Financiar
00:15
Ungaria trage un puternic semnal de alarmă privitor la criza tot mai profundă a laptelui cu care se confruntă fermierii europeni şi dă vina pentru aceasta pe chinezi. Ce măsuri propune # Ziarul Financiar
Ungaria solicită măsuri imediate din partea UE în contextul agravării crizei de pe piaţa laptelui. Potrivit ministrului maghiar al agriculturii, Istvan Nagy, scăderea dramatică a preţurilor de achiziţie provoacă probleme grave în mai multe state membre, prin urmare fiind necesară o intervenţie rapidă şi eficientă, notează Portfolio.
00:15
Pagina verde. Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Mit: dozele de aluminiu au un impact mai redus asupra mediului decât PET-ul # Ziarul Financiar
Impactul ambalajului asupra mediului este o temă tot mai dezbătută pe măsură ce reglementările de la nivel european în ceea ce priveşte acest domeniu sunt tot mai stricte.
00:15
zPagina verde. Ce discută Consiliul General al Municipiului Bucureşti: Gardul de la Palatul Parlamentului ar putea fi dărâmat, iar Dealul Arsenalului ar căpăta o nouă faţă într-un proiect de regenerare urbană. „Gardul se citeşte ca o barieră la nivelul oraşului“. # Ziarul Financiar
Consiliul General al Municipiului Bucureşti are pe lista de dezbateri la şedinţa de joi, 29 ianuarie, un proiect numit „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului - Uranus”, care prevede inclusiv demolarea gardului Palatului Parlamentului şi încurajarea traficului pietonal, zona putând fi o legătură între nordul şi sudul oraşului la nivelul central al Capitalei.
00:15
Mărul discordiei din coaliţie: care sunt prevederile din planul propus de PSD pentru relansarea economiei şi pentru care ameninţă cu retragerea de la guvernare # Ziarul Financiar
Pachetul de relansare economică propus de PSD a devenit un punct major de tensiune în coaliţia de guvernare. Social-democraţii condiţionează susţinerea guvernării de adoptarea simultană a reformei administraţiei publice şi a măsurilor de stimulare economică, avertizând că lipsa unui acord poate duce la retragerea de la guvernare.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Un economist din Piatra Neamţ a fondat o firmă de construcţii cu soţia lui şi asigură anual deschiderea a peste 10 magazine Carrefour # Ziarul Financiar
Lucian Cojocaru (36 de ani), absolvent al facultăţii de economie din Iaşi şi soţia lui Laura Georgiana Cojocaru, de profesie jurist, au pus în 2019 bazele companiei Comat Scav, una din firmele care a ajuns să lucreze pentru deschiderea şi mentenanţa magazinelor Carrefour.
00:15
Lupta pentru Garanti Bank România devine mai interesantă: După ING şi Raiffeisen, şi grupul italian Intesa a intrat în joc # Ziarul Financiar
Lupta pentru achiziţia Garanti Bank România devine tot mai interesantă: după ING Bank şi Raiffeisen, în joc a intrat şi grupul italian Intesa, conform unor surse de pe piaţa bancară.
00:15
Bucureştiul, în topul celor mai mari preţuri de cazare la cinci stele: 1.200 de euro pe weekend, faţă de 1.000 în Varşovia # Ziarul Financiar
Bucureştiul, cu o infrastructură hotelieră mult mai slab dezvoltată, intră în topul celor mai mari preţuri la cazările de cinci stele. Ziarul Financiar a analizat datele de pe platforma Booking.com pentru weekendul 27 februarie – 1 martie, iar cel mai scump hotel din Bucureşti ajunge la aproape 1.200 de euro pentru două nopţi, nivel care plasează Capitala peste Varşovia, care se bucură de o infrastructură hotelieră mult mai bine dezvoltată şi de mai multe hoteluri premium decât Bucureştiul.
00:15
Bursă. Acţiunile companiei de stat Hidroelectrica ating un nou maxim istoric la BVB # Ziarul Financiar
Valoarea acţiunii Hidroelectrica (simbol bursier H2O) a atins un nou maxim intra-day de 138,4 de lei în cursul şedinţei de tranzacţionare din 27 ianuarie, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societăţii la Bursa de Valori Bucureşti din data de 12 iulie 2023.
