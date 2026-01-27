Aurul nu mai străluceşte doar în vitrine, ci şi în strategiile financiare ale celor care privesc pe termen lung
Ziarul Financiar, 27 ianuarie 2026 20:00
Aurul nu mai străluceşte doar în vitrine, ci şi în strategiile financiare ale celor care privesc pe termen lung
Acum 30 minute
20:00
20:00
Acum o oră
19:30
Acum 2 ore
19:00
18:45
Trei contracte de peste un miliard de euro pentru trenuri şi locomotive electrice noi. Când vor intra în circulaţie ramele produse de PESA, Alstom şi TRAXX # Ziarul Financiar
Trei contracte de peste un miliard de euro vor aduce pe calea ferată trenuri şi locomotive electrice noi pe rute regionale şi interregionale pentru operatorii feroviari, fie că este vorba de CFR Călători sau de transporatorii privaţi, arată datele transmise de Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) la solicitarea ZF.
18:30
18:30
Acum 4 ore
18:15
M.I.S-Grup, deţinută de familia Farcaş, construieşte un complex sportiv de 25,8 mil. lei la Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud # Ziarul Financiar
M.I.S-Grup, o companie de construcţii din judeţul Bistriţa-Năsăud, deţinută de familia Farcaş, derulează un proiect de 25,8 mil. lei (peste 5 mil. euro), fără TVA, finanţat de Compania Naţională de Investiţii (CNI), ce presupune construirea unui complex sportiv în oraşul Năsăud.
18:15
18:00
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Vestea proastă? Cresc preţurile apartamentelor din cauza taxelor. Vestea bună? Nota de plată va fi achitată de dezvoltatori. Gabi Arteni, preşedinte APAIR: Efectul taxei pe carbon se va vedea în preţurile apartamentelor noi. Este o creştere etapizată pe care o vor absorbi dezvoltatorii # Ziarul Financiar
18:00
Compania clujeană OVES Enterprise a lansat un sistem anti-dronă bazat pe inteligenţă artificială # Ziarul Financiar
OVES Enterprise, companie de dezvoltare software fondată la Cluj-Napoca, a dezvoltat un sistem integrat de interceptare şi neutralizare a dronelor ostile, numit SkyLock, care este testat în prezent în condiţii reale în Ucraina. Noua soluţie, dezvoltată pe platforma proprie Nemesis AI, marchează trecerea companiei de la software de detecţie la sisteme complete care acoperă întregul lanţ operaţional: detectare, identificare, urmărire şi neutralizare.
17:45
JYSK deschide magazin în M Park Titan din Bucureşti şi ajunge la 21 de unităţi în capitală şi în zona metropolitană # Ziarul Financiar
JYSK, retailerul scandinav de mobilier şi produse pentru casă, va deschide joi, 29 ianuarie, un magazin în M Park Titan din Bucureşti, ajungând astfel la 21 de magazine în capitală şi în zona metropolitană.
17:45
17:45
Cum merge piaţa de omnichannel advertising online? Ce formate câştigă teren şi care sunt trendurile globale? Urmăriţi ZF Live miercuri, 28 ianuarie, de la ora 12:30 cu Mihai Boştinaru, managing director Teads pentru zona CEE & MEA / Europa Centrală şi de Est / Orientul Mijlociu şi Africa # Ziarul Financiar
17:45
17:30
17:30
17:30
17:15
17:15
ZF Live. Dragoş Gheban, Hipo.ro: Noi estimăm că undeva la 30% dintre joburi acum au salariile publice. Încet – încet, vedem o creştere, adică am început acum mai bine de un an cu această opţiune pentru angajatori şi erau doar 10% la momentul respectiv # Ziarul Financiar
Anunţurile de angajare care au salariul afişat au cu 40% mai mulţi aplicanţi, susţine Dragoş Gheban, managing partner al platformei de recrutare online Hipo.ro. Transpunerea în legislaţia locală a directivei europene pentru transparentizarea salariilor va aduce pe piaţa muncii mai multă predictibilitate, mai multă uniformizare, speră el.
17:15
Brand românesc cumpără peste hotare. Compania românească Dental Holding, care are în acţionariat fondul Abris Capital, cumpără un jucător de top de pe piaţa de distribuţie stomatologică din Grecia. În total, grupul a operat şapte achiziţii în sectorul în care activează. În 2025, firma autohtonă a făcut tranzacţii în Ungaria şi Croaţia # Ziarul Financiar
Compania românească Dental Holding, controlată de fondul de private equity Abris Capital, a cumpărat grupul elen Memodent (firmele Memodent S.A. şi Oral Vision IKE), un jucător de top de pe piaţa de distribuţie a consumabilelor stomatologice din Grecia.