00:15
Execuţia bugetului pe 2025 comparată cu proiecţia bugetară arată că slăbiciunea a fost în primul rând la fondurile europene, unde era prognozată o absorbţie de 88 mld. lei, dar am luat de la UE doar 76 mld. lei. Ca urmare, şi investiţiile au fost mai reduse cu 12 mld. lei decât cele prognozate # Ziarul Financiar
În pofida creşterilor de taxe, veniturile la buget au fost cu 5 mld. lei mai mici decât estimările din proiectul de buget iniţial pentru anul 2025, arată execuţia bugetară publicată ieri de Ministerul de Finanţe, dacă se compară cu bugetul aprobat în parlament. Iar în pofida austerităţii asumate, cheltuielile au fost mai mari cu 7 mld. lei. Astfel, deşi se prevedeau iniţial venituri de 668 mld. lei, s-au încasat doar 663 mld. lei.
00:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Impactul A7 în Focşani, oraşul producătorilor de textile: „Exportăm 99% din producţie. De 10 ani aşteptam autostrada. Una din probleme era cum să livrăm mai repede către piaţă“ # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, dar şi viitorul drum expres Focşani-Brăila, unde lucrările ar urma să fie demarate în acest an, sunt atuuri pentru dezvoltarea economică a oraşului Focşani (judeţul Vrancea), un centru al producătorilor de textile, care exportă în toată piaţa europeană.
00:15
Studiul Confidex: Gradul de încredere a managerilor români în economie este cel mai scăzut de până acum, comparabil cu cel din anul 2021. Andrei Cionca, CEO, Impetum Group: Este o scădere a nivelului de încredere, dar care nu se materializează printr-un comportament de panică, ci printr-o creştere a gradului de precauţie # Ziarul Financiar
Gradul de încredere a managerilor români în economie este în scădere, conform studiului Confidex, derulat de Impetum Group. Datele studiului arată că indicele Confidex, care măsoară încrederea oamenilor de afaceri în economie, a scăzut la 47,2, faţă de 51,3 în ediţia precedentă, acesta fiind cea mai puternică diminuare de la o ediţie la alta de până acum.
00:15
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Răzvan Mustaţă, Universitatea Babeş-Bolyai: Clujul are o populaţie tânără şi stabilă. Studenţii injectează anual 500 mil. euro în economia oraşului, bani care circulă # Ziarul Financiar
Răzvan Mustaţă, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestionarea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), spune că oraşul Cluj e un centru universitar extrem de puternic prin reputaţia şi prin tradiţia pe care le are. Fără această caracteristică, ar fi fost doar un oraş de provincie, un oraş regional, un oraş-dormitor, cu atractivitate pur locală.
00:15
Lichiditate record de 100 mil. lei pe zi în ianuarie, val de investitori de retail şi acţiuni mari, ca Nuclearelectrica, MedLife, FP, Digi, Transgaz, cu plus 20-30% în câteva săptămâni. Ce saltă piaţă? Dragoş Mesaroş, Goldring: „De când sunt eu broker nu am văzut aşa creşteri la bursă la început de an“ # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a început 2026 cu cea mai bună serie de tranzacţionare din istorie pentru prima lună a unui an, cu lichiditate record şi aprecieri rapide ale cotaţiilor, inclusiv pentru companii din indicele BET, într-un context în care investitorii de retail au devenit principala forţă din piaţă, iar volumele zilnice sunt în medie de 100 de milioane de lei.
Acum 2 ore
23:15
Acordul de comerţ liber dintre UE şi India, cel mai mare din istoria ambelor părţi: pe cine ajută, cine este protejat şi ce înseamnă în actualul context geopolitic. Până acum, India a fost mult mai protecţionistă decât SUA lui Donald Trump. România importă din India de peste trei ori mai mult decât exportă # Ziarul Financiar
23:15
Anul trecut, din Canada până în Europa, o mişcare de boicotare a produselor americane a căpătat rapid amploare, iar aceasta pare să continue în acest an ca semn de protest împotriva ultimelor ameninţări lansate de preşedintele american Donald Trump.
Acum 4 ore
21:30
Acum 6 ore
20:45
20:00
20:00
19:30
Acum 8 ore
19:00
18:45
Trei contracte de peste un miliard de euro pentru trenuri şi locomotive electrice noi. Când vor intra în circulaţie ramele produse de PESA, Alstom şi TRAXX # Ziarul Financiar
Trei contracte de peste un miliard de euro vor aduce pe calea ferată trenuri şi locomotive electrice noi pe rute regionale şi interregionale pentru operatorii feroviari, fie că este vorba de CFR Călători sau de transporatorii privaţi, arată datele transmise de Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) la solicitarea ZF.