17:15
17:00
17:00
16:45
Sezamo integrează inteligenţa artificială în platformă şi lansează asistentul digital MAIA, capabil să gestioneze comenzi şi reclamaţii # Ziarul Financiar
Supermarketul online Sezamo, subsidiara locală a grupului de origine cehă Rohlik, a anunţat lansarea unui asistent virtual bazat pe inteligenţă artificială, numit MAIA, care este integrat direct în platforma de e-commerce. Noua funcţionalitate, operaţională începând cu ianuarie 2026, are rolul de a reduce timpul alocat procesului de achiziţie şi de a automatiza interacţiunile de suport pentru clienţi, eliminând timpii de aşteptare pentru speţele uzuale.
Acum 6 ore
16:15
Piaţa valutară nu a fost în vacanţă spre final de 2025, ci a marcat tranzacţii apropiate de maximul istoric. Volumul mediu zilnic al tranzacţiilor valutare a depăşit în decembrie 3,4 mld. euro, nivel apropiat de recordul din mai când piaţa valutară era sub presiune din cauza crizei politice. # Ziarul Financiar
Piaţa valutară a fost sub presiune în 2025, an marcat de alegerile prezidenţiale, volumul tranzacţiilor valutare intensificându-se şi atingând un maxim istoric lunar de circa 3,5 mld. euro, medie zilnică, în primăvară. Şi spre final de an, în decembrie, piaţa valutară a înregistrat un nivel ridicat, volumul mediu zilnic al tranzacţiilor valutare ajungând în decembrie la peste 3,4 mld. euro, aproape de recordul din luna mai când tensiunile bulversau piaţa valutară din cauza crizei politice, după cum reiese din datele BNR.
16:15
16:15
16:15
16:00
XTB: Valul de frig din SUA a dus la o explozie a preţurilor la gaze, companiile limitând exporturile de GNL. În Europa, cotaţiile de pe bursa olandeză au crescut cu 37%. În România gazele naturale au depăşit 230 lei/MWh în zilele geroase din ianuarie, dar au coborât ulterior spre 210 lei/MWh # Ziarul Financiar
16:00
15:45
15:45
15:15
15:15
Autostrada rutieră din Moldova se dublează cu autostrada gazelor: Iaşi, Neamţ, Bacău şi Suceava în top 10 judeţe ca extindere a distribuţiei de gaze în ultimii cinci ani. Creştere accelerată în rural, acolo unde este cea mai mare nevoie de investiţii # Ziarul Financiar
Nu poţi vorbi de creştere economică fără o infrastructură de bază, iar în această bază intră autostrăzile, conductele de gaze, reţelele stabile de energie.
15:15
15:15
15:00
14:30
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar cash de 7,65% din PIB, respectiv 146 miliarde lei, faţă de 8,67% din PIB în 2024. Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Am reuşit să reducem deficitul cash cu un punct procentual, asigurând în acelaşi timp sume record pentru investiţii # Ziarul Financiar
14:30
GapMinder conduce o investiţie de 1,5 milioane de euro în start-up-ul croat InsiderCX, o platformă AI pentru experienţa pacienţilor. Compania procesează feedback de la peste 500.000 de pacienţi anual # Ziarul Financiar
Fondul local de venture capital GapMinder conduce o rundă de finanţare de 1,5 milioane de euro în InsiderCX, un start-up croat care a dezvoltat o platformă bazată pe inteligenţă artificială pentru îmbunătăţirea experienţei pacienţilor în sistemul medical privat. La rundă participă şi Silicon Gardens Fund, investitor existent al companiei.
Acum 8 ore
14:15
14:15
Mihai Anghel, unul dintre cei mai mari fermieri români, care deţine Cerealcom Dolj: Avem circa 10.000 de contracte de arendă şi lucrăm pământul oamenilor din zonă de 30 de ani # Ziarul Financiar
Grupul Cerealcom din Dolj, care lucrează circa 25.000 de hectare în Oltenia şi produce cereale şi oleaginoase, are în jur de 10.000 de arendaşi, România fiind o ţară cu terenuri agricole fărâmiţate şi aproape jumătate din suprafaţă aflată în arendă, adică circa 4,5 milioane de hectare, conform celor mai recente date ale ZF.
14:15
14:00
14:00
13:45
13:45
Au venit să ia pulsul economiei. Reprezentanţii agenţiei de rating Fitch au fost la Guvern să afle informaţii despre mersul economiei şi situaţia fiscală a României. „A fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce priveşte politicile economice şi fiscale pe termen mediu” # Ziarul Financiar
13:30
13:15
13:00