18:30
18:30
18:15
M.I.S-Grup, deţinută de familia Farcaş, construieşte un complex sportiv de 25,8 mil. lei la Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud # Ziarul Financiar
M.I.S-Grup, o companie de construcţii din judeţul Bistriţa-Năsăud, deţinută de familia Farcaş, derulează un proiect de 25,8 mil. lei (peste 5 mil. euro), fără TVA, finanţat de Compania Naţională de Investiţii (CNI), ce presupune construirea unui complex sportiv în oraşul Năsăud.
18:15
18:00
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Vestea proastă? Cresc preţurile apartamentelor din cauza taxelor. Vestea bună? Nota de plată va fi achitată de dezvoltatori. Gabi Arteni, preşedinte APAIR: Efectul taxei pe carbon se va vedea în preţurile apartamentelor noi. Este o creştere etapizată pe care o vor absorbi dezvoltatorii # Ziarul Financiar
18:00
Compania clujeană OVES Enterprise a lansat un sistem anti-dronă bazat pe inteligenţă artificială # Ziarul Financiar
OVES Enterprise, companie de dezvoltare software fondată la Cluj-Napoca, a dezvoltat un sistem integrat de interceptare şi neutralizare a dronelor ostile, numit SkyLock, care este testat în prezent în condiţii reale în Ucraina. Noua soluţie, dezvoltată pe platforma proprie Nemesis AI, marchează trecerea companiei de la software de detecţie la sisteme complete care acoperă întregul lanţ operaţional: detectare, identificare, urmărire şi neutralizare.
17:45
JYSK deschide magazin în M Park Titan din Bucureşti şi ajunge la 21 de unităţi în capitală şi în zona metropolitană # Ziarul Financiar
JYSK, retailerul scandinav de mobilier şi produse pentru casă, va deschide joi, 29 ianuarie, un magazin în M Park Titan din Bucureşti, ajungând astfel la 21 de magazine în capitală şi în zona metropolitană.
17:45
17:45
Cum merge piaţa de omnichannel advertising online? Ce formate câştigă teren şi care sunt trendurile globale? Urmăriţi ZF Live miercuri, 28 ianuarie, de la ora 12:30 cu Mihai Boştinaru, managing director Teads pentru zona CEE & MEA / Europa Centrală şi de Est / Orientul Mijlociu şi Africa # Ziarul Financiar
17:45
17:30
17:30
17:30
17:15
17:15
ZF Live. Dragoş Gheban, Hipo.ro: Noi estimăm că undeva la 30% dintre joburi acum au salariile publice. Încet – încet, vedem o creştere, adică am început acum mai bine de un an cu această opţiune pentru angajatori şi erau doar 10% la momentul respectiv # Ziarul Financiar
Anunţurile de angajare care au salariul afişat au cu 40% mai mulţi aplicanţi, susţine Dragoş Gheban, managing partner al platformei de recrutare online Hipo.ro. Transpunerea în legislaţia locală a directivei europene pentru transparentizarea salariilor va aduce pe piaţa muncii mai multă predictibilitate, mai multă uniformizare, speră el.
17:15
Brand românesc cumpără peste hotare. Compania românească Dental Holding, care are în acţionariat fondul Abris Capital, cumpără un jucător de top de pe piaţa de distribuţie stomatologică din Grecia. În total, grupul a operat şapte achiziţii în sectorul în care activează. În 2025, firma autohtonă a făcut tranzacţii în Ungaria şi Croaţia # Ziarul Financiar
Compania românească Dental Holding, controlată de fondul de private equity Abris Capital, a cumpărat grupul elen Memodent (firmele Memodent S.A. şi Oral Vision IKE), un jucător de top de pe piaţa de distribuţie a consumabilelor stomatologice din Grecia.
17:15
Acum 12 ore
17:00
17:00
16:45
Sezamo integrează inteligenţa artificială în platformă şi lansează asistentul digital MAIA, capabil să gestioneze comenzi şi reclamaţii # Ziarul Financiar
Supermarketul online Sezamo, subsidiara locală a grupului de origine cehă Rohlik, a anunţat lansarea unui asistent virtual bazat pe inteligenţă artificială, numit MAIA, care este integrat direct în platforma de e-commerce. Noua funcţionalitate, operaţională începând cu ianuarie 2026, are rolul de a reduce timpul alocat procesului de achiziţie şi de a automatiza interacţiunile de suport pentru clienţi, eliminând timpii de aşteptare pentru speţele uzuale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.